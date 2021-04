Horoskop otkriva kako da dođete do dobitka na lutriji i igrama na sreću

Sad su tu kladionice, ali i dalje postoji šansa da dođete do para preko neke od igara na sreću. Horoskop može da pomogne jer svaki horoskopski znak može da poveća svoje šanse za dobitak.

Ovan

Ovan generalno može da se ispostavi kao osoba poprilično sretne ruke kada je loto u pitanju. Dan u nedelji koji odgovara za popunjavanje tiketa je Utorak, pa bi trebalo da baš ovim danom popune i uplate tiket, kako bi se dobitak dogodio. U igri se trebaju pridržavati broja 1 kao i svih brojeva koji jedinicu sadrže.

Bik

Bikovi su skloni da u igrama na sreću koriste svoj kućni broj, svoj datum rođenja ili sebi bliskih osoba, ali se ovaj način može ispostaviti kao potpuno pogrešan. Bikovi trebaju da izbjegavaju broj 13, jer on neće donijeti sreću, a pogodni su im parni brojevi, a pogotovu oni koji su djeljivi sa 5, na primjer broj 20!

Blizanci

Blizanci obožavaju lutriju i sve povezano sa njom, jer osim dobre prilike za zaradu, tu vide zabavu, ali ih i mističnost jako privlači. Greška koju često čine pri izboru brojeva, jeste da stalno igraju na jednu kombinaciju. Trebalo bi češće da mijenjaju brojeve i da se drža više parnih brojeva, a neparni samo selektivno.

Rak

Rakovi vole da učestvuju u igrama na sreću, ali se ne tripuju previše da će im se dobitak desiti. U tom smislu, oni definitivno mogu da stvore lepe mogućnosti za dobitak, ako slede svoju intuiciju. Ako hronično ne dobijaju ništa, trebaju da konsultuju sebi drage osobe za brojeve, a ne da istražuju numerologiju i slično.

Lav

Lav treba da bude redovan učesnik igara na sreću, jer definitivno na takav način može popraviti svoje finansije. Ne trebaju da biraju broj 13, osim ako tiket uplaćuju baš 13. u mjesecu. Svakako trebaju da biraju brojeve koji ih prate u životu, pa ako su radnosu vijest primili na primjer 25. u petom mjesecu neke godine, to je razlog da se biraju ta dva broja.

Djevica

Djevice će učestvovati u igrama na sreću, a posebno ih privlači loto, jer je to nešto što ih izuzetno privlači. Loto može da im donese dobitak, jer su veoma intiutivni. Za izbor brojeva mogu i trebaju da poslušaju svoje snove, kao i „unutrašnji glas“. Stalna promjena kombinacije brojeva kod njih donosi lijep rezultat.

Vaga

Vage će donekle igre na sreću posmatrati i kao bacanje novca, pa će učestvovati sa minimalnim iznosima za ulog. U tom pogledu, sve može da bude jako lijepo, posebno ako biraju brojeve spontano. Njihov dan i mjesec rođenja može da bude koristan prilikom dobitka, ali takođe i njima bitni datumi koji su se dogodili.

Škorpija

Škorpije su dobro poznati ljudi „od poroka“. Svaki vid kocke, pa i onaj najminimalniji mogući, će ih motivisati. Zato su oni uglavnom redovni učesnici u igrama na sreću. Da bi im se dogodio veći dobitak, moraće da pronađu svoj sistem, da ne lutaju previše u izboru brojeva, a preporuka su neparni brojevi.

Strijelac

Strijelac može da dobije neki veći novac u igrama na sreću, a čak i da izgubi, neće se ljutiti i to ga neće motivisati da prestane. On će igrati na minimalne iznose i truditi se da bude redovan učesnik, pa na takav način može i pronaći svoju sreću. Strijelac treba da bira „visoke“ brojeve, jer strela se baca jako daleko.

Jarac

Jarac ima dosta izražen racio, spada u grupun prizemnih osoba, i jako teško će se polakomiti za nekim laganim dobitkom. Međutim, ako već učestvuje u igrama, on će birati datume rođenja sebe i sebi dragih osoba, ali u globalu, to može biti greška na putu do dobitka, pa trebaju malo „prošarati“. Broj 13 im može donijeti sreću.

Vodolija

Vodolija će sa nekakvim „tužnim“ pristupom popunjavati tiket, i to je možda najveći razlog zbog koga će navući izvjesnu količinu negativne energije, koja će dobitak onemogućiti. Oni trebaju da se drže nečije tuđe intuicije, pa trebaju pitati svoje ukućane za brojeve ili čak komšije, te neke slučajne poznanike ili prolaznike.

Ribe

Ribe sigurno mogu da ostvare sasvim povoljan dobitak u lutriji, a posebno ako slijede svoju intuiciju, snove i slučajne znakove na koje ih život upućuju. Ovakvom analizom kompletnih okolnosti u životu, doći će se do lijepog stanja koje će sigurno za posljedicu imati dobitak. Oni sanjaju o glavnom dobitku, prenosi portal Astrosavet.

