Horoskop / Venera u Blizancima će biti prevrtljiva 8. maja, Djevica, Vaga i Vodolija pred velikim ljubavnim izazovima

Veliki dio toga biće tranzit Venere u Blizancima 8. maja 2021. koji obiluje važnim tranzitima i tihim danima koji nam omogućavaju da se asimilujemo u ovu novu energiju.

Venera u Blizancima iako je uopšteno poznata po tome što je neodlučna, zapravo može biti sasvim suprotna. Ovo je vrijeme kada ćemo moći da budemo jasniji o tome šta čini da se osjećamo dobro, šta nas čini sretnim — a takođe i prema kome iskreno gajimo duboka osjećanja.

Čak i ako se čini da još uvijek nismo spremni da uradimo ništa povodom naše nove svijesti, na kraju ćemo biti korak bliže saznanju sopstvene istine.

Ovan

Vjerovatno ćete se osjećati satjerano u ćošak ove nedelje. Pokušajte da ne donosite nikakve iznenadne odluke ili poteze, nasuprot tome, dozvolite sebi da osjetite izlaz iz ovoga umjesto da preduzmete akciju.

Bik

Početkom nedjelje biće vam potrebno da partner istupi i brine o vama više nego inače.

Dozvolite sebi da izrazite ove potrebe i da svoje postupke primite otvorenog srca.

U redu je da vam treba više pažnje u određenim trenucima, samo pokušavate da imate svijest o granicama.

Blizanci

Iskreno, kako ova nedjelja počinje, univerzum pokušava da vam kaže da tokom nje ne zabrljate.

Ovo se najviše odnosi na romantične veze.

Samo zapamtite, koliko god da je strašno, zapravo ne dobijate drugačije rezultate dok ne promijenite način na koji se odnosite prema partneru ili generalno ljubavno interesovanje.

Rak

Možda ćete se osjećati pomalo zaboravljeno ove nedjelje. Nije da ste u istini, ali nešto se dešava u posljednje vrijeme sa partnerom ili se menja vaš pogled na život generalno. To će učiniti da se osjećate kao da ga svi drugi imaju osim vas.

Umjesto da tražite od ljudi da poprave vaša osjećanja, oslonite se na ono što je sigurno i za šta možete da preuzmete odgovornost.

Ako postoji nešto što vam je potrebno od partnera ili čak dobrog prijatelja, onda budite zagovornik za sebe i tražite to, samo se sjetite razlike između toga i korišćenja nekoga kao flastera da popravite ono što vam fali.

Lav

Kosmos vas poziva da budete tihi ove nedjelje. Ako ste razmišljali o važnom razgovoru, nemojte. Bar ne još uvijek.

Ako se osjećate kao okidač i želite da se svađate ili da nekoga izbacite iz života, umjesto toga pametnije je da odete. Ako ne postoji velika vjerovatnoća da ćete zažaliti zbog onoga što govorite i čak srušiti mostove za kojima nemate istinsku želju, ove nedjelje promislite još jedanput i pogledajte unutar sebe.

Pokušajte da shvatite šta zaista želite i zašto se osjećate nemirno, umjesto da to automatski pripišete partneru – pravi problem ove nedjelje možete biti vi.

Djevica

Kada biste početkom nedelje mogli da bacite telefon u obližnju rijeku i samo uživate u životu bili biste na mjestu, ali pošto je to malo vjerovatno, vaš posao je da saznate kako da utišate buku svijeta.

Zapamtite da ne znaju svi najbolje ili imaju vaše najbolje interese na umu, bez obzira koliko kažu da vas vole.

Ljubav je drugačija za svakog od nas i ponekad ljubav znači: ”Molim te, ne ostavljaj me samu.” Nikome ništa ne dugujete, čak ni nekome ko kaže da vas voli.

Postavite sebe i svoj mir kao svoj prioritet ove nedjelje i bićete zahvalni što ste to uradili.

Vaga

Ne postoji ništa iz čega ne možemo da se vratimo. Ponekad se čini da smo upropašćeni, ili da smo upropastili svoje šanse ili čak potencijal.

Ali to nije istina. Život nikada neće ići po planu i što prije dođete do te spoznaje, to ćete biti spokojniji.

Samo zato što je ovo istina, ne znači da je ljubav u kanalu. Dozvoli životu i ljubavi da te iznenade.

Dozvolite sebi da počnete ispočetka i dozvolite sebi da iskreno verujete da najbolje zaista tek treba da bude.

Škorpija

Vi posjedujete sve – svaki dio vaše priče, onoga kroz šta ste prošli, i stvarate uslove za ono što želite da realizujete sljedeće.

Čak i trenuci koje želite da izbrišete bili su deo toga da postanete osoba kakva ste sada.

Veze nikada ne idu onako kako mi mislimo da hoće, ali se odigraju onako kako im je suđeno. Samo znajte, da kada se jedno poglavlje približi univerzumu, on će mu omogućiti da se realizuje.

Znajte kada je vrijeme da se pozdravite – tako ćete biti spremni kada novi početak zakuca na vaša vrata.

Strijelac

To što više ne želite da bježite od onoga sa čime treba da se nosite je ogromna tačka rasta za vas, čak i ako niste sigurni kako i kada da se nosite sa tim.

Dozvolite sebi sigurnost samopouzdanja koja dolazi iz toga što ne pokušavate da izađete na lakši način i dajete sebi vremena da shvatite suštinu.

Odgovori koje tražimo dolaze samo kada budemo spremni i ove nedjelje će biti mnogo tihog planiranja dok se budete spremali za taj sljedeći veliki korak u vašem životu.

Sada kada znate u kom pravcu ići – bićete nezaustavljivi.

Jarac

Niko ne zna tvoju istinu osim tebe, čak ni prošli partneri. Ne dozvolite sebi da vas definišu oni koji su rekli da vas vole, umjesto toga se pogledajte u ogledalo i imajte hrabrosti da definišete sebe.

Pronađite svoju istinu, bez obzira koliko duboko morali da kopate, jer jednom kada to uradite, onda više ne morate da brinete o tome šta drugi misle o vama.

Bez obzira na bilo kakve druge uspjehe u vašem životu, najveći će uvek biti imati hrabrosti da, ne samo definišete sebe, već da živite svoj život kao osoba kakva zaista jeste.

Vodolija

Napravite prostor za sve razgovore za koje znate da želite i koje treba da vodite.

To ne znači da postoji razlog za strah ili oklevanje već jednostavno prepoznajte da ćete, da biste vodili razgovore za kojima trenutno žudite, morati da napravite prostor da do njih dođe.

Iako vam nije problem da kažete šta treba da se kaže, ponekad ste i dalje malo previše oprezni sa srcem.

Niko ne može da vam zamjeri što igrate na sigurno, osim što igranje na sigurno nikada nije dovelo do te nevjerovatne zdrave ljubavi koju želite da izgradite. Sada je vrijeme ne samo da vjerujere u nemoguće, već da se ponašate kao da je sve moguće – čak i ljubav.

Ribe

U posljednje vrijeme mnogo čekate. Više posmatrate nego što govorite, i, iako je sve to poslužilo svrsi, morat ćete da počnete da menjate to dok se krećete kroz ovu nedelju. Stvari moraju da se kažu.

Treba ih izraziti, progovoriti i izneti. Ne zaboravite da velikim promjenama prethode sjajni razgovori i, iako možda oklijevate da probušite ljubavni mjehur, trenutno ste u njemu – samo ćete možda otkriti da uopšte ne puca već jača, piše “Luftika“.

