Horoskop / Sezona Lava za ova 3 horoskopska znaka donosi krah u ljubavi, toksične veze pucaju

To je kao da vaš um sadi sijeme, i iako se trudite da ne zaliijevate to seme negativnim razmišljanjem, to sijeme ipak klija i prije nego što shvatite – to je potpuno izrasli problem koji neće nestati.

Neke veze su poput korova. Ako ih ostavimo nekontrolisane, oni mogu prerasti u otrovne pejzaže, a mi, koji smo nekada vjerovali da se ti odnosi zasnivaju na ljubavi, shvatamo da je s vremenom ono što sada doživljavamo čisti otrov. Sezona Lava počinje 22. jula, a za tri horoskopska znaka vrijeme je da prekinu toksične veze u kojima su zarobljeni.

I dok je lako bacati metafore poput korova i otrova da bismo opisali osuđenu romantičnu situaciju, teže je priznati šta se zaista događa u našem stvarnom životu.

A Lav voli ljubav – ne želi da ima nikakve veze sa represijom, nesrećom ili toksičnim ponašanjem. I zato što je Lav tako snažno ustremljen da nas izvede na svijetlost, gdje su ljubav i ljepota preobilni.

Sezona Lava primoravat će nas da se suprotstavimo onom što je otrovno u našem životu pa i ljubavi tako da nas toga jednom zauvijek oslobodi.

Koji horoskopski znakovi će prekinuti toksične veze tokom sezone Lavova, počev od 22. jula 2021.?

Ovan

Ono što vas čeka je da će Lav zapaliti sve ono što vas čini vatrenim znakom, a to može poprimiti oblik bijesa, otkrivenja ili jasnog osjećaja da ste stigli do tačke bez povratka.

Već neko vrijeme sumnjate; nije da vjerujete da vas partner vara, ali znate da nešto uskraćuju i više ne možete tolerisati tajnovitost i sumnjivo ponašanje.

Želite da vjerujete, ali vi ste Ovan, a kao Ovan trebate dokaz – nešto stvarno, nešto u šta ćete vjerovati. Ono što ćete shvatiti je da ste bili u stanju poricanja ; uvijek je bilo nešto pogrešno u vezi, nešto što vam se nije sviđalo ali ipak ste to pustili, računajući da će se stvari „riješiti same od sebe“.

Nalet pozitivne energija vas budi iz sna neznanja, a kad jednom počnete da vidite koliko ste podnijeli, koliko ste strpali ispod kauča – nikada nećete moći da vidite partnera na isti način. Pripremite se, Ovnovi, da promijenite svoj život.

Bik

Bikovi vole one opasne, zar ne? Možete čak reći da ako ne budete potvrdili da ste možda zavisni loših dječaka ili djevojčica koji to imaju to nešto samo da bi vam slomili srce i ostavili vas da tražite još. Razgovarajte o toksičnom ponašanju.

I dok volite da sve iskazujete zbog partnerovog lošeg ponašanja, vi ste zavisni od togs, ali ste ti koji uvijek na kraju patite … Sezona lava stiže i osvijetlit će tu vašu zavisnost, svidelo se to vama ili ne.

Evo saveta: znate da morate odustati od padanja na ljude koji postoje samo da bi vam zagorčavali život, ali ipak niste uspeli da skupite hrabrost da kažete ne onima koji bi vas mogli povrijediti. Lav će sve to promijeniti, Bikovi.

Nadamo se da ova velika lekcija neće nastati kao rezultat mučnog iskustva u lošoj romansi, ali će najvjerovatnije doći upravo tako.

Dobra stvar je što postoji velika šansa da ćete uskoro upoznati stvarno ‘dobru’ osobu koja ne želi da vam naudi.

Možete li se nositi sa tim? Bolje se pozabavite time, Bik, jer kad jednom okusite samopoštovanje, više se nećete vratiti toksičnosti.

Lav

Možda ćete biti inspirisani za glasno urlanje tokom ove vaše sezone Lavova, a fokus će biti na vašoj vezi. Naučili ste da vikanje, vrištanje i prigovaranje nije način da se stvari poboljšaju, iako je to vaš uobičajeni način komunikacije.

Shvatate da ovde nešto nije u redu, nešto što je blizu neuspeha u vašoj vezi, i ta ideja vam se ni malo ne sviđa. Ti si Lav i nikad ne podbacuješ. Jel tako? Pa, evo ovako i: neuspjesi mogu biti koraci za ispravne poteze ako namjeravamo da popravimo ono što je uništeno.

Ovde postoji šansa za vas i vašeg partnera; možete ispraviti nepravde prizemnim razgovorom. Dobre stare ‘od srca do srca’ stvari. Nema više vikanja, nema zastrašujućeg ponašanja.

Ne morate biti kralj džungle kada ste u svom domu sa voljenom osobom. Ono što biste možda željeli ovde da razmotrite je da ste možda vi toksični u ovoj vezi i da je možda vrijeme da poradite na tom temperamentu – zajedno sa onim kompleksom kontrol frika koji izgleda preuzima cijelu vezu.

Prepoznaj ga, i preuzmi odgovornost za svoje postupke, Lave. Na putu ste da se oslobodite toksičnog ponašanja … ne zaustavljajte se sada.

