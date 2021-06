Šest neugodnih scenarija: Što sve kriminalci mogu s vašom adresom e-pošte?

Kriminalci do pristupa vašoj adresi e-pošte mogu doći napadom u kojem će koristiti golu silu ili tako što će provaliti u bazu podataka koja sadrži odgovarajuće podatke.

Evo pregleda što im je na raspolaganju jednom kad uspiju preuzeti vaš korisnički račun.

1) Mogu se lažno predstavljati

Značajno je lakše prevariti ljude ako prime mamac za prijevare tipa phishing s adrese ljudi koje poznaju i kojima vjeruju.

Na udaru prevaranata naći će se članovi vaše obitelji, rođaci, prijatelji, poslovni partneri… Svi čije adrese držite u kontaktima, prenosi Tportal.

Čak i ako nisu osobito uvjerljivi posao im je olakšan utoliko što primatelji/žrtve misle kako e-pošta stiže od vas. Mogu, recimo, u vaše ime tražiti novac tvrdeći kako su u financijskim poteškoćama ili lozinke te druge osjetljive podatke. Mogu također im poslati poveznicu sa zlonamjernim softverom i prikriti ju kao video sa zajedničkim prijateljem ili poznanikom.

Stoga trebate uvijek biti na oprezu, čak i kad vam nešto šalje prijateljica koju znate od malih nogu. Ako niste sigurni jesu li doista nešto poslali, kontaktirajte ih na drugi način i provjerite.

2) Mogu otkriti lozinke za vaše druge korisničke račune

Ulogirate li se u web odredište s nedovoljnom razinom zaštite podataka i privatnosti, poslat će vam e-mail s korisničkim imenom i lozinkom. To, naravno, haker može vidjeti ako je provalio u vaš korisnički račun.

Ako istu lozinku koristite za više servisa kriminalci će moći upasti i u njih jednom kad se dokopaju lozinke. Čak i ako to ne činite (što je pohvalno), haker može adresu koju je preuzeo upotrijebiti kako bi pokušao resetirati lozinke na drugim servisima. I opet ste u problemu.

3) Mogu zaobići dvostupanjsku provjeru (Two-Factor Authentication, 2FA)

Dvostupanjska provjera osmišljena je kako bi zaustavila kriminalca u upadu u vaš računalni sustav ili korisnički račun. Obično to radi dovoljno dobro, ali ne i ako ju treba obaviti putem e-pošte koju je haker preuzeo. Naime, tako može presresti poruke koje bi ga trebale držati dalje od vaših podataka.

4) Mogu prikupiti osjetljive podatke i informacije

Dokopa li se kriminalac pristupa vašem poslovnom računu za e-pošte, to može biti pogubno za cijelu tvrtku. U više slučajeva je i bilo.

Na raspolaganju bi mogao imati pristup osjetljivim financijskim podacima, korisničkim imenima i lozinkama drugih zaposlenih, bankovnim transakcijama te nizu drugih stvari koje mu otvaraju vrata za digitalnu ili običnu krađu.

5) Mogu ukrasti vaš identitet

Kriminalci mogu u vašoj e-pošti pronaći obilje potencijalno korisnih podataka i informacija – ime i prezime, adresu, OIB, broj bankovnog računa… Pomoću tih podataka mogu se pokušati prijaviti za servise, naručivati u vaše ime i činiti razne druge nepodopštine. Stoga nastojte ne slati osjetljive privatne podatke e-poštom.

6) Mogu doznati kad niste kod kuće

Provale li u vašu e-poštu kriminalci u njoj mogu naći, primjerice, hotelske rezervacije, avionske karte i druge podatke zahvaljujući kojima će znati kad ste odsutni. Ako to zna, lakše mu je isplanirati kako će provaliti u vašu kuću, radionicu, ured…, piše Make Use Of.

Facebook komentari