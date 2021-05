Muškarci vas ne znaju zadovoljiti? Žene govore šta bi sve voljele da njihovi partneri rade u krevetu…

Ima nešto posebno i sigurno u seksu s dugogodišnjim partnerom. Bilo je dovoljno vremena da oboje otkriju što kod koga „pali” kad je riječ o postizanju orgazma, a i bliskost je sama po sebi ugodna. No, iako žene možda uživaju u prednostima sigurnog seksualnog života, to ne znači da nisu spremne i na malo avanturizma!

Evo što je nekoliko žena, za web stranicu CafeMom, otkrilo o svojim čežnjama kad je riječ o seksu. Na pitanje da navedu jednu stvar koji bi najviše željele da njihov partner barem jednom pokuša u krevetu, navele su niz zanimljivih prijedloga. A ako trebate inspiraciju i malo dodatnog začina u svom seksualnom životu, pročitajte njihove odgovore, savjetuje Živim.hr.

Mala tabletica

Moj je suprug imao neke zdravstvene probleme koji su kao posljedicu ostavili erektilnu disfunkciju. Liječnik mu je dao recept za lijek koji će mu pomoći u tome, no on ga odbija uzimati. Željela bih da samo jednom proba popiti tu malu tableticu pa da vidimo djeluje li. To bi nam oboma pomoglo da imamo manje stresa u krevetu, sigurna sam.

Zabavno kostimiranje

Oboje smo malo luckasti i i u posljednje vrijeme se sve više zabavljamo kostimiranjem u neke likove koji nam se sviđaju iz znanstveno-fantastičnih romana i filmova. No, iz nekog razloga još uvijek nismo niti jedan od tih kostima prenijeli u spavaću sobu, a meni se čini da bi to moglo biti vrlo zabavno. Čini mi se da se oboje osjećamo neugodno kad dođe do toga glasno izgovorimo takvu ideju i prijedlog za nešto novo u seksu.

Malo manje predvidivosti

Neugodno mi je priznati, ali prilično smo dosadni u spavaćoj sobi. Niti jedno od nas nije imalo mnogo iskustva u seksu prije nego što smo počeli vezu i sada imamo neku svoju rutinu koje se držimo. Voljela bih malo manje rutine i predvidivosti, možda da pokušamo nositi maske ili nešto drugo novo tijekom seksa.

Da malo izađemo van

Pokušala sam pitati supruga je li za to da se malo „zaigramo” negdje u prirodi. Voljela bih da jedno od naših planinarenja vikendom pretvorimo u nešto malo više seksi. Ali moram mu pomoći da prevlada svoju odbojnost prema bubama i komarcima.

Trudnički seks

To je pomalo depresivno, ali trudna sam s prvim djetetom i moj suprug nije poželio voditi ljubav sa mnom otkad je trbuh postao vidljiv. Brine da bismo tako mogli povrijediti bebu, iako sam mu mnogo puta rekla da se to ne može dogoditi. Zaista bih željela da nadvlada taj strah i da barem pokuša sa mnom voditi ljubav! Ja jesam buduća mama, ali i dalje imam seksualni nagon.

Foto session

Mislim da bi bilo zabavno napraviti seksi foto session s mojim suprugom koji je fotograf, ali mi je malo neugodno to predložiti. Jednom sam spomenula fotografiranje u spavaćoj sobi i činilo se da mu je to bila zanimljiva ideja tako da mislim da ne bi imao ništa protiv. Ali moram popiti čašu ili dvije vina da bih skupila hrabrost i rekla mu što želim.

Idemo malo agresivnije

Nas dvoje smo već sada malo nastrani, pretpostavljam, barem u usporedbi s većinom ljudi, no ja i dalje imam nekoliko stvari na popisu koje bih voljela da isprobamo. Voljela bih probati pegging (neću vam objašnjavati što je to ako ne znate) i neke malo agresivnije stvari iz BDSM prakse. Trenutačno mi je zanimljivo istraživati svoju dominantnu stranu.

Kupanje u dvoje

Nedavno smo se preselili u kuću s velikom kadom i zaista bih željela da pokušamo voditi ljubav u njoj. Moj suprug još nije pristao. Kaže da misli da bi to bilo previše čudno, no ja mislim da bi moglo biti zabavno da barem isprobamo nešto novo. Ako bude ispalo grozno, barem ćemo se tome zajedno smijati poslije.

Oralno, molim

Neugodno mi je priznati, ali moj suprug mi nikada nije priuštio oralni seks. Nikada. Odgojen je vrlo religiozno i još uvijek ima u glavi neke zaostatke odgoja prema kojem je seks nešto prljavo i loše. Voljela bih da barem jednom pokuša. To mi nedostaje!

Prezervativi za promjenu

Nikada nismo koristili prezervative. Ili sam ja bila na antibebi pilulama ili smo pokušavali začeti dijete. Sad sam se već zasitila hormonalne oralne kontracepcije i voljela bih da isprobamo prezervative barem jednom pa da vidimo odgovara li nam to. Htjela bih malo odmoriti svoje tijelo od lijekova.

Zabava na svježem zraku

Živimo na 17. katu nebodera i naša spavaća soba gleda na mali balkon. Voljela bih da jednom vodimo ljubav ili na tom balkonu ili u krevetu, ali da su vrata balkona otvorena. Mislim da bi bilo zabavno osjetiti malo zraka u kosi dok vodimo ljubav, kao i to da smo izloženi pogledima, a opet ne direktno. Moj suprug još nije pristao na to, ali radim na tome!

Ja bih odozada

Mislim da se prije analni seks smatrao pomalo nastranim, ali sada se čini da je većina parova isprobala takav seks (ili su ga barem moji prijatelji isprobali). Mi još nismo, ali mislim da bismo trebali barem jednom, zar ne?

Tantrički seks

S troje male djece imam dojam da uvijek imamo super brzi seks dok oni drijemaju poslijepodne ili kasno noću kad smo oboje potpuno iscrpljeni i pospani. Voljela bih da posvetimo jedno cijelo poslijepodne seksanju i da to činimo jako polako, u tantričkom stilu. Išli smo na radionicu tantričkog seksa dok smo bili na medenom mjesecu, no nikada nismo primijenili naučeno.

Seks na ljuljački

Uvijek me intrigirala pomisao na seks na ljuljački, no preskupo mi je kupiti pravu ljuljačku za seks, a ne znam niti gdje bih je postavila u našem minijaturnom stanu. U posljednje vrijeme se pitam ne bismo li mogli postaviti vreću za spavanje i nekako je upotrijebiti umjesto ljuljačke za seks? Bilo bi zabavno isprobati, kad bih mogla supruga nagovoriti na to.

Malo vibracija

Nismo još uveli seks igračke u naš spolni život. Ja nasamo koristim vibrator, ali mislim da je moj suprug previše stidljiv da bi mu uopće palo napamet da ga isprobamo zajedno. Ipak, ja bih voljela da barem jednom isprobamo poigrati se s nečim na način koji njemu neće biti neugodan.

Stopala kao fetiš

S obzirom na povijest pregledavanja na internetu od mog supruga (priznajem da ponekad bacim oko na to), čini mi se da pomalo doživljava stopala kao fetiš iako mi nikada o tome nije govorio. Nadam se da je to istina jer sam spremna istražiti s njim to područje, ako ništa drugo da vidimo je li to nešto što bi za nas oboje moglo biti uzbuđujuće. Zasad samo čekam da vidim hoće li načeti tu temu.

Ne samo u spavaćoj sobi

Uskoro ćemo preseliti u novi, veći stan i ja bih voljela „krstiti” sve prostorije u njemu, no moj suprug smatra da je to malo ljigavo i da je u najmanju ruku čudna pomisao da se seksamo u sobi za bebu. Jasno mi je što misli, ali ipak mi se čini da bi moglo biti zabavno malo promijeniti rutinu i voditi ljubav izvan spavače sobe.

