ASTROLOZI TVRDE/ STIGAO NEUGODAN ASTROLOŠKI PERIOD – TRAJAT ĆE DO 7. JULA: Ova 2 znaka će doživjeti nevolje!

Retrogradni Merkur uvijek sa sobom donosi niz problema i komplikacija, posebno na polju tehnologije, komunikacije i saobraćaja, pa ako je iza vas težak period u kom ste izgubili važne papire ili novac, to ne treba da vas čudi. Retrogradni hod Merkura završio se još 22. juna, no nažalost tu nije kralj nevoljama!

Naime, ne samo da Merkur relativno često ide retrogradno – 3 do 4 puta godišnje, već postoji i faza “sjenke” koja nastupa nakon završenog retrogradnog Merkura. To znači da ćemo sve do 7. jula i dalje osjećati izvesnu nelagodu i biti svedoci sveopšteg haosa i niza maleroznih dešavanja.

Sjenka retrogradnog Merkura uvijek traje dvije nedelje jer je toliko potrebno ovoj planeti, koja se tumači kao planeta komunikacije, da se vrati u svoju punu brzinu.

Ovaj period donosi slične probleme kao i sam retrogradni Merkur, a to najčešće znači nesporazume u komunikaciji, svađe, razmirice i diskusije, kao i kvarove na telefonima, automobila, tehnici uopšte… Međutim, ovo može da bude i takozvana faza “čišćenja” tokom koje možete da razmislite o onome što vas tišti i donesete odluke koje će ispraviti stvari.

Sjenka retrogradnog Merkura najviše će uticati na dva znaka, pa hajde da vidimo o kome je riječ i šta će im donijeti naredni dani:

BLIZANCI

Ovo je period u kome ćete osećati da se stvari odvijaju brže nego što želite i moguće je da će vam biti teško da se prilagodite naglim promenama. Narednih dana moraćete da preuzmete odgovornost za svoju karijeru, ali i međuljudske odnose i da počnete da razmišlajte biše praktično, a manje emotivno. Život će vam takođe nametnuti donošenje važnih odluka i možda ćete morati da postavite realne ciljeve, te da odustanete od maštarenja koja nisu ostvariva.

VODOLIJA

Vodolije su u prethodnom periodu prošle kroz puno samoispitivanja i preslišavanja svojih sposobnosti i talenta. Narednih dana nastaviće da traže spoznaje o sebi, a polako, ali sigurno nazire se transofrmacije njihove psihe. Shvatit ćete šta i kako želite od života, te ćete postati duhovniji i usmjereniji na unutrašnje bogatsvo, a manje na spoljašnje. Ovo je trenutak u kome kao čovjek rastete i napredujete iznutra, te i ako se suočite sa krizama – znajte da su one za vaše dobro, prenosi “Žena“.

