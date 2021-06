Šta je sek*ualna hemija i je li važna za sretnu i dugotrajnu vezu?

Seksualna je hemija jedna od stvari koju znaš kad je osjetiš. No, što je zapravo seksualna hemija i što stoji iza ovog čarobnog, magnetskog iskustva? Još bolje pitanje, koliko je to potrebno za dobru i trajnu vezu?

“Seksualna je hemija vrlo snažan, ali neizreciv osjećaj u tijelu kad te netko privlači”, kaže dr. Zhana Vrangalova, profesorica seksualnosti na Sveučilištu New York i kreatorica Uncensored with Dr. Zhana , internetske serije o seksu i vezama. Tipično je ta privlačnost fizička, ali može biti i intelektualna ili emocionalna.

Netko tko je sapioseksualac (što znači da ih prije svega seksualno i emocionalno privlače inteligentni ljudi), na primjer, mogao bi osjetiti seksualnu kemiju s nekim koga smatraju pametnim ili briljantnim, objašnjava Vranglova. S druge strane, netko tko je biromantičan (što znači da rijetko doživljavaju seksualnu privlačnost, ali imaju potencijal iskusiti romantične sklonosti prema ljudima oba spola), mogao bi osjetiti seksualnu kemiju s nekim s kim želi otići na večeru i popiti koju čašicu vina.h

Kad to osjetiš, seksualna je kemija intenzivna, kaže Vranglova. Psihologinja i seksualna terapeutkinja Megan Fleming slaže se, dodajući da to može biti “električno”, “hipnotično” i “neodoljivo”.

Kako se osjeća seksualna hemija?

Obično možeš znati da osjećaš seksualnu kemiju s nekim zbog fizičkih simptoma koje osjetiš kada vidiš, čuješ ili pomirišeš tu osobu. “Leptirići u trbuhu, proširene zjenice, povećan broj otkucaja srca, povišen krvni tlak, rumena koža i znoj sve su uobičajeni fizički odgovori na osjećaj seksualne kemije prema nekome”, kaže Vranglova.

Seksualna kemija također može potaknuti simptome poput tvrđih bradavica, pojačanog protoka krvi u genitalijama, otečenih ili podignutih vanjskih spolnih organa i pojačanog podmazivanja rodnice, kaže ona.

Što potiče seksualnu hemiju?

Nažalost, bilo je vrlo malo znanstvenih istraživanja koja istražuju uzroke seksualne kemije. Ali Vranglova sumnja da se radi o kombinaciji nekoliko različitih stvari, uključujući:

Biološki čimbenici: fizički izgled, razina hormona, feromoni (kemijske tvari koje proizvode i oslobađaju i životinje kako bi stimulirali druge jedinke iste vrste)

Društveni faktori: putem kulturnih standarda ljepote koje smo usvojili od svojih bližnjih (što smatramo lijepim)

Faktori razvoja: podsjeća li te netko na ranije ugodno iskustvo

Je li seksualna kemija uvijek neposredna?

Iako bi mogla odmah osjetiti seksualnu kemiju sa zgodnim likom koji je upravo ušao u restoran, prema Vranglovoj seksualna se kemija također može s vremenom razviti.

Neko tko je demiseksualan (što znači da ima potencijal iskusiti seksualnu želju prema nekome samo ako je emocionalna veza čvrsto uspostavljena), možda neće doživjeti seksualnu kemiju s nekim do godine dana (ili više!). Drugi ljudi – čak i ako se ne prepoznaju kao demiseksualni – možda neće doživjeti seksualnu kemiju s nekim dok ne uđu u intimniju vezu. “Prisjeti se parova koje znaš koji su bili najbolji prijatelji 10 godina prije nego što su krenuli u vezu i imali spolne odnose”, kaže ona. “Za ove parove seksualna kemija nije bila trenutna, već se vremenom izgrađivala.”

Seksualna hemija može biti jednostrana

“Apsolutno je moguće da se jedna osoba osjeća kao da ima seksualnu kemiju s nekim i da joj se taj osjećaj ne uzvraća”, kaže Vranglova. Ako te zanima osjeća li se netko tko tebe privlači jednako, Fleming predlaže da potražiš znakove kao što su kontakt očima, zajednički smijeh, dugotrajan fizički dodir. No, najbolji način da naučiš je li kemija uzajamna jest jednostavno pitati, kaže Jesse Kahn, seksualni terapeut iz The Gender & Sexuality Therapy Center u New Yorku. Mogla bi reći: “Osjećam da me stvarno seksualno privlačiš. Doživljavaš li nešto slično?” ili, “Primijetila sam da se oboje trudimo dodirivati više nego što to činimo sa svojim drugim prijateljima. Jesi li i ti to primijetio?”

Je li seksualna kemija potrebna za vezu?

Kratki odgovor je ne! “Ne možemo napraviti takve generalizacije za sve veze”, kaže Kahn. “Mnogo je ljudi kojima seks i seksualna kemija nisu važni čimbenici da bi imali uspješnu, stabilnu i ljubavnu vezu”, kaže Vranglova. Bolje je pitanje je li seksualna kemija za tebe neophodna u odnosima, kaže Kahn. Potpuno je uredu, ako su ti seks i seksualna kemija važne komponente odnosa. Važno je napomenuti da, iako je seksualna kemija za neke bitan sastojak odnosa, osim ako veza nije striktno seksualna, sama seksualna kemija nije dovoljna za trajnu i sretnu vezu kaže Fleming. “Da bi veza bila održiva, obično je potrebno da se temelji na ne samo seksualnoj kemiji,” kaže ona. (Trebat će također stvari poput komunikacije, povjerenja, uzajamnog poštovanja i zajedničkih vrijednosti). Može li se seksualna kemija roditi između dvoje ljudi koji se međusobno niti malo ne privlače? E, vjerojatno ne. Ali budući da definiramo seksualnu kemiju kao osjećaj privlačnosti koji može nastati vremenom, moguće je potaknuti više seksualne kemije. Evo kako.

Budi emocionalno ranjiva

“Samootkrivanje može poboljšati fizičku privlačnost”, kaže Fleming. Dijeljenje detalja s partnerom o djetinjstvu, željama u karijeri, nesigurnostima i najdubljim mislima može stvoriti osjećaj bliskosti koji može potaknuti veću intimnost, posebno kada druga osoba uzvrati, kaže ona

Dopusti sebi da se zaljubiš

Možeš li se zaljubiti u nekoga s kim seksualna hemija nije baš bajna? Zapravo da. “Postoji vjerovanje da prvo dolazi dobar seks, pa tek onda ljubav, ali to ne mora biti redoslijed stvari”, kaže Fleming. Zbog kombinacije hormona, dopamina i norepinefrina (zvanog i adrenalin), ljubav može stvoriti još bolji osjećaj. Ti osjećaji mogu dovesti do boljeg seksa i pojačane seksualne hemije koju možda nisi prije ni približno osjećala.

Komunicirajte, komunicirajte, komunicirajte

Konkretno, o seksu! Ako postoji jedna stvar koja će zajamčeno poboljšati seks, onda je to razgovor o tome. Tijekom seksualne igre izazovi svog partnera da podijeli svoje žele, zatim besramno podijeli ti svoje, prenosi miss7zdrava.24sata.

