Kako će strast i požuda u julu 2021. uticati na vaš horoskopski znak i ljubavne odnose

Imamo prelijepi novi Mjesec u Raku 9. jula, kojem se radujemo. Venera u Lavu je 21. jula, Jupiter u Ribama je započet u junu i završava se 28. jula, a Merkur se pomjera tri puta – jednom u Blizancima za početak, zatim u Raku od 11. do 27. jula i zaokružuje se u Lavu, koje će se završiti u avgustu.

Trenutno smo u sezoni Raka, a to će se promeniti 22. jula kada počnemo da doživljavamo Sunce u Lavu i puni mesec u Vodoliji 23. jula. Bam! Možete li osetiti moć? Pogledajmo kako će ova kosmička snaga meseca uticati na vaš horoskopski znak i ljubavne odnose.

Ovan

Trenutno imate Mars u svojoj kući strasti i požude, što bi trebalo da stvori prilično zanimljive situacije tokom jula.

Radujte se promenama u ljubavnom životu – ako ste u vezo a ako ste slobodni i tražite novu romansu – imate vrlo dobre šanse da privučete nekoga – ako ne i nekoliko ljudi – koji će želeti da iskuse šta god da imate na umu.

Čitav mesec doneće vam kreativni tok i hiperaktivnost, što znači da niste raspoloženi za stagniranje; želite akciju, produktivnost i nešto čemu se radujete. Vaša radna etika će se popeti, au ljubavi vas čeka udar plamene pozitivnosti i strasti.

Bik

Sam početak jula možda će biti malo težaki, ostićete pritisak previše razmišljajući o svim problemima koji vam padaju na pamet. Prisustvo Jupitera će se useliti i povezaće vas sa prijateljima i zabavnim stvarima kako ne biste predugo morali da ostanete u vakuumu zabrinutosti, piše “Luftika“.

Ako ste slobodni, ovo je fantastičan mjesec za upoznavanje nekog posebnog – a pod posebnim podrazumijevamo nekoga ko VAMA odgovara.

Ovog mjeseca je uložićete težak napor da se stvari rade u vašu korist. Ako tražite pažnju, dobićete je puno i više u vreme punog Meseca. Očekujte nove i uzbudljive mogućnosti da radite stvari koje nikada ranije niste radili.

Mars pojačava vaše komunikacijske veštine i to će trajati čitav mesec, zato iznesite te predloge, izgovorite svoje mišljenje i iskoristite snagu ubeđivanja da biste dobili ono što želite.

Blizanci

Vaš profesionalni život je trenutno blagosloven, a kao što svi znamo, na nama je da peglamo dok je pegla vruća i iskoristimo mogućnosti dok su tamo, ponuđene. Ovo nije mesec za odlaganje.

Mladi mesec može za vas imati novi posao, a puni mesec će vam pomoći da napredujete. Odradite sitne popravke po kući, uključite se u poboljšanje vaše životne situacije.

Rak

Većina jula je u vašem sunčanom znaku, tako srećan rođendan, i uživajte u ovom vrlo posebnom, vrlo kreativnom mesecu. Odmah na vrhu, osećaćete se energično i napunjeno, strastveno prema planovima koje ste spremili.

Mladi mesec će vas praktično gurnuti kroz vrata i preći u nešto zabavno i društveno, dok će Merkur biti tu da vam pomogne u dobrom i lošem u određenoj situaciji. Zahvaljujući Marsu vaše finansije će se povećati ali je moguć i neočekivani pad.

Možda ćete želeti da izgovorite mantru ili meditirate tokom Punog Meseca, jer bi vas ovaj događaj mogao malo odbaciti sa puta, čineći da se osećate uznemireno i nesigurno. Sve će biti u redu ako se bacite na kreativan projekat.

Lav

Ne samo da ćete ovog meseca pogoditi Sunce u Lavu, već ćete imati Mars u Lavu do 29., što će dovesti sve vaše osobine Lava na površinu. Dakle, govorimo o energiji, dominaciji, sposobnostima – a takođe govorimo o kondiciji, junaštvu uz pomoć mladog meseca.

To zvuči vrlo dobro uravnoteženo, a ravnoteža donosi jasnoću i mir. Bićete pogođeni ljubavnom strelom a ako ste već u vezi, poželećete da se potpuno posvetite i približite svom partneru.

Okupljanja i pomirenja ovog su meseca u vašim zvezdama, pa predvidite društvena okupljanja sa starim prijateljima i poznanicima.

Djevica

Ovog meseca ćete dobiti priliku da iskusite „dobre stvari“ i to nije nešto što vi ikada očekujete da će se dogoditi. Iako obično sumnjate, vaša sumnja i cinizam će morati da se povuku u lepezu zanimljivih i pozitivnih avantura na koje će vas ovog mjeseca odvesti život.

Na primjer, u ljubavi će se dogoditi ono za šta ste mislili da se nikad ne može dogoditi. Zapravo, to je osnovno za ovaj mjesec: sve u šta ste toliko intenzivno sumnjali sada će se dogoditi, a vi ćete biti oduševljeni jednostavno zato što nikada niste mislili da biste i vi mogli da dobijete stvarni „dobar mjesec“.

Pa, jul je. Merkur izrađuje sigurnosnu kopiju vaše komunikacije, a pun mjesec pred kraj mjeseca možda vas čak i dovede do boljeg posla. Vjerujte, dobre stvari su zapravo vaša sudbina.

Vaga

Oh, kako ćete imati koristi od Jupitera, jer on deluje na vašu kuću produktivnosti i uspeha. Sve jse vrti oko posla ovog meseca, a sada je vreme da zaradite novac. Mars vas pumpa, a Merkur potkrepljuje vaše reči – možete to, Vage!

Možete da radite svoju magiju i uhvatite se za taj idealan posao – ovog meseca – ako tako odlučite. Tu se morate probuditi i doneti odluku: da li ste posmatrač – ili ste učesnik u svom životu?

Možda ste bili posmatrač, plašeći se da rizikujete i žaleći zbog svoje odluke da odložite – ali jul kuca na vaša vrata s novom mogućnošću, a lekciju koji ovde treba da iskoristite je prilika ida poboljšate svoju radnu situaciju. Strah od nepoznatog samo vas sputava, zatvara u vašu sopstvenu sumnju. Budite neustrašivi – iskoristite tu priliku i zgrabite ono što vam dolazi.

Škorpija

Ovo je mjesec nade za vas, Škorpije. Nada u blisku i dalju budućnost – kakva eksplozija. Ono što biste mogli raditi ovog meseca je postavljanje potencijala za profesionalni rast i rast. Izbori tokom ovog meseca mogu uticati na vas celog života.

Iako su mnogi od ovih izbora i prilika zasnovani na karijeri, takođe postoji vrlo velika šansa da naletite na nekoga s kim ćete se stvarno slagati, a to može biti prijatelj ili ljubavnik.

Jupiter za vas radi čitav napor što će se u vašem životu prikazati kao nova interesovanja i možda smele nove avanture.

Primijetit ćete skok u vašoj harizmi, oko 21., a pun mesec će vas možda naterati da tražite novi dom.

Strijelac

Jupiter, vaša vladajuća planeta, obećava da će vam biti veoma značajan i dobra ovog meseca, Strelčevi. Vaša vizija da se preselite, kupite novi dom ili jednostavno pronađete novo mesto za sebe je spremna. Želite otvoreni prostor, a ta potreba za putovanjem biće podignuta na novu visinu.

Mladi mesec će podržati vaše snove, omogućavajući vam da jasno razmišljate i radite prema bilo kojem cilju koji imate na umu. I Venera i Mars su tu da pojačaju vaš profesionalni život, a Pun mesec, koji pada 23. avgusta, u vašem sektoru komunikacija je ono što će vam širom otvoriti vrata.

Možda će vam se predstaviti rizičan predlog, koji bi za vas mogao biti sjajan ako imate hrabrosti da ga prihvatite.

Jarac

Jedino od čega želite da napravite pauzu u ovom trenutku godine je vaš posao – i to samo, i mislim SAMO ako pauza dovodi do fizičkog odmora. Intima je na umu i na tome možete zahvaliti Marsu.

Učinite sebi uslugu – uzmite to slobodno vreme i prepustite se. Imate šanse da se zbližite kako sa svojim romantičnim partnerom, tako i sa prijateljima.

Mladi mesec otvara vrata za dalji posao, poput pregovora, ugovora i sesija mozganja. Pun Mesec 23. trebalo bi da vam pomogne da isplatite račun ili zaostali dug. Novac izgleda dobro – ali romansa izgleda još bolje.

Vodolija

Srećan juli. To ćete reći sredinom mjeseca, a sreća je upravo ono što ćete dobiti. Trenutno zapravo niste mnogo učinili da promenite svoj život; početak 2021. bio je bacanje, telefonski prijem; niste bili zaista spremni da počnete da shvatate život ozbiljno i osećajući se tako izgubili ste nekoliko slatkih prilika.

U julu nema ništa od takvog stava i sprema se da vas obori s nogu zahvaljujući Marsu.

Vreme je da se vratite živima: posetite teretanu, započnite zdravu ishranu (postanite vegan!) I odvojite vreme za sebe. Zaplešite ispod julskog punog meseca 23. i povratite sve ono za šta verujete da ste izgubili. Vrijeme je Vodolije – hajde da ovo poljuljamo.

Ribe

Ovde je taj novi početak kojem ste se nadali. Vreme je da sakupite svoje snove i formulišete nove načine za ispoljavanje tih snova. To je mesec ljubavi – i obaveza takođe. Za Ribe je mesec dana za plodnost, veridbe, trudnoću, brakove – sve što dolazi sa proslavama.

Mars vas podržava profesionalno, pa ne brinite da potrošite previše vremena slaveći dobre stvari – i dalje imate svoj posao i vrlo ste dobri u njemu. Ovo je takođe odličan mjesec za druženje sa djecom i mladima.

