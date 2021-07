Učenik zbog ocjene UGRIZAO i čupao profesoricu: Iste večeri došao joj je na vrata sa šokantnom porukom

Dvije godine posle surovog napada učenika na nju, profesorka istorije Mendi Kuper (47) i dalje posjećuje psihijatra.

Na posao se nikad više nije vratila i još gore, u ove dvije godine morala je da bira poslove sa što manje kontakata sa mladim ljudima, pa je tako radila u dvije firme, u poslu koji nema veze sa obrazovanjem.

Trauma koju je navukla u januaru 2019. godine posle nasrtaja bijesnog učenika na nju, napravila joj je toliku traumu da joj se maksimalno iskrivio pogled na svijet, naročito na omladinu.

– Iako je svjesna da je to bio izolovan slučaj, morala je da napusti dugogodišnji posao, zbog nemogućnosti da ponovo izađe pred djecu. Probali smo na sve načine da joj pomognemo da prevaziđe tu traumu, ali to nije bilo moguće – kaže Nik Kuper, suprug profesorke kojoj je učenik srednje škole gdje je predavala uništio mentalno zdravlje.

Napad se dogodio u februaru 2019. godine. Mendi Kuper je više puta izlazila u susret jednom od najnemirnijih i najbahatijih učenika u cijeloj školi, samo da mu ne bi davala lošu ocjenu, ali on nije želio da sjedne, nauči lekcije i prođe bolje na odgovaranju.

– Kad sam mu saopštila da moram da mu dam najnižu ocenu, ustao je iz klupe, prišao mi je i lupio mi je šamar. Dok sam se držala za obraz, ugrizao me je za ruku, a onda me je uhvatio za kosu i čupao me. Ostali đaci su, vjerovatno u strahu od njega, sjedili i dobacivali mu da prestane, a on me je oborio na pod i tako vukao za kosu. Molila sam se samo da preživim taj dan. Tada su dva učenika ustala i zaustavila su ga u pokušaju da me bukvalno linčuje. Napustila sam čas krvave ruke i otišla kod direktora da prijavim napad zbog ocjene. Svi su me podržali u školi. Njega su narednih dana izbacili – priča Mendi za Dejli star.

Iako je bila i fizički “ubijena u pojam”, Mendi naglašava da je mentalno bila daleko više pogođena onim što je preživjela. Iste večeri, noćna mora se nastavila.

– Bahati momak mi je pokucao na vrata. Suprug je otvorio umjesto mene vjerujući da je neko od kolega u školi ko želi da vidi kako mi je. Čula sam učenika kako psuje mog supruga i traži mene. Izašla sam na vrata i tada mi je rekao da ako ga izbace iz škole, što se kasnije dogodilo, neću dobro proći. Tu smo već pozvali policiju. Ne želim da pričam šta je dalje bilo s njim. Čak su i njegovi roditelji dolazili u školu da se izvinjavaju i mole za oproštaj, ali ja sam već prelomila da je to kraj moje profesorske karijere. Samo sam željela da se sklonim. Do danas se nisam oporavila – kaže Mendi Kuper, prenosi “Objektiv“.

