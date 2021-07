Nataša zbog greške iz prošlosti izbačena iz očevog TESTAMENTA: Na skupu familije, učinila je nezamislivo

Škotlanđanka Nataša Rezvani (29) naljutila je cjelu familiju odlukom da se uda za sunarodnika iz Edinburga.

Ova djevojka rodom iz Pakistana, koja je posljednje dvije godine bila u tajnoj vezi sa Kregom Molom (33), donijela je odluku da se uda nakon što je saznala da je izuzeta iz očevog testamenta.

Nataša zbog epidemije koronavirusa nije mogla tokom 2020. godine da napušta teritoriju Ujedinjenog Kraljevstva. Kada su mjere popustile, otputovala je u rodno selo u blizini Karačija kako bi obišla porodicu.

Otac joj je u međuvremenu preminuo, pa joj je dolazak na lice mjesta bio bolan.

– Nisam ni planirala da se raspitujem oko testamenta, to me nije zanimalo. S bratom sam bila na vezi, ali nikada ga nisam pitala da li su raspravljali o tome poslije očeve smrti. Znam da je jedno vrijeme bio ljut na mene što sam od 2016. do 2018. godine bila u vezi sa Britancem, ali smo se poslije pomirili. Ipak, na licu mjesta saznala sam da mi to nikad nije oprostio i samo ja ništa nisam dobila. Nisam ni tražila, pošto sam imala dobar život u Škotskoj, ali me je povrijedilo što me je zbog prošle veze precrtao – rekla je Nataša za Dejli rekord.

Poslije serije razgovora sa familijom, kojoj je priznala da je ponovo zaljubljena, vidjela je da se tamo u selu ništa nije promijenilo.

– Osuli su drvlje i kamenje na mene. Naročito majka. Brat je jedini bio uz mene, uostalom, on je i znao da sam u ozbiljnoj vezi. Stričevi su me maltene linčovali, nazivali pogrdnim imenima. Zbog toga sam im, više u bijesu, poručila da ću se udati za Krega i da nikada više neću otići kući, makar i u kratku posjetu – kaže Nataša.

Ističe da je familiju podatak da se ne udaje za Pakistanca više zabolio nego bilo šta drugo.

– Tužna sam što i dalje postoje takve sredine na svijetu. Mišljenja sam da je ovo 21. vijek, da smo svi jedno veliko selo i da ne smije da bude ovako zastarjelih tradicija. Pošto je moj stav u svima njima izazvao revolt, nemam više šta da tražim u selu. Da li ću se zaista udati? Da, naravno – rekla je kroz smijeh Nataša Rezvani, prenosi “Objektiv“.

