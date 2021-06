PRVA DJEVOJKA S DOWN SINDROMOM KOJA JE NAUČILA KUR’AN NAPAMET

Naime, njena majka Awatar Jaber je za strane medije otkrila kako je Dveik uspjela postići taj cilj.

Rawan, koja pati od stanja koje će je pratiti cijeli život, ne prestaje govoriti: „Kur’an je moj život“. Kada sam je rodila i saznala da boluje od Down sindroma, kao svaka majka, osjećala sam se tužno i uznemireno, ali jako sam je voljela i zaklela sam se Bogu da ću je naučiti Kur’an. Rawan je vrlo pametna i kada je osjetila svoju inteligenciju počela je učiti najkraće sure i vrlo brzo je pamtila. Upisala sam je u školu kad je imala 6 godina. Učila sam je pravilima intonacije, odvela sam je sa sobom u centar Prime Time Zone s Down sindromom. Učiteljica mi je tada rekla da je naučila dio sure al Baqrah. Išla je u školu do 7. razreda, a zatim je svojom voljom prekinula školovanje.

O načinu pamćenja njena majka kaže da je Rawan pamtila kroz pisanje. prenosi “Hayat“.

Suru al Baqarah je pamtila kroz pisanje u roku od godinu i po, položila je ispit, a kada je izašla, klanjala je sedždu. Rawan je nastavila učiti Ku’ran. Trajalo je 7 godina, a dovršila je 29. posljednjeg dana Ramazana u ovoj godini.

Njen tačan izgovor joj je pomogao da pamti.

Moje riječi se ne razlikuju od njenih, kako izgovaram ona izgovara, njeno pamćenje Kur’ana je velikodušnost Božija, ni u čemu nisam odgađala Rayan, dala sam joj sve. Moje zanimanje za nju bio joj je motiv”, kazala je Jaber.

