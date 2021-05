Horoskop / Jarca očekuju bolje finansije, a raka lična moć: Saznajte kakvu nam budućnost donosi retrogradni Saturn

Ulazimo u period unutar kojeg nas retrogradno kretanje Saturna suočava sa nedovršenim ili dotrajalim, nerešenim okolnostima koji još žive u našem životu, a prepušteni su sami sebi, piše “Sensa“.

Posljednji put Saturn se kretao unazad prošle godine od 11. maja do 29. septembra 2020.. Pokušajte da se prisjetite šta se tada odvijalo jer bi neke od tih tema mogle ponovo biti aktualne, naročito ako tada nisu dovršene i to u vremenu od 23. maja do 11. oktobra 2021..

Možda smo svijesni nekih nedovršenih poslova, vidimo da imamo problem, ali nismo se još odvažili na njegovo riješavanje, nego puštamo… U predstojećim mjesecima upravo takve stvari postaju, opipljive i stvarne, tu su pred nama i ovaj put ne možemo izbjeći suočavanje.

Vraćamo se u prošlost jer tamo još uvijek ima nešto “živo”, nešto sa čim nismo na miru i što nismo stavili na pripadajuće mjesto. Idemo po nova iskustva kako bismo bolje shvatili, preispitali, izvukli pouku. Posljedica takvog delovanja može donijeti novo rješenje, novi obrazac ponašanja koji će poboljšati kvalitet našeg života.

Budući da je Saturn i planeta karme, njegovo geslo – što si dao, učinio, to i dobijaš natrag -nešto je što će nas češće pratiti do sredine oktobra. Nije riječ o kazni, već o lekciji, o prilici da budemo bolji ljudi.

Ovaj tranzit može na površinu podići i neke strahove, tjeskobu. Šta nam oni govore? Oko čega ili zašto smo nesigurni?

Tu je i pitanje odgovornosti, kako prema sebi, tako i prema drugima. Jesmo li dovoljno odrasli i spremni priznati pogrešku, prihvatiti odgovornost ili i dalje uporno bježimo od svega što nam stvara nelagodu i pravimo se da je sve u redu. A nije, osjećamo to u tijelu, taj grč, nemir, tjeskobu…

Sada nam se pruža prilika da vidimo, shvatimo i pokušamo učiniti nešto drugačije, nešto što će nam omogućiti pomak prema naprijed, put prema boljem životu. Ovo je vrijeme odrastanja i sazrijevanja, vrijeme kada prihvatamo, učimo, mijenjamo ono što nije dobro, bez obzira je li riječ o odnosima, poslu, novcu, zdravlju.

Dovršavamo nedovršeno.

Riješavamo odnos sa jednom osobom, možda i sa roditeljem.

Suočavamo se sa stvarnošću.

Napuštamo ono što ne radi, nema vrijednosti, stvaramo iznova.

I ako ćete povremeno imati utisak da trenutno niste spremni na velike iskorake, da vam je potreban odmor od prošlih iskustava, priuštite sebi i to. Slijedite osjećaj koji se javlja u vašem tijelu. Budite u skladu sa sobom. Za sve postoji pravo vrijeme.

Evo koja područja bi retrogradni Saturn mogao zahvatiti u vašem životu:

Ovan: prijateljstva, povezivanje sa drugima, vaša uloga u društvu, kako primate ljubav

Bik: karijera, odnosi sa autoritetima, poslovni status, završetak i novi početak

Blizanci: obrazovanje, promena uvjerenja, putovanja i odnosi sa inostranstvom

Rak: imovina, nasljedstvo, finansijska ulaganja, se*sualnost, odnosi, lična moć

Lav: odnosi s drugima, parnice, sve vrste partnerstava, ugovori

Djevica: zdravlje, rad i radni uslovi, svakodnevica

Vaga: ljubav, društveni život, prijateljstva, odnos sa djecom, roditeljstvo, hobiji

Škorpija: stanovanje, dom, roditelji i roditeljska uloga, porodična dinamika

Strijelac: učenje, način razmišljanja, odnosi sa bliskim rođacima

Jarac: finansije i osjećaj lične vrijednosti

Vodolija: odnos prema sebi, promjene na ličnom planu

Ribe: prošlost, nedovršene priče iz prošlosti, duhovnost

Astrolog: Julijana Oremović

