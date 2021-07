Sara prije šest godina ubila KOMŠIJU kad joj je dirao sina: Po izlasku na slobodu, doživjela je najveći šok

Sredinom 2015. godine Britanka Sara Sends načula je da njen 77-godišnji komšija Majkl Plisted uznemirava djecu na ulici.

Prvo su do nje došla govorkanja da dobacuje nešto dječacima uzrasta od devet do 13 godina, a onda joj je priče potvrdila prijateljica čijeg je sina Majkl pokušao da obljubi u haustoru.

Sara se tada jako uplašila za bezbjednost svog sina Bredlija. I imala je razloga za to. Još krajem 2014. godine, dejčak je došao kući vidno uznemiren tvrdeći da je “čika Majkl” pokušao da ga dodiruje i poljubi. Tada se već uveliko pričalo o njemu kao o pedofilu. Tada joj se “upalila lampica” i zaprijetila je komšiji, ali on nije mnogo mario za to. Nastavio je da uznemirava djecu.

Kada joj je sin ponovo sredinom 2015. godine rekao da ga je Majkl jurio oko zgrade i dobacivao mu da će kad-tad biti njegov, Sari je prekipjelo.

Nije željela da ulazi u razgovor s komšijom. Samo je uzela kuhinjski nož, otišla mu je na vrata i izbola ga nasmrt!

Sara Sends iz Londona dobila je tri i po godine zatvora, a ne više, samo zahvaljujući činjenici da su u njenu odbranu stale mnoge majke iz kraja koje su prijavljivale se*sualna uznemiravanja Plisteda prema njihovim sinovima.

Za nekoliko mjeseci isteći će još tri i po godine uslovne kazne Sendsovoj, pa će i zvanično moći da odahne. Iako je još od početka 2019. godine na slobodi, kaže da joj ni danas nije lako zbog odluke da ubije čovjeka, ali smatra da je to bio pravi potez. Pored toga, ispričala je i šta joj se još dogodilo čim je izašla na slobodu.

– Majke iz kraja priredile su mi nezaboravni doček. Smatrajući da sam heroj čitavog kraja i zaštitnik djece, kao i da sam se žrtvovala u ime svih njih, a za dobrobit djjece, poručile su mi da će mi biti doživotno zahvalne. Bila sam ganuta. Ništa ljepše nisam doživjela – rekla je Sara za portal San.

Naglašavajući da je tada uradila ono što bi svaka majka uradila za svoje dijete, Sara i danas ističe da se ne kaje zbog ubistva.

– Jako dugo smo svi znali za komšiju da je čudan. Trebalo nam je samo da imamo neke dokaze kako bismo ga obilježili kao pedofila. Na sreću, nijedno dijete nije fizički povrijedio ili se*sualno napastvovao, ali išlo je ka tome. Bilo je pitanje sata, dana, nedjelje kada bi si*ovao nekoga. Možda je to i uradio, a da niko nikad nije saznao. Pitala sam se u zatvoru da li je to možda istina. Znam da sam uradila lošu stvar, ali nisam loša osoba. Svoje vrijeme sam odležala, vrijeme je za novi život koji i živim već dvije godine sa sinom – kaže Sara.

