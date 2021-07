Živjeli su pet mjeseci odvojeno nakon rođenja bebe, a onda je stigao ZAHTJEV muža posle čega je ZANIJEMILA

Slučaj jedne majke, koja je olakšala dušu na društvenim mrežama što se tiče ponašanja njenog supruga, mnoge je pogodio i većina korisnika je stala na njenu stranu.

Ona se suočava sa nepravednim zahtjevom njenog muža sa kojim je živjela odvojeno pet mjeseci nakon rođenja bebe, dok je on završavao medicinsku obuku.

Prije nego što je započeo sa novim poslom, suprug je dobio 10 dana odmora, a i njoj je ostalo još nedjelju dana porodiljskog odsustva. To je bilo prvi put da joj je muž bio sa bebom i da je pristao da brine o njoj, dok je žena radila od kuće.

– Prvih šest dana je uživao, vodio računa samo o sebi, gledao filmove i igrao video igre. Zamolila sam ga da ne igra igrice kada je beba budna. Takođe sam ga molila da se nasmiješi bebi dok se igra sa njom, a on to toliko mrzi da mi je rekao da samo želi da ode i da sebi nađe stan – istakla je zaprepašćena žena, prenosi portal Honey nine.

Objasnila je potom da njen suprug radi kao ljekar, a da ona ima visoka primanja, ali da njenog muža to ne zanima, već je nagovara da napusti posao.

– Kaže da moja plata nije ni za šta, iako to nije tačno. Vrlo je visoka. Želi da dam otkaz i da se u potpunosti posvetim djetetu ili će nas oboje napustiti. Odvratno je da takva osoba zadobija poštovanje pacijenata – kazala je majka.

Ona je dodala da razumije muškarce koji ne umiju da se zabavljaju sa bebom, ali kod njega je, navodi, problem to što uopšte nije zainteresovan, niti se trudi. Zatim se prisjetila i neprijatne situacije kada joj je bio rođendan, a pritom je bila i trudna.

– Kada sam saznala da sam trudna bio mi je rođendan. Zamolila sam ga da skuha nešto jer nismo mogli nigdje da izađemo zbog kovida, restorani su bili zatovreni. On mi je odbrusio da ne očekujem da me tretira kao kraljicu samo zato što sam trudna – istakla je žena.

Korisnici Redita zaprepašćeni su ponašanjem njenog supruga, a većina njih ju je posavjetovalo da nađe dobrog advokata i pokrene parnicu za razvod braka, prenosi “Objektiv“.

