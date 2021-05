DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU 8. MAJ 2021:

OVAN

Posao: Kontrološite izjave u prisustvu osoba koje nisu pouzdane. Oni mogu da vam naprave više problema. Budete spremni da se odbranite u svakom trenutku. Ljubav: Budite neposredni. Nove mogućnosti na polju poznanstva. Morate da se okrenete sebi i svojim novim idejama. Zdravlje: Malo osećate bol u nogama, ali ništa bitno.

BIK

Posao: Koliko budete prilagodljivi, toliko će zavisiti i uspeh u onome u čemu dominirate, radite. Pokušajte da nađete zajednički jezik. Ljubav: Vrlo ste uticajni. To oseća i osoba koja je sa vama. Mada, može biti da precenjujete svoj prevelik uticaj. Zdravlje: Nemate većih problema.

BLIZANCI

Posao: Ne budite brzopleti, ishitreni. Morate da vodite računa kada je u pitanju neka komunikacija. Ljubav: Kada je Mesec u Ovnu, možete biti preterano kritički nastrojeni prema partneru, čak i grubi u nekom trenutku. Mislite na budućnost. Zdravlje: Povedite računa o infekcijama, nosa, pluća, grla.

RAK

Posao: Pristajete na kompromis ali to nije garancija da ćete uspeti u onome što ste naumili. Pokušajte da ponovo komunicirate sa saradnicima. Ljubav: Jedna osoba je vama nedostižna. Mada, često volite da tražite ono što vam negde ni ne pripada. Zdravlje: Kontrolišite pritisak.

LAV

Posao: Nije momenat za donošenje važnih odluka. Potrebne su vam informacije. One su najvažnije u svakom poslu. Ljubav: Budite suptilniji ukoliko želite da se dopadnete jednoj osobi iz vašeg okruženja. Ona je svakako neko za koga treba da budete uporni. Zdravlje: Mislite na svoje mišiće.

DEVICA

Posao: Niste se postavili korektno prema jednom saradniku. To može da vam bude otežanje u daljem radu i saradnji. Ljubav: Budite direktni prema voljenoj osobi. Ne postavljajte suvišna pitanja, već kažite ono što mislite, tako ćete bolje funkcionisati. Zdravlje: Čuvajte se padova.VAGA

Posao: Potražite nekog od prijatelja. To su sigurni saradnici. Vaši planovi su i planovi onih koji rade sa vama. Ljubav: Voljena osoba je otvorena i očekuje od vas isto. Budite neko ko poklanja veliku pažnju. Zdravlje: Obratite pažnju na stopala.

ŠKORPIJA

Posao: Priželjkujete da vam se nešto novo desi. Mada će neko od saradnika da vam pokvari planove, ali ne dozvolite da to dobije velike razmere. Ljubav: Dobar dan za sve one koji su u braku. Veliku pažnju imate voljene osobe. Srećni ste danas. Zdravlje: Manji problem sa debelim crevom.

STRELAC

Posao: Nikako ne budite zlonamerni ili koristoljubivi prema saradnicima. To je sigurno put kojim treba da idete, jer ćete biti cenjeniji i više novca zaraditi. Ljubav: Potrebno vam je da budete opušteni u vezi u kojoj se nalazite. Imate sve predispozicije da vaša veza uspe, čak bude i brak. Zdravlje: Kašljete zbog uticaja alergije.

JARAC

Posao: Sve sami radite. To je najbolje. Vaša strategija je najbolja, nema zamene. Sve što naumite, to ostvarite. Ljubav: Potrudite se više oko voljene osobe. Zapravo taj neko ko vam se sviđa ni on sam ne zna kako da se postavi. Zdravlje: Više tečnosti unosite u organizam.

VODOLIJA

Posao: Imate važne obaveze koje morate da odradite danas. Ne ostavljajte za sutra jer Vodolija je znak budućnosti, nikako prošlosti. Zato budite brzi. Ljubav: Možete biti sarkastični. Imajte na umu da pazite kako se ophodite prema voljenom biću, bilo bi dobro da razmišljate o tome. Zdravlje: Latentna nervoza.

RIBE

Posao: Budite aktivniji danas. Potrebno je da se više bavite svojim poslom i kreativnošću nego što razmišljate o drugima i njihovim idejama poslovanja. Ljubav: Ukoliko ste u vezi sa Bikom ili Jarcem morate da istrpite njihovu snagu. Nekada su preteški za vas,piše Lepaisrecna

Zdravlje: Umorni ste.

