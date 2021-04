Arapski horoskop otkriva pravu istinu o vama: Saznajte u kom znaku ste rođeni i ko je vaš idealan partner

Arapski drevni horoskop nije toliko poznat na Zapadu, ali je zato veoma zanimljiv i može da otkrije mnogo toga o vama. Nastao je u davnoj prošlosti, veoma je popularan u arapskim zemljama, a u Evropu je stigao u 15. veku.

Arapi, kao drevni ratnici, vjeruju da svaki čovjek ima osobine nekog oružja.

Da biste otkrili koji ste znak u ovom horoskopu, trebalo bi da odgovorite na 3 pitanja:

1. Datum vašeg rođenja je:

Između 23. avgusta i 22. septembra– (1 bod)

Između 21. marta i 20. aprila – (2 boda)

Između 21. juna i 22. jula – (3 boda)

Između 23. oktobra i 21. novembra – (4 boda)

Između 21. maja i 20. juna – (5 bodova)

Između 21. aprila i 20. maja – (6 bodova)

Između 20. februara i 20. marta – (7 bodova)

Između 23. septembra i 22. oktobra – (8 bodova)

Između 23. jula i 22. avgusta – (9 bodova)

Između 29. decembra i 20. januara – (10 bodova)

Između 21. januara i 19. februara – (11 bodova)

Između 22. novembra i 21. decembra – (12 bodova)

2. U trenutku vašeg rođenja, vaše rodno mjesto je otprilike imalo:

Manje od 500 stanovnika – (1 bod)

Između 500 i 2.000 stanovnika – (2 bod)

Od 2.000 do 5.000 stanovnika – (3 boda)

Od 5.000 do 15.000 stanovnika – (4 boda)

Od 15.000 do 50.000 stanovnika – (5 bodova)

Od 50.000 do 100.000 stanovnika – (6 bodova)

Od 100.000 do 200.000 stanovnika – (7 bodova)

Od 200.000 do 350.000 stanovnika – (8 bodova)

Od 350.000 do 500.000 stanovnika – (9 bodova)

Od 500.000 do 600.0000 stanovnika – (10 bodova)

Od 600.000 do 700.000 stanovnika – (11 bodova)

Više od 700.000 stanovnika – (12 bodova)

3. Kada ste se rodili, vaši roditelji su bili (uzima se zanimanje oca):

SABIRANJE BODOVA:

Saberite brojeve i podijelite dobijeni broj s brojem tri, pa potražite broj pod kojim je vaše oružje.

Ukoliko broj nije djeljiv sa brojem 3, odaberite najbliži broj koji je deljiv sa tri.

Sada izračunajte svoj broj i pogledajte koje oružje vas karakteriše.

1. Nož

Osoba rođena u ovom znaku je nepredvidiva, ćudljiva, često pomalo lijena, divlja, nezavisna, ravnodušna prema disciplini i vezama koje mnogo obećavaju.

Volite da dominirate i da samostalno donosite odluke. Sigurni ste u sebe i vlastitu pamet, ne prihvatate konvencionalnosti i pravila u ponašanju. Niste preterano zainteresovani za tuđe mišljenje.

U ljubavi ne prihvatate kompromise, skloni ste scenama i često lako gubite živce. Važno je da nađete osobu koja će sve to s lakoćom moći da toleriše.

Slažete se sa osobama rođenim u znakovima topuz, lanac, strijela i praćka.

Loše veze imate sa rođenima u znaku peroreza, arapskog mača i sablje.

2. Kama

Osoba rođena u ovom znaku je ponosita i vjerna, i iako ponekad zna burno da reaguje, u suštini je simpatična.

Ako ste rođeni u ovom znaku, omiljeni ste u društvu, vitalni, zdravi i imate neuništivu energiju. Takođe, veoma ste hrabri i odlično se snalazite u opasnim situacijama.

U ljubavi ste romantični, znate i želite mnogo da pružite voljenoj osobi. Ne tolerišete neverstvo i ako vas voljena osoba prevari, prekidate vezu bez razmišljanja.

Dobro se slažete sa rođenima u znaku lanca, luka i strijele, topuza i koplja.

3. Perorez

Osoba rođena u ovom znaku je disciplinovana, veliki je radnik i dugo razmišlja prije nego što se za nešto odluči.

Ako ste rođeni u znaku peroreza, ne volite promene, imate svoje ustaljene navike kojih se teško odričete, a kada ste prisiljeni da ih se odreknete to vam teško pada. Uredni ste, pedantni, vodite zdrav život i volite sport.

U ljubavi ste verni i ne očekujete previše od „druge polovine“. Ali, ako nađete osobu koja vam je potpuno suprotna što se navika tiče, dolazi do užasnog nesklada. Zbog toga morate pažljivo da birate s kim ćete provesti život.

Dobro se slažete sa kopljem, praćkom i strelom, a loše sa sabljom, mačem i lancem.

4. Arapski mač

Osoba rođena u ovom znaku je avanturističkog duha, agresivna, nervozna, često i pomalo surova, voli rizik i pustolovine.

Ne interesuje vas tuđe mišljenje. Na putu do zacrtanog cilja znate da budete beskrupulozni, za vas važi poslovica: „Cilj opravdava sredstvo“.

U ljubavi znate šta hoćete i koga hoćete. Kada nekoga odaberete, sigurno će biti sa tom osobom, ma kako to nemoguće izgledalo. Ljubav vas mijenja, s voljenom osobom ste nežni i spremni na žrtve.

Najbolje se slažete sa osobama u nekom od sljedećih znakova: strijela, buzdovan, topuz i praćka. Nikakve sloge nema s nožem, perorezom i lancem.

5. Buzdovan

Osoba rođena u ovom znaku dobro se snalazi u svakoj situaciji, zna da naređuje, ali i da prihvata tuđe naredbe, dobar je prijatelj i osoba na koju se može računati u neprilikama.

Osobe rođene u znaku buzdovana su radoznale i hrabre, vole putovanja i iznenadne neobične doživljaje.

U ljubavi ste nestalni, volite flertovanje i više cijenite prijateljstvo nego ljubav.

Dobro se slažete sa svim znakovima, osim strele, praćke i topuza.

6. Topuz

Osoba rođena u ovom znaku je sva u skrivenim vrlinama, koje je teško odmah primijetiti. Može izgledati lenja, a u stvari je vrlo metodična u poslu i ono čega se prihvati ne radi površno. Vrlo je mudra i njena inteligencija je mirna. Ćutljiva je, pa zbog toga deluje usporeno, a vrlo je vrijedna i temeljna kada se nečemu posveti.

Ako ste rođeni u ovom znaku, vi ste idealan ljubavni partner, jer ne zahtevate mnogo i volite staložen porodični život. Ne volite svađe i scene, volite prirodu i šetnje, romantične situacije.

Dobro se slažete sa svima, ali malo teže s lancem, praćkom i buzdovanom, prenosi “Telegraf“.

