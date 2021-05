Ušao u sobu djevojčice (4) i počinio užasan zločin: Majka mu je oprostila, a njene riječi paraju srce

Šeriti Li, majka sina Parisa koji je s*ksualno zlostavljao, a potom ubio svoju četvorogodišnju sestru Elu, u slučaju koji je 2007. godine šokirao Teksas, rekla je da oprašta sinu i da nijednog trenutka nije bijesna na njega zbog monstruoznog zločina koji je počinio.

Njen sin je imao 13 godina kada je ušao u sobu svoje mlađe sestre dok je ona spavala, kako bi izvršio s*ksualni napad, a potom i ubistvo.

Djevojčica je pronađena u sobi sa više ubodnih rana, a slučaj je u to vrijeme bio nezapamćen u ovoj saveznoj državi.

U memoarima “Kako sada, leptiru: Sjećanja na ubistvo, preživljavanje i transformaciju”, pored toga što opisuje detalje kojisu se tog dana dogodili, majka priznaje da oprašta sinu.

Iako su djeca bila pod nadzorom dadilje, njen sin ju je nekako nagovorio da napusti kuću da bi potom učinio to što je učinio.

Nakon zločina, Paris se povjerio jednom od svojih drugova, a potom je pozvao i policiju. Priznao je da je želio da ubije i majku, ali se predomislio.

– Prvi razlog zašto nije ostvario svoje namjere prema meni jeste to što je mnogo teže ubiti nekog nego što je on mislio. Drugi razlog je to što je shvatio da ako mene ubije, patila bih 10, 15 minuta dok ne izdahnem, a ako me ostavi živu (bez svoje kćerke), patiću do kraja života – navela je Šeriti Li, govoreći o svom sinu, za kog je priznala da je mentalno poremećen, prenosi Tele13.

– Moj sin je psihopata, ne mogu da mu pomognem. To na duge staze možda nije ni važno, ali ono što je sada bitno, ne odričem ga se o ovom trenutku i zbog toga moram da mu oprostim – navela je nesretna žena.

Njen sin Paris sada ima 27 godina, osuđen je na 40 godina zatvora, odnosno maksimalnu kaznu za maloljetničku ubistvo i nalazi se u zatvoru u Teksasu.

Šeriti Li se u međuvremenu 2012. godine porodila i na svijet je donijela kćerkicu Feliks, za koju kaže da je sretna, inteligentna, tvrdoglava i puna ljubavi, piše “Objektiv“.

