KOLIKO ČESTO MIJENJATE POSTELJINU I JASTUČNICE? Studija pokazala da mogu imati više bakterija od zahodske daske

Jedno istraživanje pokazalo je da jastučnice na kojima spavamo mogu biti prljavije od zahodskih daski.

Naime, više od pola slobodnih muškaraca u dobi od 18 do 25 godina mijenja posteljinu svega četiri puta godišnje. Ako ste jedni od onih koji misle da je posteljinu potrebno mijenjati kada po njoj prolijete kavu ili neki drugi napitak, možda vas trgne činjenica da ljudsko tijelo svake noći odbaci oko 15 milijuna kožnih stanica u kojima kasnije ležite.

No, to nije jedini problem. Naime, grinje jedu te kožne stanice i razmnožavaju se. Dakle, što rjeđe perete i mijenjate posteljinu, to spavate sa sve više bakterija.

Drugi problem kod rijetkog pranja posteljine su gljivice i bakterije koje se mogu nakupiti. Ako ih ne perete dovoljno često, vaše jastučnice mogu imati više bakterija od zahodske daske.

Podaci su pokazali da se ne radi tek o kojoj bakteriji više, već nekoliko tisuća puta više.

Stručnjaci su istraživanjem htjeli poručiti da je posteljinu potrebno prati redovito, barem jednom tjedno, i to na visokoj temperaturi. prenosi Net

