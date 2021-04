Muškarci otkrili 8 stvari koje rade kad iskreno vole ženu: Uvijek stavljaju vaše potrebe ispred svojih

Da, ja sam apsolutni antitalenat za pjevanje, ali to me ne spriječava da ponekad pustim glas. Razgovarala sam sa svojim suprugom, njegovim prijateljima, svojim muškim radnim kolegama i napravila čitav spisak stvari koje muškarci rade kada vole svoju ženu.

1. Shvata važnost veze; Iako se na prvi pogled svađe, prepirke i rasprave ne čine kao da su povezani sa ljubavlju u stvari ovo je glavni pokazatelj njegovih osjećanja. Ako muškarca nije briga on neće trošiti svoju energiju i mnogo mu je lakše pustiti stvari nego tražiti rješenje problema i kompromis koji oboma odgovara.

Zato ako vidite da vaš muškarac ništa ne prepušta slučaju u vašoj vezi to je znak da vas voli.

2. Kaže ono što mu je na duši; Zaljubljen muškarac će podijeliti i najintimnije stvari sa svojom ljepšom polovinom. Biće iskren prema vama jer vam u potpunosti vjeruje.

3. Ne boji se eksperimentisati; Zaljubljen muškarac će tražiti nove načine da udovolji svojoj voljenoj i uvijek će se truditi da sasluša njene želje i da ih ostvari. 4. Poštuje vaše bližnje; Muškarac koji vas voli će poštovati vašu porodicu i onda kada se ne bude slagao sa njima,piše Infpult

On neće izricati ulitimatume niti će vam braniti da se viđate i komunicirate sa svojim prijateljima i porodicom. 5. On osim što sluša, on i čuje ono što mu njegova ljepša polovina govori; Muškarac koji voli svoju ženu nikada neće smatrati glupostima ono što ona govori.

Uvijek će je saslušati, čak i ako mu nije zanimljivo ono o čemu ona priča. Takvom muškarcu nije potrebno ponavljati više puta svoje zahtjeve i želje, dovoljno je da mu kažete samo jednom. 6. Uvijek će vam se diviti; Za njega vi ste najljepša žena na planeti.

Njemu nije važno da li ste rasčupani i bez šminke, ili vas je frizerka pogreško ošišala ili ofarbala, vi ste njemu i dalje najljepša.

7. Ponosan je na vas; Muškarac koji voli svoju ženu je ponosan na svaki njen uspijeh, čak i onaj najmanji. Muškarac koji voli ne zavidi, ne omalovažava i ne takmiči se sa svojom voljenom.

On podržava, raduje se i pomaže. 8. Stavlja vaše potrebe na prvo mjesto; Zaljubljen muškarac će uvijek potrebe svoje žene staviti ispred svojih potreba. On želi usrećiti svoju ženu i uvijek će učiniti ono što njoj donosi radost.

Facebook komentari