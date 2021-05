Žene koje pored sebe nemaju muškarca su uskraćene za 5 stvari – Prema mišljenju muškarca

Prvo sam bila iznenađena što muškarac piše o ženskim temama, ali pokazalo se kako stranica i nije toliko loša koliko mi se činilo na prvu. Jedan članak mi je posebno zapao za oko, a govori o tome za šta su uskraćene žene koje pored sebe nemaju muškarca.

Pa da vidimo šta je to. 1. Briga o muškarcu; Riječ je o “njezi koja je svojstvena svakoj ženi na genetskom nivou”. Prema autoru, gen je odgovoran za tri linije ponašanja: hranjenje čovjeka, brigu o njemu i brisanje suza u teškoj životnoj situaciji.

Žena bez muškarca lišena je ovog zadovoljstva i prisiljena je energiju brige usmjeriti na druge, manje pogodne stvari. 2. Da se hvali poklonima koje dobija od muškarca; Autor tog članka vjeruje da se ovim mogu hvaliti samo udat žene i one koje imaju bogate ljubavnike te da one koje su same muči bijes i zavist.

3. Dvije plate su bolje od jedne; Sa ovim bi se i mogli složiti jer je svakoj ženi jasno da su dvije plate bolje od jedne. Ipak, svaka moderna zena zna kako zaraditi novac koji joj je potreban, bez podrške muškarca. 4. Izloženost pritisku okoline: Usamljena žena neprestano je izložena pritisku društva i glupim pitanjima kada misli da se uda i rodi djecu,piše Infpult

Ova pitanja, osim što su glupa, mogu biti jako dosadna pa i neugodna. Kako autor ističe žene koje pored sebe imaju muškarca su pošteđene ovih pitanja. Ipak, zaboravlja da je modernim i nezavisnim ženama mišljenje okoline na zadnjem mjestu.

5. Osjećaj divljenja; Pa moglo bi se reći da je ova poslednja stvar kao šlag na torpi. Ispada da komplimente i divljenje dobijaju samo žene koje su u dugotrajnim i stabilnim vezama te da se slobodnim ženama niko ne divi i ne daje im komplimente.

Facebook komentari