Kada kažemo brojku sek*ualnih partnera, zašto izbjegavamo biti iskreni?

Čini se da je svatko od nas Pinokio na svoj način…kada se govori o broju partnera koje smo imali, svi izbjegavamo istinu. No o ovom pitanju, lažemo različito. Muškarci preuveličavaju broj partnerica jer se žele pokazati kao veliki zavodnici i ”pravi muškarci”, dok žene broj partnera smanjuju kako bi zadovoljile očekivanja vezana uz poželjno seksualno ponašanje žena.

Dr. Nikki Goldstein objasnio je: ”Živimo u društvu u kojem se od muškaraca još uvijek očekuje da budu seksualno dominantni, a žene bi im trebale biti podređene i smatra se da bi ih previše seksualnog iskustva upropastilo. Upravo zato muškarci taj broj napumpavaju, a žene ga umanjuju.”

Studija sveučilišta u Ohiou iznijela je mišljenje kako će žene priznati oblike ponašanja koji umanjuju njihovu ženstvenost, jednako kao što će muškarci priznati neke oblike ponašanja tipične za žene, poput pisanja poezije i plakanja uz filmove. No kada je seks u pitanju, rijetko tko će biti iskren.

Da bi dokazali svoju tvrdnju, istraživači su izdvojili određene oblike ponašanja koji su tipično muški i tipično ženski te su kreirali upitnik.

Na uzorku od 293 ispitanika u dobi od 18 do 25 godina proveli su ispitivanje. Za vrijeme ispitivanja, dio ispitanika pripojili su na lažni detektor laži kao bi stvorili pritisak da iskreno odgovaraju na pitanja. Ispitanici oba spola priznavali su ponašanje atipično za njihov spol bez imalo problema, bez obzira koliko ono umanjivalo njihovu ženstvenost ili muževnost. No nepravilnosti su primjećene kod pitanja vezanih uz seksualno ponašanje. Žene koje su bile pripojene na detektor priznavale su veći broj partnera od onih žena koje nisu bile spojene na detektor laži. Obrnuto proporcionalno, dečki koji su bili pripojeni na detektor, priznali su u prosjeku znatno manji broj partnerica.

Još jedan od razloga zbog kojeg ljudi lažu o broju seksualnih partnera je osjećaj srama. Ljudi brinu oko toga što je normalno, a kada je u pitanju seks, teško je definirati normalno. Zato mnogi razbijaju glavu time da li je njihov broj previsok ili prenizak. Ljudi su opsjednuti uspoređivanjem s drugima! Kada smo usredotočeni na to da se uklapamo u nekakve okvire, to nas može uplašiti da ćemo biti osuđivani. Svi mi imamo drukčije poglede na seks i na to koliko bi partnera trebalo biti normalno, a jednaka ćemo razmišljanja očekivati od ljudi za koje smo zainteresirani i prosuđivat ćemo ih prema svojim standardima. Stoga će svatko radije igrati na sigurno i promjeniti brojku nego otvoreno priznati broj partnera i time možda nekoga razočarati, prenosi Cosmopolitan.

