HOROSKOP 20. JULJ: Blizancima iznenadni dobitak popravlja raspoloženje, Djevice i Lavove čekaju problemi na poslu, a kome slijedi raskid

OVAN

POSAO: Ukoliko ste privatnik razmišljate o finansijskoj inekciji. Najbolje da iskorisite dan za komunikaciju sa potencijalnim sponzorom. Velike su šanse da obezbjedite novac.

LJUBAV: Ne razmišljate previše o budućnosti. U potpunosti ste zadovoljni odnosom sa tajnim partnerom. Vaše emocije su intenzivne i vi im se prepuštate i uživate u njima.

ZDRAVLJE: Vaš organizam je snažan. Na odgovoran način vodite računa o zdravlju. Ne samo da pazite na zdrav način ishrane, nego se redovno bavite sportskim aktivnostima.

BIK

POSAO: Prilično ste fokusirani na posao. Vaši ciljevi su pragmatični i ostvarivi. Ulažete svu svoju energiju u posao i na taj način postižete sve svoje ciljeve. Zadovoljni ste učinkom.

LJUBAV: Ostvarujete redovnu komunikaciju sa svojom novom poznanicom. Ne spominjete uopšte mogućnost veze, ali to vam je na umu. Ne želite da na brzinu uđete u vezu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ukoliko ste ženskog pola mogli bi jedino da odradite neke kontrole tipa odlazak kod ginekologa ili endokrinologa u slučaju da ste pod terapijom.

BLIZANCI

POSAO: Fokusirani ste na finansije. Očekujete priliv novca i on stiže. Prilično se dobro osećate, jer vam novac pruža sigurnost. Obaveze odrađujete na vreme.

LJUBAV: Fokusirani ste na tajnu vezu. Emocije su vam žestoko proradile i vi uživate. Ne razmišljate o budućnosti. Najbitnije vam je kako se osećate u sadašnjem trenutku.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja je odlično prikazana. Vodite računa o ishrani i fizički ste aktivni. Sve to daje rezultate. Ukoliko ste pod terapijom kreće vam na bolje.

RAK

POSAO: Komunikacija vam je jača strana. Komunikativni ste, odlično informisani, uporni. Sve to vam pomaže da na poslovnom sastanku briljirate i postignete uspeh.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom vezom. Imate želju da se ona razvije dalje. Privlači vas ideja o trudnoći. Ne spominjete to partneru jer želite da on to predloži, a ne vi.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Imate prilično odgovoran stav prema njemu. Radite sve što je u vašoj moći da ojačate imunitet i sačuvate se od bolesti.

LAV

POSAO: Na poslu vas očekuju teškoće koje nećete uspeti da rešite. Problemi su vezani za pravna pitanja. Ispostavlja se da situacija ne ide u smeru u kom ste se nadali i to vas brine.

LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom. Sigurni ste ne samo u stabilnost sopstvenih emocija nego i u partnerove namere. Smatrate da je došlo vreme da ozvaničite svoj odnos.

ZDRAVLJE: Očekuju vas isključivo hronični odnosno poznati problemi koji su vezani su za kosti, cirkulaciju i pritisak. Odlučujete se za fizičku aktivnost i na taj način oslobađate stresa.

DJEVICA

POSAO: Prilično ste neraspoloženi zbog poslovne situacije. Ulažete svu svoju energiju u realizaciju poslovnih ideja, ali rezultata nema. Nije vam jasno gde je problem.

LJUBAV: Previše ste fokusirani na oblast posla. Partner vas je željan. Tokom ono malo vremena što provodi sa vama pokušava da vam ugodi na sve moguće načine.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za hronične probleme. Sve već znate: kako počinju, kako se razvijaju i šta možete da uradite da pomognete sebi, a šta morate da istrpite.

VAGA

POSAO: Za vas posao je zadovoljstvo, a ne obaveza. Maksimalno se dajete na poslu i zadovoljni ste postignutim rezultatima. Finansijska situacija je stabilna.

LJUBAV: Ukoliko ste u vezi definitivno ste nezadovoljnji njome. Postajete sigurni da druga strane neće i ne želi da se promeni. Svesni da vam je potreban drugačiji partner.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Odmarate u onoj meri u kojoj vam to prija. Odgovara vam što niste pod nikakvim stresom. Odličan je dan za zakazivanje kontrole kod ginekologa.

ŠKORPIJA

POSAO: Saradnja sa inostranim saradnicima je u fazi ekspanzije. Dolazi do proširenja obima obaveza, ali nemate nikakav problem sa tim. Imate pozitivno mišljenje o stranim saradnicima.

LJUBAV: Maksimalno ste posvećeni vezi. Drugu stranu ste idealizovali. Opušteni ste, srećni i verujete da ste našli idealnog partnera. Privlači vas ideja o zajedničkom potomstvu.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Organizam je snažan, vi ste posvećeni sportu ili rekreaciji. Potrebno je samo da nastavite sa navikama koje omogućuju dobro zdravstveno stanje.

STRIJELAC

POSAO: Rutinski odrađujete poslovne obaveze. Na poslu nema nikakvih značajnijih dešavanja. Posao se normalno odvija, bez ikakvih komplikacija ili stresa.

LJUBAV: Intenzivno razmišljate o braku. Ta ideja vam je sve bliža, ali uprkos tome ne želite sa partnerom da razgovarate o tome pre nego što budete u potpunosti spremni.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ne može se čak ni reći da nešto posebno vodite računa o sebi. Jednostavno vam je organizam snažan i uspešno sprečava razvoj bolesti.

JARAC

POSAO: Fokusirani ste na oblast finansija. Novac je obavezna tema u razgovorima. Od nadređene osobe tražite povišicu. Sa stranim investitiorima razgovarate o finansijama.

LJUBAV: Instistirate na intenzivnom emotivnom odnosu. Sa voljenom osobom ste u stalnom kontaktu i jedva čekate slobodno vreme da bi mogli da joj se u potpunosti posvetite.

ZDRAVLJE: Skloni ste hroničnim zdravstvenim problemima s kojima kuburite u prethodnih nekoliko nedelja. U pitanju su problemi sa kostima, pritiskom ili cirkulacijom.

VODOLIJA

POSAO: Poslovni konci su u vašim rukama. Svu svoju energiju ste usmerili u oblast posla. Pouzdani ste, željni uspeha, pravi radoholik. Rezultati su odlični.

LJUBAV: Imate potrebu za redovnom komunikacijom sa simpatijom. Očekuje vas i susret. Za sada nijedno od vas dvoje ne spominje javno vezu mada oboje o tome razmišljate.

ZDRAVLJE: Imate ozbiljan problem sa pritiskom. Sklon je oscilacijama, nestabilan, pa je i vaše stanje nestabilno. Ukoliko ste na terapiji nemojte je slučajno propustiti.

RIBE

POSAO: Odlično ste pripremljeni za predstojeći poslovni sastanak. Dobili ste neke tajne informacije tako da ste u prednosti i daleko boljoj poziciji nego druga strana.

LJUBAV: Preterano ste se vezali za partnera. Ne možete da izdržite jedan dana, a da se ne vidite sa njim. Nestrpljivo očekujete susret. Ništa vam nije bitnije od partnera.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Ukoliko imate neku stalnu terapiju ona daje odlične rezultate i drži potencijalne probleme pod kontrolom. Prija vam odmor, prenosi “Alo!“.

Facebook komentari