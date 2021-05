OVO JE ZNAK DA JE SAMO TVOJ – MUŠKARCI RADE 7 STVARI KADA SU STVARNO ZALJUBLJENI: Odaju ga sitnice

Od samog djetinjstva, dečki su odgojeni da budu snažni kako bi mogli pomoći prijateljima, obitelji ili partnericama kada je to potrebno. Dečkima je teško biti otvorenima i ranjivima, ali nije nemoguće. Zapravo, onog trenutka kada se dečki zaljube sve ovo postaje prilično lako. prenosi “Novi“.

Evo nekoliko signala koji pokazuju da je dečko zaljubljen.

Voli vas i poštuje onakve kakve zapravo jeste

U svijetu površnosti i fizičkog izgleda te razočaranja u ljubavnim vezama, kada dečko zaista voli curu, voli cijelu nju u potpunosti, a ne samo njezin izgled. Voli sve njezine mane kao i vrline. Poštuje odluke koje sama donosi.

On je vaš najveći navijač

Kada je dečko zaljubljen u vas, nije dovoljno da je on sam uspješan u onome što radi, već želi da ste i vi uspješni u svojem poslu. On je vaš najveći fan i najglasniji navijač. Vjeruje u vas i u ono što želite postići.

Štiti vas

Štiti vas ne samo od fizičkih, tjelesnih ozljeda, već i od emocionalnih rana. Uvijek je oprezan i spreman pomoći.

Snažan je

Kada dođu teška vremena i kada treba donijeti teške odluke, on je snažan i učiniti će sve što je moguće da se stvari izglade. Ne prebacuje odgovornost na druge, već sam snosi odgovornost.

Cijeni vaše mišljenje

Zaljubljeni dečki traže mišljenja i cijene ono što kažete. Bilo da se radi o političkim, vjerskim ili poslovnim temama.

Sluša vas

Slušajući vas i vaše probleme o kojima mu govorite, dokazuje koliko je zaljubljen u vas. Obraća pažnju na sve što vas muči i pokušava vam pomoći.

Pamti ono što ste rekli

Ukoliko je zaista zaljubljen u vas, dečko pamti sve što ste mu ikad rekli piše powerofpositivity.com. Od vaše najdraže boje, kakvu kavu pijete do vrsta knjiga koje najviše volite čitati. Pamti ih zato što su te stvari postale važne i njemu.

Prekinut će svoj posao

Ako je potrebno, zaustaviti će sve ono što je radio do sada i otići vam pomoći ukoliko ga zamolite to. Uvijek će pronaći vremena za vas i vaše probleme.

Voli vas dovoljno da vas pusti

Kada je dečko siguran u svoju ljubav prema vama, bez problema će prihvatiti činjenicu da ste se baš večeras odlučili za druženje samo sa prijateljicama. Razumije da ste zauzeti i da imate i svoj život koji želite provoditi sa prijateljima.

Nedostajete mu

Kada morate otići ujutro na posao ili u posjet obitelji za vikend, nedostajete mu. Misli o vama iako ste daleko od njega te s uzbuđenjem čeka na vaš povratak.

Osjeća vašu bol

Ako ste povrijeđeni, i on je povrijeđen. To je kao da fizički može osjetiti bol koju i vi osjećate. Kada dečki vole, logično je da ne žele da im partnerice pate, i kada su one povrijeđene, učiniti će sve kako bi ih zaštitili.

