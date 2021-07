Savjeti kako da uklonite negativne misli i svakodnevne strahove

Svakodnevna opsjednutost negativnim mislima može itekako opteretiti naš život. U konačnici, one mogu preuzeti kontrolu nad nama, bacajući nas u stanje očaja ili konstantne zabrinutosti. To stanje može dovesti do anksioznosti i nemogućnosti normalnog funkcioniranja. Iako se takvim mislima teško oduprijeti, ako reagiramo na vrijeme, olakšat ćemo svakodnevnicu sebi i svojim bližnjima.

Pomoću ovih savjeta odbacite navike koje negativno utiču na mentalnu snagu.

Zaokupljenost negativnim mislima, koje uglavnom proizlaze iz naših strahova, sve je češća pojava današnjice. Razlog tome može biti stres, nedostatak vremena za vlastite potrebe, užurban način života, opće nezadovoljstvo vlastitim ostvarenjima, partnerskim odnosom, radnim mjestom i slično. U takvim situacijama često nailazimo na prepreke koje nas sprječavaju da ostvarimo ciljeve, te se vrtimo u krug.

Prvo je važno spoznati da imamo problem i odlučno prihvatiti preuzimanje kontrole nad našim životom. Također je važno umiriti bujicu misli i krenuti u “spašavanje“ nekim redoslijedom.

Kada vas napadnu negativne misli ili strahovi vezani uz neki događaj, koji se u konačnici ni ne mora dogoditi, pokušajte sljedeće.

Smirite um i tijelo

Recite sebi: „U redu. Situacija je takva i takva. Strah me onemogućava da riješim potencijalni problem. Straha nema. Sve se može riješiti.“ Nakon toga se udobno smjestite u sjedeći ili ležeći položaj. Zatvorite oči, umirite misli i koncentrirajte se na zvukove okoline i na duboke polagane udisaje i još sporije izdisaje. Osjetite kako zrak lagano struji vašim nosnicama i pritom zamišljajte kako prilikom svakog udisaja udišete ugodan, čist i svjež zrak, a izdisajem izbacujete sve probleme u obliku prašine ili smoga. Ostanite u toj fazi koliko vam odgovara. Nemojte misliti na problem. Pokušajte misliti samo na vlastito postojanje i polagano disanje.

Zapišite problem i krenite u akciju

Nakon smirivanja, uzmite olovku i zapišite problem. Zapisati ga možete i fiktivno, u svojoj glavi. Pokušajte zapisati sve negativne misli i strahove koje vas vežu za taj problem. Nakon toga zapišite sve dobro i sve moguće pozitivne ishode događaja. Budite što precizniji.

Sada kada ste definirali problem, zapišite koji je vaš cilj. Što biste htjeli postići i bi li to riješilo vaš problem? U postizanju cilja, vrlo je važno odrediti korake koji vode do njega. Krenite od prve točke i zapisujte sve pojedinosti koje za vas predstavljaju najsigurniji put do ostvarenja cilja. Iznenadili biste se koliko zapisivanje svega ovoga može pomoći da sagledate problem realnije i u cjelini.

Sada vam jedino preostaje da krenete u akciju! To može značiti, u slučaju da se bojite kardiovaskularnih bolesti, da nećete pojesti pizzu koju ste namjeravali konzumirati za večeru, nego neku zdraviju alternativu. Ili, ako se bojite da nećete stići predati projekt na vrijeme, jednostavno krenite raditi na njemu. Projekt se neće sam napisati.

Ako imate strahove drugačije prirode i negativne misli vas opsjedaju neočekivano i nevezano za određeni problem, pokušajte sljedeće.

Razgovarajte s bliskim osobama

U situacijama kada ljudi imaju problem, uvijek savjetujemo razgovor. Kroz otvoren razgovor možemo lakše doći do rješenja, a opće je poznato da razgovor smiruje. Obratite se osobi kojoj vjerujete. To može biti član obitelji, prijatelj ili kolega na poslu. Pazite da ne odaberete nekoga tko će vaš problem ismijati i reći vam da pretjerujete. To samo može pogoršati situaciju.

Razgovarajte sa stručnom osobom

Psihijatar, psiholog ili druga stručna osoba može biti od velike pomoći. Često nam je lakše otvoriti se potpunom strancu nego svoje slabosti otkriti bliskoj osobi. Stručna osoba ima znanje o tome kojim tijekom treba voditi razgovor kako biste otkrili pravi izvor problema. Kao što smo na početku rekli, negativne misli obično dolaze radi strahova, no uz pomoć stručne osobe možete otkriti izvor tih strahova. To će, u konačnici, rezultirati rješavanjem problema u korijenu. Moramo napomenuti da problemi ove prirode ne nastaju, ali ni ne nestaju preko noći. Dopustite da vrijeme i stručna osoba budu vaša vodilja u rješavanju tegoba, a na vama je da pratite vlastiti rast i razvoj.

Prebacite negativno u pozitivno

Pokušajte ignorirati negativne misli. Svaki puta kada se pojave, prekinite ih i razmišljajte ili radite nešto lijepo. Nešto što vas veseli i ne zabrinjava. Ionako ne možete spasiti svijet od kataklizme ili uticati na zdravlje prijatelja. S vremenom će to postati navika i negativne misli će gotovo u potpunosti nestati. Na neke stvari jednostavno nemate uticaja, bez obzira na količinu brige.

Usudite se

Bez obzira na strahove i crne misli, budite hrabri. Usudite se napraviti ono što nikada ne biste i ne razmišljajte o ishodu. Fokusirajte se na sam čin. Ishod, kakav god da bio, nećete primiti tako teatralno kako ste mislili. To će vas napuniti samopouzdanjem i potaknuti na suzbijanje ostalih negativnih misli i strahova. To ne znači da skočite iz aviona s padobranom! Barem ne odmah na početku. Krenite malim koracima.

Upotpunite dan obavezama, ali ostavite vremena i za sebe

Znate kako se u narodu kaže: dokoni um je đavolje igralište. Zaokupite misli tijekom dana, bilo da ste na poslu ili u slobodno vrijeme. Bavite se sportom i učinite nešto za sebe. Crtajte, slikajte, pjevajte i plešite. Imajte na umu da svakodnevno odvojite barem pola sata za uživanje. Napravite sebi kupku, skuhajte omiljeno jelo, prošetajte, pogledajte epizodu omiljene serije ili nazovite prijateljicu. Pritom pripazite da razgovor ne prođe u negativno nabijenom tonu. Život je lijep i učinite ga još ljepšim.

