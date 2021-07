Iz ugla jedne žene: Muškarac koji te samo želi nije tvoj – Tvoj je onaj koji te štiti i brine o tebi

Kada vidite da se od jakog mačoa pretvara u brižnog muškarca, znajte da mu se sviđate i da je do ušiju zaljubljen u vas. “Jesi li jela danas?” “Obuci se toplije, vani je hladno” “Vozi polako, stići ćeš” su samo neke od fraza koje odaju zaista zaljubljenog i brižnog muškarca.

Kada je muškarac zaljubljen, on na sve moguće načine pokušava da vas okruži toplinom, želi da vas zaštiti od svega i svih. On zove, piše i daje vam do znanja da uvijek možete računati na njega šta god da vam je potrebno. Jedina stvar koja ga brine ste vi, vaše zdravlje i vaša sigurnost.

Uz takvog muškarca čete moći naučiti mnogo o životu. On će vas voditi pravim putem jer je muškarcu koji vas voli i koji je zaljubljen u vas stalo da vi budete dobro. Kada je muškarac zaljubljen u vas on želi ispuniti cijeli svoj svijet sa vama i zaštititi vas od njega ako je to potrebno.

Stalno brine za vas, misli o vama i želi biti pored vas u svakom trenutku. Učiniće za vas sve što želite i sve što je potrebno samo da bi vas vidio srećnu. Ako vam se muškarac ne javi nekoliko dana i ne interesuje ga kakav je vaš život, onda ste samo još jedna riba u moru onih sa kojima se može samo dobro zabaviti jer zaljubljen muškarac to nikada neće uraditi.

Ne izmišljajte osjećanja tamo gdje postoji samo strast i požuda. Vaš muškarac nije onaj koji vas samo želi, već onaj koji i pored sve strasti koju osjeća prema vama, želi da vas zaštiti i brine o vama do kraja života. Ne brkajte požudu i ljubav i znajte da muškarac koji vas voli vas nikada neće povrijediti, prenosi “Infpult“.

Facebook komentari