Rođak uhvatio Enu kako iz majčinog groba krade ogrlicu: Pristala na ucjenu i proklela dan kad se rodila

Kad je opšta nemaština, mnogi ljudi ne biraju sredstva kako da dođu do cilja, u ogromnom broju slučajeva – novca.

Brazilka Ena Pariso (38) iz Porto Alegrea uhvaćena je kako iskopava na groblju raku u kojoj je bio sanduk s tijelom njene majke, kako bi iz njega izvukla zlatnu ogrlicu, dva zlatne narukvice i prsten, prenosi Gazeta do Povo.

Ena je vidjela na sahrani da je dio njene familije insistirao da je pokopaju s nakitom od koga se nikada u životu nije odvajala. Kako je bila u ozbiljnim dugovima oko kuće i zbog nedostatka dobrog posla, donijela je bizarnu odluku koja će je skupo koštati.

Uzela je lopatu i otišla jedne večeri na obližnje groblje u predgrađu Porto Alegrea blizu koga živi jedan od rođaka s porodicom. S obzirom na to da je bilo toplo veče, rođak i djeca bili su napolju, ispred kuće. Kada je Ena kročila na groblje, on ju je, kako je rekao policiji poslije, vidio i probao je da je pozdravi.

Pošto nije reagovala, a vidio je i da nosi lopatu, otišao je za njom. U momentu kad je počela sa otkopavanjem sveže zatrpanog sanduka, rođak je snimajući je kamerom, prepao Enu i upitao je šta to radi.

Priznala je koja joj je bila namjera, s čim se on nije složio. Ipak, smislio je da ucjeni Enu tako što ništa neće reći, ali da mu ona da polovinu novca od prodaje zlata. Ena nije imala kud, pa se složila s tim. Nekoliko dana kasnije, kada je isplatila rođaka, on ju je odmah prijavio policiji. Lako se utvrdilo da je došlo do skrnavljenja groba, a i rođak je predao snimak, i ona je završila u pritvoru.

Tako je, ne samo ostala bez novca, već je završila i iza rešetaka do odlaska kod sudije. Pod lupom istražnih organa pak je i rođak, jer je Ena odmah rekla da je ucjenjena i da je on bio saučesnik, međutim policija i dalje nema dokaza za to jer se na snimku ništa ne čuje i ne vidi što bi njega kompromitovalo. Jednostavno, čovjek je na vrijeme isključio snimanje, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari