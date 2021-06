Kako horoskopski znaci doživljavaju i preživljavaju raskid?

Ovan

Jako bolno preživljava rastanke. Uvijek se trudi da ostavi utisak jakog čovjeka koji je nesalomiv. Ipak, kada dođe do raskida on je slomljen i zatečen kao da ga je neko polio buretom hladne vode. Tada kod njega preovlada ego i svim silama se trudi da to bukvalno niko ne vidi… Spas umije da potraži u kojoj čašici više.

Bik

Jak zemljani znak kod kog je uvijek smirenost na prvom mjestu. Međutim kada je ljubav u pitanju tada postupa potpuno drugačije. Tada smirenost ne postoji, srce lupa ko ludo, bezbroj misli mu prolaze kroz glavu. Sumira utiske i počinje da pati u tišini svog doma. Tada jedino pušta u život najboljeg prijatelja iz djetinjstva kome se otvara i od koga traži savjet.

Blizanci

Večiti Petar Pan astrologije. Uvijek je veliko dijete u njemu. Kada su rastanci u pitanju duri se, ljut je i nije mu jasno kako njega neko može da ostavi. Njega koji je uvijek svuda, koga ljudi obožavaju, koga svi vuku za rukav. Ipak, kada se raskid desi Blizanac piše SMS poruke, pisma i mejlove. Sve će uraditi da pokuša da vrati partnera. Retorika je kod njega jača strana.

Rak

Jako pati kada su rastanci u pitanju, pa makar to bilo i razdvajanje na nekoliko dana zbog službenog puta. Kada se desi prekid ljubavne veze i kada partner ode od Raka on se tada prepušta kafanama, ljudima ispod njegovog nivoa. Pati u tišini. Njega ne zanima šta će svijet da kaže već počinje da sanja kako se ljubav njegovog života opet vraća u njegov život ili je mašta usmjerena na potpuno novu osobu tj. buduću ljubav njegovog života.

Lav

Prvak svijeta u patnji! Ali na dostojanstven i arogantan način. Kada se Lavu desi raskid on tada oblači najljepše odijelo ili haljinu i odlazi u poznati i najskuplji klub gdje uživa za šankom. Duša mu se raspada ali ni za živu glavu to ne pokazuje. Flertuje, ima romanse za jednu noć i čeka svoju srodnu dušu da nađe put do njegovog srca.

Djevica

Detaljna i proračunata uvijek i zauvijek. Kada je ljubav u pitanju njoj nije strano da ulazi u vezu zbog koristi. Takva je i kada je raskid. Veoma je lukava i napravit će takve okolnosti da će izgledati kao da je partner nju ostavio a zapravo je ona njega. Čim nema računicu bilo materijalnu ili ljubavnu Djevica odlazi.

Škorpija

Najbrutalniji raskidi su kod Škorpije. Ona ima u sebi dva svijeta. Svijetlo i tamu. Kada voli ona je svijetlo, kada ne voli ona ostavlja i tada je tama. Ni u snu da vam nije palo napamet da vi ostavite Škorpiju. Ako to učinite pripremite se na najstrašniju osvetu. U stanju je da se posveti samo vama i da vas uništi.

Strijelac

Vječita djeca astrologije. Kad se raskid desi, Strijelac neće biti utučen. On će pokušati da stvori širu sliku odnosa, da analizira greške i tada će na filozofski način doći do razloga zašto je veza pukla. Tada je on miran, ima sliku u svojoj glavi i nastavlja dalje.

Jarac

Jarčevima prosto nije jasno kako njih neko može da ostavi. Njih koji će za voljenu osobu da učini sve, dati sigurnost i finansije. Radit će preko svojih kapaciteta samo da zadovolji partnerovu potrebu. Kada dođe do raskida, tada pragmatični Jarac odlazi u svoje emotivne dubine i nije ga strah da potraži savjet od stručnog lica.

Vodolija

Kada je ostavljena ona trči kod prijatelja, po kafićima i klubovima. Svima priča o svom ljubavnom krahu, ali nikako sa partnerom. Ona koja lako gubi fokus i ne shvata da je baš zato i ostavljena jer partner nikada ne može da ukapira do kraja njene planove, želje i potrebe. Kada se dozove pameti ona je u stanju da čeka i čeka dok se ne ukaže prava prilika i tada razgovara sa partnerom.

Ribe

One pate očima. Ne postoji emotivniji i tužniji pogled od pogleda Ribe kada je ostavljena. Ona raskid doživljava kao smak svijeta. U njenoj realnosti tada je svet stao. Pati tiho u galonima suza u svojoj sobi iza zaključanih vrata, pišu “Novosti“.

