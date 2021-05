Izgled, humor ili nešto treće? Muškarci otkrili kakva je za njih savršena žena

Women’s Health prije nekoliko godina upitao je muškarce da opišu svoj pojam idealne žene. Ovo su njihovi odgovori (I drugačiji su nego što vjerojatno očekujete).

“Moja idealna žena je jedinstvena. Ne iskače iz gomile, ali humor, osmijeh i njeni interesi razlikuju je od svih ostalih. Ona se ne boji biti potpuno blesava sa mnom. Uživa u društvu, no ponekad voli i da smo sami. Na kraju, ona razumije kada mi treba dati malo prostora, ali nema problem s tim da sve otkrijemo jedno drugom.” Jayson S.

“Moja žena iz snova je lijepa, neovisna i zna kako me izazvati. Izravna je i iskrena jer moramo biti sposobni komunicirati jedno s drugim. Tražim ženu koja je voljna isprobati nove stvari i pridružiti mi se u mojim avanturama. Zna me izvući iz moje zone komfora i izazvati me da radim nove stvari. Ako je sve to i voli jesti i putovati, bila bi moj idealan partner.” Bryan V.

“Uvijek sam cijenio spremnost na kompromis, pogotovo jer je to temelj za dobar odnos. Ali htio sam i nekoga tko dijeli moje osnovne, temeljne moralne vrijednosti. Tu povlačim crtu s obzirom na kompromis, vrlo je teško napraviti kompromis kada su u pitanju vaše moralne vrijednosti i standardi.” Eric A.

“Tražim nekoga tko dijeli moje interese, ali ne nužno sve. Nisam tražio žensku verziju sebe, već nekoga s kime bih mogao podijeliti svoje omiljene aktivnosti, no s kim bih istovremeno iskušao i nove stvari. Koliko god klišejski zvučalo, tražim nekoga s kime bih mogao zaglaviti na pustom otoku.” Ernesto M. prenosi “Index“.

“Ključ je pronaći ženu koja zrači slatkoćom i dobrotom. To vam nikad neće dosaditi.” Jason S.

“Nisam imao pojma što tražim kad sam počeo izlaziti sa suprugom, ali prije nego što sam se okrenuo, bio sam zaljubljen! Odmah je kliknula s mojim prijateljima što je bilo nevjerojatno jer oni znaju biti veoma teški. Podržala je i stvari koje volim raditi. Njezina je osobnost bila sjajna. Bila je samostalna. Htio sam ravnopravnog partnera, a ona je bila upravo to. Ne samo da se zna brinuti o sebi, već povremeno i o meni.” Sean D.

“Djevojka koja je ambiciozna i ima postavljene ciljeve. Marljiva je. Ne sjedi kod kuće i čeka svog muškarca o kojem ovisi. Takve cure zaslužuju sve.” Jay R.

“Tražio sam nekoga tko je odan, sladak, zabavan… I ima velike sise. I htio sam nekoga tko će biti dobra majka, nekoga čiji će raspored omogućiti obiteljski život i nekoga tko će uživati s mojom obitelji, kao i ja s njenom.” Al H.

“Cura koja je logična i racionalna i ne donosi zaključke u brzini. Cura koja prihvaća svoju kulturu i tradiciju. Cura koja ima smisla za humor i ne vrijeđa se na sve. Cura koja je romantična i sanjarka i vjeruje da prava ljubav još uvijek postoji. Cura koja je dobra i draga prema svima i s kojom možeš voditi ozbiljan razgovor.” Dave G.

“Volim svoju djevojku jer mogu biti svoj s njom, šaliti se i zezati. Volim to što je brižna, draga, pažljiva, strastvena, što je sportski tip… Prije četiri godine, prvi put kad sam je vidio, čak i bez da sam s njom razgovarao, znao sam da je posebna i da je moram upoznati. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg je volim je taj što me podržava u svim odlukama koje donosim i pomaže mi da ih pretvorim u nešto puno veće nego što sam mislio da bi mogle biti.” Dave S.

