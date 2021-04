Žena može ostati trudna i na načine koje ne možete zamisliti

Ginekologinja Mary Jane Minkin otkrila je kako postoje i pomalo bizarni, ali i vrlo stvarni načini začeća s kojima su se liječnici susretali u svojoj praksi.1. Analni seks nije kontracepcija

U današnje doba sve više mladih upušta se u analni seks, pogrešno vjerujući kako on ne može donijeti rizik trudnoće. Ipak, činjenice govore suprotno – sperma ne mora uvijek završiti isključivo u anusu.

– Čak i ako penis penetrira u anus, male količine sjemene tekućine mogu se odložiti kod vaginalnog otvora. Budući da se vagina i rektum nalaze blizu, to nije ništa neobično. Također, prolapsi tkiva kod nekih žena mogu rezultirati time da sperma pođe stranputicom i tako dospije u vaginu – objašnjava Minkin.2. Otvaranje kondoma zubima

Čak trećina ljudi otvorit će pakiranje prezervativa zubima, ni ne shvaćajući koliko tim činom ugrožavaju sigurnost svoje kontracepcije. Zubi mogu oštetiti kondom iako pukotine neće biti vidljive okom, a studije pokazuju da neoprezno rukovanje s kondomom, korištenje starih pakiranja te neostavljanje mjesta na vrhu prilikom stavljanja uzrokuju čak 90 posto neplaniranih trudnoća uz korištenje tog oblika zaštite.3. Peting s donjim rubljem

Peting na golo može uzrokovati trudnoću jer sjemena tekućina može dospjeti u vaginu, upozoravaju liječnici naglašavajući da većina ljudi ne bi pomislila – ali je moguća trudnoća čak i kod petinga s donjim rubljem. Iako su šanse male, postoji mogućnost ‘otjecanja tekućina’ kroz otvore na boksericama, ili pak ako se ženske gaćice odmaknu.Može se zatrudnjeti i ako ste već trudni,prenosi 24sata.hr

Ovaj neobičan i rijedak medicinski fenomen naziva se superfetacija, a događa se ženama koje zatrudne no nastave ovulirati. Drugo oplođene jajašce ugnijezdi se u zid maternice, no nažalost ta trudnoća najčešće ne završi dobro.

5. Možete ostati trudni i kad ste na piluli

Iako dosta smanjuje mogućnost trudnoće, pilula ne pruža stopostotnu zaštitu.

6. Ne ostavljanje praznog prostora na vrhu 7. Kombinacija uljnog lubrikanta i kondoma

Ovo dvoje se ne smije miješati, osim ako baš ne želite dijete, no u tom slučaju vam je opet prezervativ višak. Lubrikanti na bazi ulja uništavaju lateks u kondomima, pa se stvaraju mikroskopske rupice u njemu koje propuštaju spermu, piše BuzzFeed.

