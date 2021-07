Šta učiniti ako neko kolabira na vrućini

Vrućina može imati pogubne efekte na zdravlje. Nisu rijetke situacije u kojima nekome naglo pozli kada je napolju plus 35 stepeni, a to se može desiti bilo gdje: u prijevozu, na ulici, poslu, kod kuće.

Dr. Nikola Stojković objašnjava da do kolabiranja najčešće dolazi zbog pada krvnog pritiska, piše Nova.rs.

– Kada su temperature visoke, dolazi do pada pritiska zbog širenja krvnih sudova. Veoma često se to dešava i kada se boravi u zagušljivim prostorijama – govori on.

Pad pritiska

Ukoliko primijetite da se neko našao u takvoj situaciji, da se tetura i da mu nije dobro, potrebno je hitno reagirati. Ako je osoba na nogama, mora što prije da sjedne.

– Ukoliko neko osjeti malaksalost, slabost i kao da će da izgubi svijest, prvo je najbolje da odmah sjedne kako bi se spriječio pad. Osoba treba da diše polako i smireno. Treba donijeti vodu, koju treba da pije u malim gutljajima – to je jako bitno. Treba i da se umije – savjetuje dr Stojković.

Ukoliko je osoba svjesna, treba pitati kako se osjeća, da li ima neke simptome. Ukoliko je bez svijesti treba je ohladiti vodom i treba da leži na leđima, sa podignutim nogama, da bi cirkulacija proradila.

Pozvati hitnu pomoć

Kad dođe sebi, može da uzme vodu u malim gutljajima. Ako je došlo do pada šećera u krvi, može se dati nešto slatko,piše Avaz

Ukoliko čovjek ne dolazi svijesti ili ima povredu koja je izazvana padom, potrebno je pozvati hitnu pomoć.

Međutim, i neki drugi simptomi su znak da je potrebna ljekarska pomoć.

