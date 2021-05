On ima 24, a supruga 77 godina: Svi ga pitaju šta će da radi kad ona umre, a njegov odgovor je pobijedio!

Geri Hardvik (24) kaže da je ljubav svog života, Almedu (77), upoznao prije šest godina na sahrani njenog sina Roberta.

Mladić je 2015. otišao na sahranu sa svojom tetkom Lisom, i nije ni slutio da će mu taj događaj promijeniti život.

Kako kaže, prvi put kada je vidio Almedu koja je tada imala 71 godinu, odmah je znao da je ona TA prava.

Samo 14 dana kasnije on ju je zaprosio preko telefona i ona je rekla: Da.

Njih dvoje tvrde da im razlika od 53 godine ne smeta i da su svaki dan sve zaljubljeniji.

Odmah nakon vjenčanja, Geri se preselio kod Almede i njenog unuka koji je tri godine stariji od Hardvika.

Iako se većina ljudi šokira kada vidi njihove zajedničke fotografije, Geri i Almeda ne mare za to.

– Svaki dan se iznova zaljubljujem u nju, ona je moja srodna duša. Najvažnija je hemija u vezi, a ne razlika u godinama. Znam ljude istog godišta koji jednostavno nisu kompatibilni jer imaju različite interese i hobije – izjavio je Hardvik i priznao koje pitanje mu bukvalno svi postavljaju.

– Uvijek me pitaju: Šta ćeš da radiš kada ona umre? Prije svega, to je čudno i nepristojno pitanje. To što ste u vezi sa nekim ko je stariji od vas, ne znači da će on prvi da umre… Ja mogu da umrem prije Almede. Ali, ovdje niko ne obećava danas ili sutra, i zaista ne razmišljam o tome. To nije nešto čime se nas dvoje opterećujemo – objasnio je Geri.

Njih dvoje priznaju da im je se*s odličan i da su prvi put spavali poslije vjenčanja.

– Bilo je predivno, to nisam mogao da očekujem ni u najluđim snovima. Ona je stvarno moja žena iz snova i fizička strana našeg odnosa ne može biti bolja – iskren je mladić.

– Nisam tražila mlađeg muškaraca, Geri se jednostavno pojavio i odmah sam znala da je on taj pravi. Divan je ljubavnik i ne mogu biti sretnija – rekla je Almeda, piše “Objektiv“.

