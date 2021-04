Veliki ljubavni vodič: 4 idealna partnera za svaki znak Zodijaka

Ovan i Vodenjak

Vodenjak voli neovisnost i žestok je jednako kao i Ovan, no iako trzavica uvijek ima oni jednostavno ne mogu jedan bez drugoga jer se privlače poput magneta. Do problema jedino može doći ako Ovan poželi dominirati u vezi što mu ponosni i neovisni Vodenjak nikada neće dopustiti. Da bi održali vezu jedan od njih mora malo popustiti i naučiti živjeti u kompromisu.

Želiš li svaki dan znati kakve ćeš biti sreće, hoćeš li napokon upoznati zabavnog i dobrog dečka ili curu po svojoj mjeri ili hoćeš li pokupiti gripu na poslu ili faksu? Besplatno izračunavamo horoskop za svakoga prema njegovim jedinstvenim podacima. Prijavi se!

Ovan i Blizanac

Ova veza je uvijek strastvena, a vežu ih zajedničke aktivnosti. Blizanac i Ovan su neumorni, aktivni i uvijek traže pustolovine na kojima će proširiti svoje znanje. No ova veza može doći na iskušenje kada se Ovnu oduzme uloga vođe. Blizanci bi trebali naučiti kako je vodstvo važno Ovnu i trebali bi ga pustiti da on “diktira u vezi” i bira mjesta na koja će ići. Ova veza je savršena jer se međusobno nadopunjuju. Ovan je dramatičan i inteligentan dok je Blizanac svestran i genijalan.

Ovan i Lav

Ova dva znaka jako su ekscentrična i strastvena. Savršeno se slažu i nadopunjuju u krevetu. Vezu će začiniti svojim neodoljivim smislom za humor kojega posjeduju. No problemi će se javiti kada Ovan osjeti da je prestao dominirati, dok Lav potajno priželjkuje tu ulogu. Ako uspiju izbjeći taj sukob i dogovore se kompromisno, ova veza mogla bi se ubrzo pretvoriti u brak jer vlada velika međusobna ljubav, poštovanje i odanost. Uvijek će biti posvećeni jedno drugome i učiniti sve da veza uspije. Velika upornost koju posjeduju jamči im stabilan brak u budućnosti.

Ovan i Strijelac

Ova ljubavna priča ima velikog potencijala. Ovan je intenzivniji, dok je Strijelac željan zabave. Oba znaka su emocionalno i fizički jaka te spremna na kompromise. Odlazak na planinarenje ili vožnju biciklom uvijek će u njima pobuditi natjecateljski duh kojemu su oboje skloni. No trebali bi pripaziti da svoj natjecateljski duh ne iskoriste negdje drugdje i ne otplove u neke druge vode, jer Ovnovi nikada ne bi mogli oprostiti prijevaru.

Bik i Rak

Bikovi i Rakovi vrlo su kompatibilni što se tiče ljubavnog odnosa jer su Bikovi poznati po tome da vole pružati neograničenu ljubav koju Rak neizmjerno cijeni. Rak želi biti voljen, cijenjen i zaštićen što mu ovaj znak može bez ikakvog problema pružiti. Oboje obožavaju tihe i mirne večere u krugu obitelji te prijatelja uz koje se najbolje opuštaju. Kada se spoje mogu biti sigurni da će njihova ljubav uvijek cvjetati.

Bik i Djevica

Djevice su poznate po svojoj praktičnosti i težnji za savršenstvom, zato su Bikovi njihovi idealni partneri, jer su u stanju ispuniti njihove visoke standarde. Oboje su vrlo romantični i uživati će u večerama uz svijeće i dugim šetnjama po parku. No problem se može javiti kad Bik izgubi interes za uvijek savršenom Djevicom. Ako uspiju izbjeći taj problem njihova veza može dugo potrajati.

Bik i Jarac

Ova dva znaka savršeni su jedan za drugoga. Vrlo su temeljiti i čak kad se zaljube ne gube glavu. Najvažniji su im obitelj i dom pa se i Bik i Jarac vrlo brzo mogu odlučiti za stvaranje obitelji i zajedništva. Poštovanje, uzajamna ljubav i iskrenost su osobine koje cijene i jedan i drugi. Jedini problem s kojim se mogu susresti je rutina, čega se oboje plaše.

Bik i Ribe

Veza između Bika i Ribe je vrlo skladna. Oboje su opušteni i vole uživati u malim trenucima. Bik cijeni romantičnost i nježnost koju pronalazi u Ribama, dok je Ribama najvažnija stabilnost i sigurnost koji im pruža Bikov zagrljaj. Kako vrijeme u vezi ovo dvoje prolazi tako oni postaju prisniji i između njih se prije svega rađa prijateljstvo, a tek onda veza.

Blizanci i Lav

Ljubavna veza između Blizanca i Lava je vrlo strastvena. Oni maksimalno uživaju jedan u drugome. Obožavaju romantiku i to je ono što ih spaja prije svega. Lav će uvijek naglasiti svoju nesebičnu ljubav prema Blizancu. Problem u ovoj vezi može se javiti kada Lav osjeti ljubomoru na pretjerano koketiranje Blizanca. Zbog toga će se Blizanac jako morati potruditi kako bi udovoljio svim prohtjevima zahtjevnog Lava. Ova strastvena veze između dvije vatre vrlo često rezultira brakom.

Blizanci i Ovan

Ova veza je uvijek strastvena, a vežu ih zajedničke aktivnosti. Blizanac i Ovan su neumorni, aktivni i uvijek traže pustolovine na kojima će proširiti svoje znanje. No ova veza može doći na iskušenje kada se Ovnu oduzme uloga vođe. Blizanci bi trebali naučiti kako je vodstvo važno Ovnu i trebali bi ga pustiti da on “diktira u vezi” i bira mjesta na koja će ići. Ova veza je savršena jer se međusobno nadopunjuju. Ovan je dramatičan i inteligentan dok je Blizanac svestran i genijalan.

Blizanci i Vaga

Ova dva znaka savršen su par. Posjeduju sve što im je potrebno za čvrstu i stabilnu vezu. Oboje su strastveni i nikada nisu ljubomorni na postupke svog partnera. Nikada neće ograničiti slobodu jedan drugome, već imaju uzajamno povjerenje jedan u drugoga. Problem će nastati onda kada izgube to povjerenje. Kada se to dogodi vrlo teško će ga ponovno vratiti. Do tada će ovo dvoje uživati u ljubavnoj idili.ž

Blizanac i Vodenjak

Vodenjak je pun iznenađenja i naglih promjena koje savršeno odgovaraju jednom Blizancu. Promjenjivi Blizanac teško će se prilagoditi čvrstim stavovima Vodenjaka. Vole se družiti i imaju veliki broj prijatelja što će ljubomornom Vodenjaku teško pasti. Vrlo vjerojatno će se dobro slagati u krevetu, ali može doći do pomanjkanja strasti. Ova veza vjerojatno će se jednog dana pretvoriti u šarmantni brak.

Rak i Bik

Bikovi i Rakovi vrlo su kompatibilni što se tiče ljubavnog odnosa jer su Bikovi poznati po tome da vole pružati neograničenu ljubav koju Rak neizmjerno cijeni. Rak želi biti voljen, cijenjen i zaštićen što mu ovaj znak može bez ikakvog problema pružiti. Oboje obožavaju tihe i mirne večere u krugu obitelji te prijatelja uz koje se najbolje opuštaju. Kada se spoje mogu biti sigurni da će njihova ljubav uvijek cvjetati.

Rak i Djevica

Djevica daje Raku emocionalnu sigurnost koja mu je potrebna, a Djevica obožava osjećaj da je u sigurnim rukama. Ovo dvoje uživa u tome što nadopunjuju jedno drugo te će vrlo brzo razviti ovisnost jedno o drugome. Ono što čini ovu vezu tako čvrstom je to da su sposobni dokazati međusobnu ljubav i to će pokazati u svakoj prilici. Ljubav iz njih jednostavno pršti.

Rak i Škorpion

Ova veza ima velikog potencijala. Problem se može javiti kada Škorpion shvati da je Rak previše emotivan za njega i da ga pažnja koju mu mora posvetiti počinje gušiti. Ako Škorpion prepozna razlog za Rakovu ljubomoru, brzo će se primiriti jer je gubitak voljene osobe za njega prestresan. Škorpion mora biti svjestan da u ovoj vezi ne smije biti preoštar na jeziku, jer će se emocionalni Rak povući i ovoj vezi brzo će doći kraj. Ako obje strane pređu preko svojih ponosa i tvrdih stavova ova veza će uspjeti i biti vrlo strastvena.

Rak i Ribe

Ova ljubavna veza puna je turbulencija. Isprva se čini idealnom no kasnije dolazi do pomanjkanja strasti i zasićenja. Poznato je da je Rak prevrtljiv i tu nema pomoći. Oboje žive u svom začaranom svijetu i rijetko kad na život gledaju realno i otvorenih očiju. Zbog svojih ružičastih naočala kojima gledaju na svijet ovaj par će imati velikih problema. Da bi odnos uspio jedan od partnera mora biti realniji, jer je ova veza u suprotnome osuđena na propast.

Lav i Ovan

Ova dva znaka jako su ekscentrična i strastvena. Savršeno se slažu i nadopunjuju u krevetu. Vezu će začiniti svojim neodoljivim smislom za humor kojega posjeduju. No problemi će se javiti kada Ovan osjeti da je prestao dominirati, dok Lav potajno priželjkuje tu ulogu. Ako uspiju izbjeći taj sukob i dogovore se kompromisno, ova veza mogla bi se ubrzo pretvoriti u brak jer vlada velika međusobna ljubav, poštovanje i odanost. Uvijek će biti posvećeni jedno drugome i učiniti sve da veza uspije. Velika upornost koju posjeduju jamči im stabilan brak u budućnosti.

Lav i Vaga

Lavove više privlači vanjski izgled, što jako smeta Vagama koje cijene unutarnji izgled. Usprkos tome ova dva znaka idealno si odgovaraju. Tajna njihove veze je poštivanje kompromisa na koji će rado pristati, ali i strast koja u njihovoj vezi ima veliku ulogu. Savršeno si odgovaraju u krevetu i neće dopustiti da im se veza pretvori u rutinu. Njihov odnos prepun je zabave i smijeha, jer oboje obožavaju zabave koje spremaju njihovi prijatelji.

Lav i Blizanac

Ljubavna veza između Blizanca i Lava je vrlo strastvena. Oni maksimalno uživaju jedan u drugome. Obožavaju romantiku i to je ono što ih spaja prije svega. Lav će uvijek naglasiti svoju nesebičnu ljubav prema Blizancu. Problem u ovoj vezi može se javiti kada Lav osjeti ljubomoru na pretjerano koketiranje Blizanca. Zbog toga će se Blizanac morati potruditi tako bi udovoljio svim prohtjevima zahtjevnog Lava. Ova strastvena veza između dvije vatre vrlo često rezultira brakom.

Lav i Strijelac

Oba znaka željna su avanture i to je ono što ih povezuje. Oni su strastveni i traže puno pažnje, pa će te dvije potrebe rado zadovoljiti. Ono što ovu vezu čini posebnom je velika međusobna ljubav, poštovanje i odanost. Uvijek će se posvetiti jedan drugome i sve će učiniti kako bi ova veza uspjela. Velika upornost koju posjeduju jamči im stabilan brak u budućnosti.

Djevica i Bik

Djevice su poznate po svojoj praktičnosti i težnji za savršenstvom, zato su Bikovi njihovi idealni partneri, jer su u stanju ispuniti njihove visoke standarde. Oboje su vrlo romantični i uživati će u večerama uz svijeće i dugim šetnjama po parku. No, problem se može javiti kad Bik izgubi interes za uvijek savršenom Djevicom. Ako uspiju izbjeći taj problem njihova veza može dugo potrajati.

Djevica i Jarac

Djevica i Jarac

Odnos Djevice i Jarca nije turbulentan i pun svađa jer Jarac dopušta dominantnoj Djevici da vodi glavnu ulogu. Problem će se dogoditi jedino kad Djevici dosadi uloga šefa. Rješenje za ovaj problem je da Jarac ponekad preuzme tu ulogu. Ovaj odnos ima mnogo kvaliteta. Oboje su intelektualci, praktični su te uživaju u analizama ponašanja svog partnera. Ove karakteristike omogućuju im smiren i stabilan brak.

Djevica i Rak

Djevica daje Raku emocionalnu sigurnost koja mu je potrebna, a Djevica obožava osjećaj da je u sigurnim rukama. Ovo dvoje uživa u tome što nadopunjuju jedno drugo te će vrlo brzo razviti ovisnost jedno o drugome. Ono što čini ovu vezu tako čvrstom je to da su sposobni dokazati međusobnu ljubav i to će pokazati u svakoj prilici. Ljubav iz njih jednostavno pršti.

Djevica i Škorpion

Općenito gledajući, ova dva znaka jako su kompatibilna i savršeno pristaju jedan drugome. No Djevica posjeduje premalo strasti za moćnog Škorpiona. On voli biti uporan i zahtijevat će od Djevice da se probudi i pruži je, što bi moglo zasmetati uštogljenoj Djevici. Ovaj odnos prije svega je prijateljski, a tek onda ljubavni. Djevica je ta koja ne želi pristati na kompromise i to je ono što Škorpiona dovodi do ludila. Ako se uspiju dogovoriti oko kompromisa, ova veza bit će jako stabilna.

Vaga i Blizanac

Ova dva znaka savršeni su par. Posjeduju sve što im je potrebno za jednu čvrstu i stabilnu vezu. Oboje su strastveni i nikada nisu ljubomorni na postupke svog partnera. Nikada neće ograničiti slobodu jedan drugome, već imaju uzajamno povjerenje jedno u drugo. Problem će nastati kada izgube to povjerenje. Kada se to dogodi vrlo teško će ga ponovno vratiti. Do tada ovo dvoje će uživati u ljubavnoj idili.

Vaga i Vodenjak

Vaga i Vodenjak imaju pomalo turbulentnu vezu u kojoj oboje znaju uživati. Pustolovni su i brzo se zasite stvari koje su uvijek iste. Stalno žele biti u pokretu i imat će veliko društvo čijim zabavama će rado prisustvovati. Svojim neodoljivim šarmom i smislom za humor u stanju su osvojiti svakog i to im je jedini problem u ovoj vezi. Pretjeranu ljubomoru izbjegnut će jedino povjerenjem. Vjernost je jedna od jačih strana ovog odnosa. Oni naprosto obožavaju jedan drugoga.

Vaga i Lav

Lavove više privlači vanjski izgled, što jako smeta Vagama koje cijene unutarnji izgled. Usprkos tome ova dva znaka idealno si odgovaraju. Tajna njihove veze je poštivanje kompromisa na koji će rado pristati ali i strast koja u njihovoj vezi ima veliku ulogu. Savršeno si odgovaraju u krevetu i neće dopustiti da im se veza pretvori u rutinu. Njihov odnos prepun je zabave i smijeha, jer oboje obožavaju zabave koje spremaju njihovi prijatelji.

Vaga i Strijelac

Strpljenje Vage ono je što Strijelac treba dok će se Vaga uvijek iznova iznenaditi neobičnom ponašanju Strijelca. Oba znaka prilično su razumna iako posjeduju kratki fitilj zbog čega su skloni raspravama. Usprkos tome, u njihovoj vezi nema velikih svađa već vlada razumijevanje i podrška. Provodit će puno vremena zajedno i zapostavljati prijatelje jer se neće moći zasititi jedno drugoga. Njihov brak može svima biti primjer.

Djevica i Škorpion

Općenito gledajući, ova dva znaka jako su kompatibilna i savršeno pristaju jedan drugome. No Djevica posjeduje premalo strasti za moćnog Škorpiona. On voli biti uporan i zahtijevat će od Djevice da se probudi i pruži je, što bi moglo zasmetati uštogljenoj Djevici. Ovaj odnos prije svega je prijateljski, a tek onda ljubavni. Djevica je ta koja ne želi pristati na kompromise i to je ono što Škorpiona dovodi do ludila. Ako se uspiju dogovoriti oko kompromisa, ova veza biti će jako stabilna.

Škorpion i Rak

Ova veza ima velikog potencijala. Problem se može javiti kada Škorpion shvati da je Rak previše emotivan za njega i da ga pažnja koju mu mora posvetiti počinje gušiti. Ako Škorpion prepozna razlog za Rakovu ljubomoru, brzo će se primiriti jer je gubitak voljene osobe za njega prestresan. Škorpion mora biti svjestan da u ovoj vezi ne smije biti preoštar na jeziku, jer će se emocionalni Rak povući i ovoj vezi brzo će doći kraj. Ako obje strane pređu preko svojih ponosa i tvrdih stavova ova veza će uspjeti i biti vrlo strastvena.

Škorpion i Ribe

Ova dva znaka međusobno se jako privlače. Riba se voli oslanjati na Škorpiona jer je neovisan i stabilan što Ribama i njihovoj sramežljivosti jako odgovara. Entuzijazam je taj koji krasi Ribe, a to uz upornost Škorpiona ovaj odnos čini savršenim. Ova romansa teško će doživjeti kraj i jednom kada uspije, plamen ljubavi i strasti uvijek će biti prisutan. prenosi 24sata“.

Škorpion i Jarac

Oboje su uporni, ambiciozni i savršeno si odgovaraju u krevetu. Ova veza rijetko kada ima problema. Jarac obožava romantičnost koju posjeduje Škorpion i njegov zagrljaj je ono što dovodi Jarca do ludila. Stabilnost i upornost ono je što će Jarac uvijek cijeniti i poštovati kod Škorpiona. Ova veza, a kasnije i brak bit će izuzetno uspješni jer ovaj par ima sve što je potrebno za skladan odnos.

Strijelac i Ovan

Ova ljubavna priča ima velikog potencijala. Ovan je intenzivniji, dok je Strijelac željan zabave. Oba znaka su emocionalno i fizički jaka te spremna na kompromise. Odlazak na planinarenje ili vožnju biciklom uvijek će u njima pobuditi natjecateljski duh kojemu su oboje skloni. No trebali bi pripaziti da svoj natjecateljski duh ne iskoriste negdje drugdje i ne otplove u neke druge vode, jer Ovnovi nikada ne bi mogli oprostiti prijevaru.

Strijelac i Vaga

Strpljenje Vage ono je što Strijelac treba dok će se Vaga uvijek iznova iznenaditi neobičnom ponašanju Strijelca. Oba znaka prilično su razumna iako posjeduju kratki fitilj zbog čega su skloni raspravama. Usprkos tome, u njihovoj vezi nema velikih svađa već vlada razumijevanje i podrška. Provodit će puno vremena zajedno i zapostavljati prijatelje jer se neće moći zasititi jedno drugoga. Njihov brak može svima biti primjer.

Strijelac i lav

Oba znaka željna su avanture i to je ono što ih povezuje. Oni su strastveni i traže puno pažnje, pa će te dvije potrebe rado zadovoljiti. Ono što ovu vezu čini posebnom je velika međusobna ljubav, poštovanje i odanost. Uvijek će se posvetiti jedan drugome i sve će učiniti kako bi ova veza uspjela. Velika upornost koju posjeduju jamči im stabilan brak u budućnosti.

Strijelac i Vodenjak

Oboje su skloni avanturama i vole švrljati okolo, no Vodenjak je taj koji će primiriti Strijelca i s njim započeti ozbiljnu vezu. Ovo dvoje savršeno si odgovaraju u krevetu i nikada im nije dosadno. Strast je ta koja ovo dvoje vodi kroz život. Emocije drugog partnera jako su im bitne i uvije će zahtijevati maksimalno povjerenje. Zbog toga će Strijelac i Vodenjak imati čvrst i skladan odnos.

Jarac i Djevica

Odnos Djevice i Jarca nije turbulentan i pun svađa jer Jarac dopušta dominantnoj Djevici da vodi glavnu ulogu. Problem će se dogoditi jedino kad Djevici dosadi uloga šefa. Rješenje za ovaj problem je da Jarac ponekad preuzme tu ulogu. Ovaj odnos ima mnogo kvaliteta. Oboje su intelektualci, praktični su te uživaju u analizama ponašanja svog partnera. Ove karakteristike omogućuju im smiren i stabilan brak.

Jarac i Bik

Ova dva znaka savršeni su jedan za drugoga. Vrlo su temeljiti i čak kad se zaljube ne gube glavu. Najvažniji su im obitelj i dom pa se i Bik i Jarac vrlo brzo mogu odlučiti za stvaranje obitelji i zajedništva. Poštovanje, uzajamna ljubav i iskrenost su osobine koje cijene i jedan i drugi. Jedini problem s kojim se mogu susresti je rutina, čega se oboje plaše.

Jarac i Škorpion

Oboje su uporni, ambiciozni i savršeno si odgovaraju u krevetu. Ova veza rijetko kada ima problema. Jarac obožava romantičnost koju posjeduje Škorpion i njegov zagrljaj je ono što dovodi Jarca do ludila. Stabilnost i upornost ono je što će Jarac uvijek cijeniti i poštovati kod Škorpiona. Ova veza, a kasnije i brak bit će izuzetno uspješni jer ovaj par ima sve što je potrebno za skladan odnos.

Jarac i Ribe

Ribe su šarmantne i računati će na to da će tako osvojiti konzervativnog Jarca. No zapravo je Jarac taj koji će osvojiti Ribe i dopustiti im dominantnu ulogu u ovom odnosu. Iskrenost, stabilnost i ponos glavne su karakteristike Riba što će jednog Jarca jako usrećiti. Iako su različiti savršeno se nadopunjuju. Ovakve veze ubrzo se pretvaraju u sretan i dug brak.

Vodenjak i Vaga

Vaga i Vodenjak imaju pomalo turbulentnu vezu u kojoj oboje znaju uživati. Pustolovni su i brzo se zasite stvari koje su uvijek iste. Stalno žele biti u pokretu i imat će veliko društvo čijim zabavama će rado prisustvovati. Svojim neodoljivim šarmom i smislom za humor u stanju su osvojiti svakog i to im je jedini problem u ovoj vezi. Pretjeranu ljubomoru izbjegnut će jedino povjerenjem. Vjernost je jedna od jačih strana ovog odnosa. Oni naprosto obožavaju jedan drugoga.

Vodenjak i Blizanac

Vodenjak je pun iznenađenja i naglih promjena koje savršeno odgovaraju jednom Blizancu. Promjenjivi Blizanac teško će se prilagoditi čvrstim stavovima Vodenjaka. Vole se družiti i imaju veliki broj prijatelja što će ljubomornom Vodenjaku teško pasti. Vrlo vjerojatno će se dobro slagati u krevetu, ali može doći do pomanjkanja strasti. Ova veza vjerojatno će se jednog dana pretvoriti u šarmantni brak.

Vodenjak i Strijelac

Oboje su skloni avanturama i vole švrljati okolo, no Vodenjak je taj koji će primiriti Strijelca i s njim započeti ozbiljnu vezu. Ovo dvoje savršeno si odgovaraju u krevetu i nikada im nije dosadno. Strast je ta koja ovo dvoje vodi kroz život. Emocije drugog partnera jako su im bitne i uvije će zahtijevati maksimalno povjerenje. Zbog toga će Strijelac i Vodenjak imati čvrst i skladan odnos.

Vodenjak i Ovan

Vodenjak voli neovisnost i žestok je jednako kao i Ovan, no iako trzavica uvijek ima oni jednostavno ne mogu jedan bez drugoga jer se privlače poput magneta. Do problema jedino može doći ako Ovan poželi dominirati u vezi što mu ponosni i neovisni Vodenjak nikada neće dopustiti. Da bi održali vezu jedan od njih mora malo popustiti i naučiti živjeti u kompromisu.

Ribe i Škorpion

Ova dva znaka međusobno se jako privlače. Riba se voli oslanjati na Škorpiona jer je neovisan i stabilan što Ribama i njihovoj sramežljivosti jako odgovara. Entuzijazam je taj koji krasi Ribe, a to uz upornost Škorpiona ovaj odnos čini savršenim. Ova romansa teško će doživjeti kraj i jednom kada uspije, plamen ljubavi i strasti uvijek će biti prisutan.

Ribe i Rak

Ova ljubavna veza puna je turbulencija. Isprva se čini idealnom no kasnije dolazi do pomanjkanja strasti i zasićenja. Poznato je da je Rak prevrtljiv i tu nema pomoći. Oboje žive u svom začaranom svijetu i rijetko kad na život gledaju realno i otvorenih očiju. Zbog svojih ružičastih naočala kojima gledaju na svijet ovaj par će imati velikih problema. Da bi odnos uspio jedan od partnera mora biti realniji, jer je ova veza u suprotnome osuđena na propast.

Ribe i Jarac

Ribe su šarmantne i računati će na to da će tako osvojiti konzervativnog Jarca. No zapravo je Jarac taj koji će osvojiti Ribe i dopustiti im dominantnu ulogu u ovom odnosu. Iskrenost, stabilnost i ponos glavne su karakteristike Riba što će jednog Jarca jako usrećiti. Iako su različiti savršeno se nadopunjuju. Ovakve veze ubrzo se pretvaraju u sretan i dug brak.

Ribe i Bik

Veza između Bika i Riba je vrlo skladna. Oboje su opušteni i vole uživati u malim trenucima. Bik cijeni romantičnost i nježnost koju pronalazi u Ribama, dok je Ribama najvažnija stabilnost i sigurnost koji im pruža Bikov zagrljaj. Kako vrijeme u vezi ovo dvoje prolazi tako oni postaju prisniji i između njih se prije svega rađa prijateljstvo, a tek onda veza.

Facebook komentari