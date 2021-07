METEOROLOZI SE SLOŽILI: VELIKI OBRAT STIŽE U NAREDNIM DANIMA

Najgore je prošlo, ističe i poručuje da se na ovakve situacije moramo naviknuti.

Sjeveroistok Bosne je taj koji je trenutno najviše ugrožen. Kritični period smo prebrodili, vraćamo se ljetnim danima sa suncem. Najgore je prošlo, rekao je Sijarić i pojasnio šta se to dogodilo u danima iza nas.

Došlo je do razvoja ciklone koja se neuobičajeno nalazila u centralnom dijelu Evrope i donijela mnogo padavina. U zadnjih 10-ak godina zbog klimatskih promjena svaka ciklona postaje intenzivnija. Svaka kiša i svaka suša postanu ozbiljnije i takve situacije će postati norma nažalost, kazao je Sijarić.

Zvuči kao šala. U Kanadi su tri dana zaredom obarani rekordi. Temperature su bile blizu 50 stepeni što je nepojmljivo. Godinama se upozoravalo na to i čudno je sada biti iznenađen. Mene najviše zabrinjava koliko smo nespremni – kazao je.

Govoreći o nastavku ljeta, istakao je kako će juli biti topao s povremenim obilnijim ljetnim pljuskovima.

Toplotni valovi će se nastaviti tokom cijelog ljeta. Temperature će ići na 40 stepeni i na to se moramo naviknuti, zaključio je Sijarić, a njegovo gostovanje na N1 televiziji podijelio je meteorolog Nedim Sladić, slagajući se sa Sijarićevom prognozom.

