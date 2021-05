DNEVNI HOROSKOP ZA 5. MAJ

OVAN

Kada vas neko pita da li ste zadovoljni svojim poslom, samo se kiselo nasmejete. Niko ne zna kakve sve unutrašnje nemire nosite u sebi, ali ne nalazite izlaz iz trenutne situacije. Žudite za avanturom, za nekim izletom u prirodi sa prijateljima, za nekim putovanjem na mesto koje do sada nikada niste posetili. Međutim, nije pravo vreme za to.

BIK

Odgovorna ste i zrela osoba, a sa druge strane ste previše emotivni. Danas je potrebno da balansirate između ovih vaših karakteristika. Dolazi vam period kada želite da se osamite i udaljite se od svih, čak i od svojih najbližih prijatelja. Danas je upravo takav dan.

BLIZANCI

Svakoga dana se budite sa osmehom, ponekad je on iskren i pravi, ponekad je on lažan. Bitno je da ne dozvoljavate ljudima da vide vaša prava osećanja. Ne preduzimate ništa da vam bude bolje u ljubavi, samo sedite i čekate da se nešto desi.

RAK

Nemate puno planova i predloga kako da poboljšate produktivnost i nansijsku dobit za svoju rmu, ali redovno kritikujete druge ako njihovi planovi ne budu realizovani i ostvareni. Učinite nešto za druge ako želite da i drugi učine nešto za vas. Svako danas gleda neku svoju korist i neće vam pomoći samo zato što vi tako LAV

Dajete sve od sebe da se prikažete u dobrom svetlu pred potencijalnim poslovnim partnerima, ali danas kao da vam ništa ne ide od ruke.

DEVICA

Dobijate informaciju da će doći do nekih promena na vašem radnom mestu i to vam poboljšava raspoloženje. Takođe, vaša nansijska dobit će biti veća nego do sada. Imaćete više motivacije za rad. Očekujte probleme sa varenjem danas. To vas ni ne čudi pošto jedete dosta toga što smeta vašem želucu.

VAGA

Morate da sarađujete sa svim kolegama ako želite da dostignete zadovoljavajuće rezultate. Sami protiv svih ne možete postići apsolutno ništa. Ne želite ozbiljnu vezu u ovoj fazi vašeg života, želite da uživate u slobodi i da se što više provodite sa prijateljima koji vas svakodnevno pozivaju na izlazak.

ŠKORPIJA

Napeti ste zato što vas loša atmosfera na poslu primorava da budete takvi. Ne možete da se opustite i da se maksimalno fokusirate na svoj posao a to vam teško pada.

STRELAC

JARAC

Ni sami ne znate šta želite od vaše karijere, ne očekujte od drugih da neke odluke donesu umesto vas. Upitajte se kojim pravcem želite dalje da krenete. Odavno već ne gajite emocije prema partneru, ali se plašite novog početka, ne znate kako to izgleda biti VODOLIJA

Ozbiljno ste se posvetili novim radnim zadacima. Vaši nadređeni su više nego zadovoljni vašim angažovanjem. Samo tako nastavite, rezultati neće izostati. Ne planirajte ništa kada je reč o ljubavi, emocije ne možete da na silu izazovete kod drugih, pustite neka stvari idu svojim tokom.

RIBE

Sve vaše kolege bez ustručavanja prihvataju promene na poslu i poslovnom okruženju, samo vama teško pada da se prilagodite. Možda je problem u vama. Možete očekivati zanimljiv susret,piše Stil

