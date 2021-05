3 savršena posla za svaki znak: Ovan bi bio odličan policajac, a Lav političar

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku se užasavaju i same pomisli da rade neki posao za stolom. Oni su prepuni strastvene energije, imaju liderske sposobnosti i pomalo su impulsivni.

Najbolje im odgovaraju ona zanimanja koja zahtjevaju snagu i vođstvo. To mora da bude raznovrsni posao u kojem će stalno biti u pokretu, putovati i imati mogućnosti da napreduju u karijeri, jer Ovnovi pucaju na visoke položaje.

Policijski službenik

Ovakav posao Ovnovima dobro pristaje jer u njemu koriste instinkte, snagu i liderstvo.

Menadžer prodaje

S obzirom na to da su prepuni energije, i menadžer prodaje je sjajna karijera za njih. U ovom poslu dobijaju priliku da ulože svu tu energiju i strast u posao u kojemu će biti okruženi ljudima, a to vole. To je, takođe, vodeća pozicija na kojoj mogu da nadahnu druge da budu jednako strastveni kao i oni – i to ulože u posao.

Modni stilista

Ovnovi imaju i kreativnu stranu, a kad se to spoji s njihovom otvorenom i glasnom prirodom, zapravo imaju sve predispozicije za uspjeh u modnoj industriji.

Bik

Bikovima je potrebna stabilnost i rutina koje toliko vole. Uspješni su kad imaju priliku da predvide šta će se dogoditi i u pozadini imaju spremne planove A, B i C – u slučaju da nešto krene po zlu. Za njih nikako nisu poslovi u kojima bi morali da sede za stolom, jer su pomalo ubrzani i kreativni.

Idealni poslovi:

Dizajner interijera

Poslovi poput dizajnera interijera sadrže sve elemente koje Bikovi vole i u kojima su dobri. Taj posao je kombinacija kreativnosti i predvidljivosti.

Vođa projekta

To je valjda jedini posao za stolom koji Bikovi mogu da rade, a da pritom ne uvenu. U takvom poslu imaju priliku da nešto stvaraju, planiraju i grade.

Kuhar

Bikovi imaju vrlo praktičnu i pedantnu prirodu, a uz to su i veliki gurmani. Zato bi mogli dobro da se snađu u poslovima vezanima za pripremu hrane. Kuharski posao sadrži sve elemente koji Bikove usrećuju – preciznost, savršenstvo i kreativnost.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka nikako se ne vide u strukturiranim poslovima. Oni vole u potpunosti da kontrolišu svoj život i žele s njim da rade šta god požele. Imaju puno energije, a znaju da budu i vrlo vješti s riječima. Takođe, posjeduju visok nivo motivisanosti.

Idealni poslovi:

Novinarstvo / pjesništvo

To su zanimanja koja bi mogla savršeno da im pristaju. Imaju priliku da ih rade samostalno što im pak omogućava kreativno izražavanje i privilegiju da sami sebi budu šef.

Odnosi s Naučni

Ljudi rođeni u ovom znaku su vrlo komunikativni i otvoreni pa lako mogu postati odlični, uvjerljivi govornici.

Naučni rad

Blizanci su pametni, a osim toga, fascinirani su mnogim stvarima i pojavama zbog čega bi mogli da budu sjajni naučnici. Skloni su zanimanjima koji će zaokupiti njihove aktivne umove.

Rak

Rakovi su empatični, osjećajni i presrećni kad dobiju priliku da pomognu nekome. S druge strane su pomalo kreativni pa medicina i zakonodavstvo nisu za njih.

Idealni poslovi:

Učitelj

To je posao koji bi Rakovima savršeno odgovarao. Oni uživaju da gledaju kako deca odrastaju u pametne i snalažljive mlade ljude, posebno ako su oni sami svojim uticajem tome doprineli.

Dizajner interijera

Uređenje nekretnina kako bi se bolje prodale je još jedan savršen posao za Rakove u kojima do izražaja dolazi sva njihova kreativnost, a s druge strane pomažu vlasnicima da svoju nekretninu prodaju što brže i skuplje.

Antikvar

Rakovi vole da sakupljaju predmete koji imaju sentimentalnu vrednost za njih, vole starine pa bi rad u antikvarnici ili prodavnici starinama mogao da bude posao koji bi ih ispunjavao i u kom bi bili uspešni.

Lav

Vole da budu u centru pažnje pa im najbolje odgovaraju poslovi vezani za pravo i politiku. Takođe, prijatno bi se osećali i kao pop zvezda ali u bilo kom zanimanju koje im nudi priliku da postanu instant poznati.

Idealni poslovi:

Advokat/ političar

To su poslovi koji mogu da budu vrlo stresni, ali Lavovima omogućavaju da budu u centru pažnje, a ujedno čine nešto dobro za zajednicu.

Agent za oglašavanje

Ljudi rođeni u ovom znaku su kreativni, samopouzdani i uporni pa mogu da postanu sjajni agenti za oglašavanje. Sposobnost uveravanja samo je dodatni plus za stvaranje uspešne karijere.

Glumac / komičar

Ponovo se tu radi o poslovima koji omogućavaju Lavovima da sve oči budu uprte u njih, a to je ono što ih puni pozitivnom energijom i osećajem važnosti.

Djevica

Analitički um pripadnika ovog znaka savršen je za finansije, istraživanja i start-up poslove. Device su vrlo usredsređene na svoj posao, a ne na ono što drugi ljudi misle. Nisu sklone liderskim pozicijama, jer ne vole da budu u centru pažnje.

Idealni poslovi:

Računovođa

Device imaju dobro oko za detalje, kritičnu prirodu i usmerenost prema brojevima pa bi se mogle pronaći u takvom tipu posla.

Životni trener

Ljudi rođeni u ovom znaku uživaju kad nekome mogu da pomognu da krene pravim životnim putem. Takođe, one veruju u ono što govore pa bi imale veliku verodostojnost u poslu životnog trenera, ljudi bi ih slušali i verovali im.

Stručni asistent

Ovo je još jedno dobro zanimanje za Device jer su vrlo organizovane i efikasne i posvećuju veliku pažnju detaljima, a s druge strane ne vole da budu u centru pažnje kao što bi bile na nekoj liderskoj poziciji.

Vaga

Vage su najprikladnije za područja vezana uz zakon. Naime, pripadnici ovog znaka se u svakodnevnim zbivanjima u velikoj meri oslanjaju na ravnotežu, pravdu i istinu.

Dobri su s rečima, kao Blizanci, ali za razliku od njih oni su sjajni i kao timski igrači i kao individualci. Vage poseduju sofisticiranost koju vrlo lako unose u posao.

Idealni poslovi:

Advokat

Ovo zanimanje savršeno odgovara ljudima rođenima u ovom znaku jer im omogućuje da se prepuste svojoj strasti za pravdom.

Menadžer ljudskih resursa

Izvrsne veštine s ljudima i sposobnost posredništva, sticanja poverenja i izgradnje odnosa ključne su osobine za uspešnu karijeru u ovom zanimanju, a Vage to imaju.

Detektiv

I ovo je jedno odlično zanimanje za Vage – dobijaju priliku za nepristran pristup zasnovan na činjenicama u provođenju pravde. One, takođe vole da dođu do istine veštinama sticanja poverenja i čitanja ljudi.

Škorpija

Škorpije su lepe i dramatične duše koje ne podnose dobro kritiku, ali obožavaju da budu centar svega što se tiče njihove reputacije. Stoga im i odgovaraju zanimanja u kojima mogu da zablistaju i privlače poglede na sebe.

Idealni poslovi:

Stručnjak za plodnost

Pripadnici ovog znaka su jako dobri u otkrivanju problema, ali i u brzini rešavanja poteškoća. To su fantastične veštine kojima i te kako mogu da pomognu parovima koji imaju problema s proširivanjem porodice.

Hemičar

Škorpije imaju sve potrebne veštine da se istaknu u ovom poslu, što nije nimalo lak zadatak. Njihov um i intuicija mogu im pomoći da razotkriju tajne na koje bi nailazili u ovom poslu. Osim što je to izazovno zanimanje, ono je i dobro plaćeno, a to je za Škorpije jako dobra motivacija.

Pogrebnik

Škorpije su ljudi koji se ne plaše smrti, za njih je to normalan deo života. Karijera pogrebnika dala bi im priliku da u taj posao unesu i određenu dozu gracioznosti.

Strijelac

Strelci imaju beskonačnu količinu energije, ali, za razliku od Lavova, oni ne uspevaju da budu u centru pažnje. Njima posao mora da bude ispunjen kreativnošću i fleksibilnošću. Vole jedinstvene, zabavne poslove koji će nahraniti njihovu konstantnu glad za avanturom.

Idealni poslovi:

Pilot / stjuardesa

Ovo su savršena zanimanja za Strelce jer obožavaju putovanja, a ovako putuju po celom svetu i još im za to plate.

Putopisni novinar

Još jedno zanimanje koje bi pripadnici ovog znaka radili s oduševljenjem. Imali bi priliku da posete mnoga mesta i napišu ponešto kreativno i zanimljivo o tome što su tamo videli i doživeli.

Kaskader

Ovakva karijera omogućila bi Strelcima zabavan posao u krugu poznatih glumaca, a da pritom nisu u centru pažnje.

Jarac

Jarci su jednostavno kao stvoreni za poslovni svet. Imaju izvanredan osećaj za liderstvo i ozbiljan, odgovoran stav prema poslu, a to su odlike koje mnoge kompanije traže kod zaposlenih kojima bi dali da vode timove. Pripadnici ovog znaka odlično se snalaze u samostalnim poslovima, ali i u timskim.

Idealni poslovi:

Izvršni direktor

Savršen posao za njih jer imaju priliku da unesu dobre promene u kompaniju i savršeno organizuju posao. Osim toga, Jarci se odlično nose sa stresnim situacijama.

Arhitekta

U ovom poslu Jarci mogu da kombinuju svoju ljubav prema matematici, redu i strukturi sa kreativnošću. Njihov karakter i sklonosti čine ih izvrsnim kandidatima u tom području i mogli bi da budu vrlo uspešni, piše “Krstarica“.

Zdravstveni radnik

Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi njegovatelji. Oni uživaju da pomažu drugima, posebno kad time mogu da stvore pozitivnu promenu u sopstvenom životu.

Vodolija

Za Vodolije se ne može reći da ih zanima tradicionalni način izgradnje karijere, jer vole da preispituju i pomeraju granice s utabane životne staze. Privlače ih inovacije i društveni aktivizam.

Idealni poslovi:

Profesor

Visoko obrazovanje je izvrsno polje za gradnju karijere za Vodolije jer tako dobijaju priliku svoje znanje podele s drugima, a to je nešto u čemu uživaju. Vole i onaj osećaj slobode u radu i organizaciji nastave koji to zanimanje nosi sa sobom.

Inženjer zaštite okoline

Vodolijama pristaju svi poslovi vezani za očuvanje okoline. Ali, ovo zanimanje otvara im nove mogućnosti – da svoje inovativne ideje koriste za opšte dobro.

Sudija

Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi vrlo objektivni, a to je osobina koju bi trebao da ima svaki sudija. Osim toga su vrlo pouzdani i pošteni.

Ribe

Ribe su jedan od najosećajnijih znakova Zodijaka i po prirodi su skloni poslovima u kojima imaju priliku da terapeutski deluju na druge. Vrlo su saosećajne, ozbiljne i odgovorne.

Idealni poslovi:

Psiholog

Njihovo dobro shvatanje ljudskog uma i duboko razumevanje osećanja čine ih savršenim za proučavanje psihologije, na bilo kom nivou – bilo da je to savetnik, terapeut, psiholog ili psihijatar.

Umjetnik

Ovo je još jedno idealno zanimanje za Ribe jer su po prirodi vrlo umetnički nastrojeni pojedinci. Poseduju fantastičnu maštu koja im omogućava beskrajnu kreativnost.

Lovac na talente

Ribe bi bile izvrsne u ovom poslu upravo zato što su vrlo intuitivne i lako se mogu povezati s ljudima. One bi se odlično snašle u spajanju poslodavaca i radnika koji bi im savršeno odgovarali, prenosi Your Tango.

