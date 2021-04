Zašto mnogi muškarci varaju ženu sa lošijom – Psiholozi izdvajaju zanimljive razloge

Ali čini se da uvijek varaju sa gorim od njihovog partnera, zašto je to tako? Prvo, važno je istaći da ljudi najčešće varaju zbog nezadovoljstva svog života. U ovom slučaju, žena možda uopšte nema nikakve veze s tim što se muž odlučio na preljubu, tj krivica nije u njoj.

Možda želi da mu svakodnevnica bude puna novih senzacija, novih poznanstava, novih veza, novih avantura. Ovakav slučaj se najčešće dešava u krizi srednjih godina. Ako muškarac nije u stanju jasno formulisati svoje misli, svoje nezadovoljstvo, onda on ne može objasniti šta mu je potrebno pa sa tim to i ne dobija.

Zato odlazi to tražiti kod druge žene kojoj možda i ne mora mnogo objašnjavati. Takav muškarac, kad krene u potragu, obično ne traži “dobru” ili lijepu ženu, već traži neku koja bi bila OK, i koja bi mu mogla pružiti zabavu koja mu je potrebna. prenosi “Infopult”

Mnoge žene koje su uhvatile svoje partnere u prevari su svatile da je ljubavnica zaista ispod njihovog nivoa, na raznim poljima. Zbog toga se mnoge pitaju, zašto varaju sa gorom kad su imali bolju kod kuće? Odgovor je obično uvijek isti – zasitili su se dobrog. Dobro nije uvijek dovoljno.

Nekim ljudima dosadi dobrota i stabilnost, pa požele potražiti nešto drugačije i uzbudljivije, što nije ujedno i bolje. A to će najprije dobiti kod neke žene koja je lako dostupna i spremna na igrice i avanture. Još jedna veoma česta situacija je da muškarac vara svoju ženu sa drugom koja nije toliko lijepa.

Zbog toga žena gubi samopouzdanje i počinje preispitivati svoj izgled, ali zapravo on uopšte nije problem. Kad muškarac traži ženu za zabavu on možda neće puno pažnje obraćati ni na ljepotu, jer kao što je već konstatovano – traži zabavu i avanturu. On je svjestan da je to sve kratkoročna avantura i zbog toga njegova avanturistička ljubavnica ne mora biti blistavo pametna i lijepa.

Facebook komentari