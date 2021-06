“12 godina smo vjereni i još se nismo vjenčali: Kad je saznao da ga varam, šokirao me je onim što je rekao!”

Poslije 15 godina veze, jedna Engleskinja se našla u velikom problemu nakon što je prevarila dugogodišnjeg dečka, prenosi “Objektiv“.

– Ja imam 40, a moj vjerenik 44 godine. Zajedno smo 15 godina i imamo troje divne djece. Prije 12 godina me je zaprosio, ali on od tada odbija da se vjenčamo – priča žena.

– Nikada nisam željela veliko vjenčanje u bijelom. Samo sam htjela da ozvaničimo našu vezu, najviše zbog djece. Ali, došli smo do faze u kojoj sam ja prestala da to pominjem, jer on uopšte ne želi ni da razgovara o svadbi – objašnjava ona i nastavlja:

– Kako je vrijeme prolazilo, naša osjećanja su skoro nestala, se*s je presušio i postali smo, u stvari, prijatelji koji imaju djecu. Zbog toga smo odlučili da se rastanemo, i ja sam ubrzo našla drugog muškarca, s kojim sam se osjećala sjajno.

– Ali, kada je moj vjerenik saznao za to, preklinjao me je da mu se vratim. Rekao je da je shvatio koliko me voli i pristao je da se konačno vjenčamo. Pristala sam, i prvih nekoliko sedmica je bilo fantastično, čak smo imali i mnogo odličnog se*sa – priznaje Britanka.

– Međutim, poslije šest mjeseci sve je otišlo nizbrdo. Ponovo smo prestali da vodimo ljubav, a kada sam ga pitala za vjenčanje, on me je šokirao kada mi je odgovorio: Ne budi dosadna, nikada se nećemo vjenčati! Jasno mi je pokazao da on čak i ne želi da provodi vrijeme sa mnom, i ja sam ponovo počela da razmjenjujem poruke sa starim ljubavnikom. U tajnosti se viđam s njim, se*s je fantastičan, i nimalo me ne grize savjest zbog toga – iskrena je žena.

– Za razliku od mog vjerenika, ljubavnik je pažljiv prema meni i čini da se osjećam željenom. Uostalom, zašto bih osjećala krivicu. Ipak, ne znam šta da radim. Želim da budem sretna ali ne želim ponovo da pretumbam živote svoje djece tako što ću ponovo napustiti njihovog oca – zaključila je Engleskinja, piše “The Sun”.

Facebook komentari