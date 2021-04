Veliki horoskop za vladavinu Bika: Šta očekuje vaš znak u ljubavi, poslu i zdravlju (do 20. maja 2021. godine)

Mjesečni horoskop za vrijeme Sunca u Biku – Evo šta vam donosi vladavina Bika!

OVAN

Posao

Stižu vam novi radni zadaci. U skladu s ovim, izvjesno je poznanstvo s osobama koje će otvoreno predstaviti svoja očekivanja od vas. Radi se o ljudima koji su, svojim položajem, u boljoj poziciji od vas pa je svaki kompromis vezan za vašu saradnju nemoguć. Ne preostaje vam ništa drugo nego da bez suvišnih pitanja prihvatite sve što se traži od vas i svojski prionete na posao. U protivnom, mogli biste proći kroz veliki stres, a nekima u ovom periodu preti čak i nagla promena poslovnog ambijenta.

Ljubav

Preplavljuje vas neopisiva potreba za promjenom. Ovo je vrijeme kada se na ljubavnoj sceni otvaraju novi i veoma pozitivni trendovi. LJudi koje ćete ovog mjeseca upoznavati izvor su stvarne inspiracije. Neko od njih može biti ključan igrač preko koga srećete osobu koja na ljubav gleda na sličan način kao vi. Iako cijela stvar može delovati obećavajuće, ne zalijećite se, jer će se sve završiti prije nego što i počne.

Zdravlje

Premor.

BIK

Posao

Ovih dana ćete se baviti završavanjem svega što ste u proteklom periodu propustili da obavite, kako na poslu, tako i kod kuće. Osim toga, sporazume lako postižete s partnerima i kolegama. Solidarnost i timski rad napreduju, a vi u celom sistemu zauzimate mesto koje odavno zaslužujete. Ceo period vam može delovati prilično napeto, ali to je zbog toga što ste svesni da je ovo, na neki način, vaših pet minuta na koje ste dugo čekali. Pomoći ćete sebi ako se ne budete fokusirali baš na svaki detalj.

LJubav

Odlično vreme za ljubav i romantiku kao i za avanture s decom i voljenim osobama. Otvaraju se novi horizonti. Moguće je putovanje i to u društvu osoba s kojima delite ista interesovanja. Ako tražite ljubav, ovaj period je za to savršen. Sasvim je moguće da ćete na društvenim mrežama upoznati osobu koja se nalazi van zemlje, verovatno u dalekom inostranstvu.

Zdravlje

Problemi s očima.

BLIZANCI

Posao

Ovo jeste dobar mjesec za vas jer vam narasta samopouzdanje pa ste postali magnet za pozitivne ljude i događaje koje oni kreiraju za vas. Početkom perioda obuzeće vas poriv da napravite mali otklon od svih ograničenja i obaveza koje ste u proteklom periodu sebi natovarili na leđa. Postoje neke stvari s kojima ne želite da se suočite, ali okolnosti će vas prisiliti na to. Osim toga, spremite se na iznenađenja koja će vam otvoriti sasvim nove horizonte u poslovnom životu.

LJubav

Slijede dani obilježeni emotivnim talasima. Odličan je trenutak za realizaciju kreativnih ideja o kojima već neko vreme razmišljate. Ukoliko je u vaše planove uključen partner, ne očekujte mnogo jer vam predstoji malo razočaranje. Voljena osoba nije u stanju da ispuni svoja obećanja. Ovo je razlog zbog koga ćete se, do kraja narednog perioda, osetiti pomalo izdano, ali ako budete strpljivi iz prolaznog zahlađenja ćete izaći kao pobednik.

Zdravlje

Migrena

RAK

Posao

U prvom planu je zavrzlama u radnom okruženju, koja je nastala bez ikakvih vidljivih razloga. Postoji mala opasnost da uslijed velike samouvjerenosti previdite neke očigledne činjenice koje vam mogu pokvariti celu finansijsku konstrukciju. Konkretnije, ukoliko budete dozvolili da se u vaše odluke mešaju ljudi iz bliskog okruženja, velika je šansa da svi zajedno zapadnete u probleme. Tu se ne radi o nečijoj lošoj nameri, već o previdima i greškama koje oni prave iz neznanja.

LJubav

Imate potrebu da se ušuškate pored voljene osobe i da ovaj period prepun turbulencija pregurate što bezbednije. Međutim, čak iako se u potpunosti pripitomite veliki su izgledi da vaš partner istupi sa zahtevima kojima se sve menja. Ukoliko se to dogodi, najbezbolnije biste prošli kroz taj period ako biste prihvatili novonastalu situaciju, čak i ako bi to za vas lično delovalo poražavajuće jer liči na ljubavni kraj.

Zdravlje

Bolovi u sinusima.

LAV

Posao

Pred vama je znatan priliv energije koji vas vodi u pripremu velikih pobeda, ali na realizaciju svega ćete još neko vreme pričekati. Ovome su najviše izloženi oni koji su rođeni u prvoj dekadi, ali i osobe kojima je ovaj znak na ascendentu. Bez obzira na generalno pozitivan trend, potrebno je obratiti pažnju na poslovne odnose. Ako u promene ne uđete milom, potreba da se nešto promeni može pokrenuti talas nekontrolisane energije koja se akumulirala čekanjem.

LJubav

Da biste bezbolno prevazišli teškoće u ovom periodu neophodno je da upotrebite svu lukavost koja vama nije jača strana. Sve što otpočnete početkom ovog perioda ima mogućnost da potraje duže nego što planirate. Ne bi bilo loše da u sve svoje planove koji se tiču ljubavnih odnosa uračunate aspekt koji predstavlja zablude, laži i prevare. Da li ćete biti žrtva ili počinilac, na vama je da se opredelite i u skladu s tim postupite.

Vreme je za ljubav, uživanje, stvaranje i realizovanje novih prilika na polju odnosa i novca!

Zdravlje

Stomačne tegobe.

DJEVICA

Posao

Puni ste sebe, pređašnja poslovna strategija daje rezultate. Međutim, iako u ovom periodu možete nagomilati znatnu svotu novca, opasnost vreba od nekakvog rizika, bilo da je u pitanju kocka ili poslovni potez u kome igrate na kartu sreće. Astro savjet bi bio da se nikako ne upuštate u rizične aktivnosti jer vam dolazi period u kome vas očekuje neplaniran trošak. Dakle, primirite se, nastavite da marljivo radite, a finansijske transakcije bilo koje vrste, ukoliko možete, odložite.

LJubav

Dobro raspoloženje može pomutiti tuđa nevolja, bilo da je u pitanju prolazna bolest bližnjih ili nekoga ko vam je važan ili na neki način zavisi od vas. Bićete prozvani da pomognete, a to će podrazumijevati bitnu promjenu planova za koje ste mislili da su sigurni. Možete donijeti suštinski važnu odluku koja se tiče vašeg partnerskog statusa, a nekima ovaj period može donijeti i ozbiljne ljubavne poteškoće.

Zdravlje

Kostobolja.

VAGA

Posao

Za vas je ovaj period izuzetno naporan. Strah od neuspeha maskirate lažnim optimizmom i negiranjem problema. Drugim rečima, ovih dana je naglašeno loše raspoloženje koje prerasta u otvorenu mrzovolju. Da biste izbegli, kako viruse tako i sukobe s okruženjem, zaista vam se savetuje da se primirite i što više vreme provodite sami ili u okruženi malim brojem ljudi. Ukoliko ste izloženi nekakvim prinudnim merama, prihvatite ih s lakoćom – u suprotnom, prete vam neprijatne posljedice.

LJubav

Komunikacija sa osobama koje se nalaze negdje daleko. Osim toga, prijateljstvo može biti jednako važno za intimne odnose. Ukoliko ne želite da vam se jedan drugarski odnos pretvori u ljubavni, povucite se na vrijeme. Obrnuto, ukoliko gajite simpatije prema osobi za koju niste sigurni da li vas gleda kao prijatelja, ovo je pravo vrijeme kada je poželjno da preuzmete inicijativu i unesete novitete u taj odnos.

Zdravlje

Čuvajte se prehlade.

ŠKORPIJA

Posao

Pred vama je dobar period za poslovne ali i lične odnose. Stižu nove dugoročne obaveze, ali vas one neće previše opteretiti. Ukoliko budete u poziciji da odlučujete o svom poslovanju neka vaša razmišljanja idu u smeru nekakvog udruživanja s ljudima koji su kapitalom na sličnom nivou kao i vi. Već od sledećeg meseca situacija se može bitno promeniti pa je savet da požurite i iskoristite trenutnu pozitivnost koju vam zvijezde u narednim sedmicama najavljuju.

LJubav

Vrijeme je za mali predah kako biste napunili baterije. Iako ste prepuni energije i potrebe da se ostvarite u partnerskim odnosima, sve se, ovih dana, svodi na platonske kontakte. Značajniji odnos možete ostvariti sa osobom koja vam je nekada bila bliska i na koju ste zaboravili, a ponovni kontakt s njom očekuje vas putem društvenih mreža ili telefonom. Romansa je ovih dana, ipak, u potpunosti neostvariva.

Zdravlje

Problemi sa cirkulacijom.

STRIJELAC

Posao

Iako ste svjesni svojih potencijala, u proteklom periodu vam je sve nekako, na neobjašnjiv način, izmicalo. Bez obzira na to vi utehu nalazite u zadovoljstvima koja nemaju veze s vašim poslovnim životom. Trenutna faza i nije toliko loša ako biste u svoje kalkulacije uračunali manji gubitak koji vam može prouzrokovati osoba sa kojom ste skovali nerealan plan. Dakle, ne gubite vreme s neozbiljnim ljudima koji su dobri samo za neobavezno ćaskanje. Posvetite se poslu. Do kraja ovog perioda bićete na ozbiljnom dobitku.

LJubav

U centru ste pažnje. Ukoliko ste u vezi ili imate porodicu, na neki način se osećate prozvanim da napravite važan korak koji bi bitno promenio raspored snaga u vašem emotivnom sistemu. Ukoliko niste u vezi, na vama je odluka hoćete li preuzeti inicijativu i otpočeti komunikaciju sa osobom koja vas baš i ne privlači strastveno, ali koja je, po svim drugim osnovama, dobra prilika za kvalitetan odnos i ozbiljnu vezu.

Zdravlje

Alergije.

JARAC

Posao

Za vas dugotrajna izolacija nije ambijent u kome se loše snalazite. Ipak, sve do kraja ovog perioda, na neki način, vaš potencijal je u oblacima i planovima. Sve vam je jasno, razaznajete putanju kuda bi bilo dobro da nastavite dalje, ali tek kasnije stiže pravo vreme za realizaciju vaših ideja koje, mora se priznati, ovih dana mogu biti i genijalne. Ostanite strpljivi, prave rezultate ćete videti tek kada počne realizacija a to će biti kada se promijeni ambijent u kome smo svi, kolektivno.

LJubav

Svjesni ste da se nalazite u izazovnoj fazi s partnerom, ali to ne umijete da pretočite u riječi. Voljena osoba vas ne razumije, vaše ćutanje deluje previše misteriozno pa delujete sumnjivo. Početkom ovog perioda to može da izazove ljubavnu svađu koja je posledica ničeg drugog do najobičijeg nesporazuma i međusobnog nerazumjievanja uslijed nedovoljno kvalitetne komunikacije ili njenog potpunog nedostatka.

Zdravlje

Sklonost povredama.

VODOLIJA

Posao

Obuzima vas optimizam. Ovo je pravo vrijeme za ispunjenje, i to paralelno, poslovnog i privatnog plana. U izgledu je novčani priliv, najverovatnije iz izvora na koji ne računate. Menjate fokus interesovanja, polako ulazite u period u kome ćete se okrenuti sebi i svom duhovnom stanju. Pravo je vreme za realizaciju novostečenih veština. Ukoliko budete donosili važnu odluku, ona mora da se odnosi na nešto što podrazumeva ozbiljnu životnu promjenu koja, u prvi mah, može na vas djelovati stresno.

LJubav

Bilo bi dobro da se pozabavite partnerskim odnosom, jer uskoro stiže period mogućih stresova i preokreta. U okviru toga moguća su manja razočaranja, naročito ukoliko ste očekivali nešto od osobe koja je fizički udaljena od vas. U pitanju su sitne laži ili prećutkivanja koja je najbolje da zanemarite i nastavite romansu koja u budućnosti može prerasti u ozbiljnu ljubavnu vezu s velikim potencijalom.

Zdravlje

Nesanica.

RIBE

Posao

Planetarni aspekti najavljuju značajne promene. U izgledu je ozbiljna preraspodela zaduženja. Na udaru je reorganizacija finansija – bilo da se radi o vašem radnom okruženju ili je ovo stvar vašeg novčanika. Ukoliko budete očekivali pomoć ljudi koji su vam nešto obećavali, razočaraćete se. Strategiju gradite isključivo na ličnim kapacitetima i neka vas ne ponesu tuđi hvalospevi, jer baš kada vam bude najpotrebnije shvatićete da ste računali na osobe koje vam ne mogu pomoći.

LJubav

Tragate za dodatnim zadovoljstvima jer se ne osećate ispunjeno u odnosu u kome ste zvanično. Ovakav aspekt upozorava na opasnost upuštanja u tajne ljubavne ili platonske veze obavijene energijom laži i iluzije. Sopstvena nezadovoljstva ne lečite traganjem za avanturom jer će vas sve to dodatno iscrpeti. Kao i u poslu, tako i u ljubavi, period je blago nepovoljan, pa vam se savetuje da se primirite i sačekate bolja vremena.

Zdravlje

Aritmije, pišu “Novosti“.

