‘NE PONAVLJAJTE MOJU POGREŠKU’: Cura (29) ostala neplodna nakon što su se njeni ‘zarobljeni vjetrovi’ pokazali kao – rak

Žena kojoj je dijagnosticiran rak vrata maternice u 29. godini života pozvala je sve žene da nipošto ne odgađaju pretrage, osobito ako osjećaju neobične simptome. Leanne Shields vjerovala je da su uzrok njezine boli u trbuhu – zarobljeni vjetrovi. Istina je bila mnogo, mnogo gora.

Ova Britanka kaže kako se počela ozbiljno brinuti kada je počela krvariti između menstruacija, ali liječnici su je umirili rekavši da je to vjerojatno nuspojava promjene kontracepcijskih pilula. No, nakon što je krvarenje trajalo sedam mjeseci, konačno je odlučila napraviti detaljne pretrage u listopadu 2020. godine.

Leanne iz Norfolka nakon toga je primila poražavajuću vijest – ima rak vrata maternice velik sedam centimetara. Nesretna žena kaže da bi možda i prije otkrila svoju dijagnozu da je otišla na dva PAPA testa, na koja je bila pozvana.

Nakon mjeseci liječenja, uključujući kemoterapiju, Shields je ušla u ranu menopauzu, što znači da nikada neće moći imati vlastitu djecu. Trenutno čeka hoće li se tumor smanjiti nakon kemoterapije, koja je bila toliko iscrpljujuća da je razmišljala i o samoubojstvu. prenosi “Net“.

“Žene, jako je važno da ne odgađate PAPA test! Uvijek sam mislila da mi to ne treba, da me bolest ne može pogoditi jer sam mlada, a onda kad saznaš ovakvo što, gorko požališ što nisi otišao. Ono što mi se događalo posljednjih nekoliko mjeseci ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju”, rekla je Leanne za The Sun.

Bilo joj je neugodno skinuti se

Obraćajući se ženama, teško bolesna Britanka dodala je: “Razmislite kakav želite da vaš život bude. Ako želite biti mama, napravite PAPA test ili biste mogli završiti poput mene i ne imati svoju djecu. Imam 29 godina i sada prolazim kroz menopauzu. To znači da nikada neću moći ostati trudna.”

Leanne je pozvana na prvi PAPA test u dobi od 25 godina – što je minimalna dob nakon koje žene dobivaju poziv od NHS-a. Od tada bi žene svake tri godine trebale ponoviti test kako bi provjerile događaju li se promjene na vratu maternice koje bi mogle dovesti do raka.

Žene mlađe od 25 godina ne pregledavaju se na taj način rutinski jer je rak u toj dobnoj skupini izrazito rijedak i moglo bi dovesti do nepotrebnog liječenja. Leanne kaže da neopisivo žali što je odgodila prvi PAPA test s 25, a zatim i sljedeći s 28 godina.

“Nisam to učinila jer bilo mi je neugodno da netko drugi gleda moje intimne dijelove. Mislila sam da neću dobiti rak pa mi ne treba ni pretraga”, priznala je. Ova 29-godišnjakinja počela je patiti od neobičnih simptoma u trbuhu, osjećajući se kao da je muče zarobljeni vjetrovi.

U ožujku prošle godine, kada je buknula pandemija, Shields se počela osjećati loše. Nije imala nikakvih drugih simptoma osim toga čudnog osjećaja u trbuhu. No, kako kaže, to nikad ne biste sveli na rak vrata maternice.

Još ne zna je li liječenje uspjelo

“I dalje sam išla raditi i osjećala sam se relativno normalno. Mislila sam da je to što osjećam posljedica promjene kontracepcijskih tableta”, prisjetila se. Međutim, nedugo zatim, Leanne je počela krvariti između mjesečnica.

Krvarenje je postalo konstantno i nastavilo se sve do listopada, ali liječnik opće prakse uvjeravao ju je da se vjerojatno nova tableta koju je uzimala poigrava s razinom njezinih hormona. Međutim, jednoga dana u listopadu bila je na svom poslu, u parku za odmor u blizini Great Yarmoutha, kada se gubitak krvi pojačao.

Otišla je kod ginekologa i doznala stravičnu dijagnozu. Uslijedile su mučne kemoterapije, zbog kojih je ova Britanka pala u depresiju i postala suicidalna. Trenutno se oporavlja. U travnju je čekaju CT i magnetska rezonancija, koji će otkriti je li njezino liječenje uspjelo.

Rebecca Shoosmith, v.d. izvršne direktorice humanitarne udruge Jo’s Cervical Cancer, rekla je: “PAPA test uistinu je važna pretraga koja može prevenirati rak vrata maternice. Pomaže nam otkriti tko je pod većim rizikom i ponuditi liječenje. Nije uvijek jednostavan iz mnogih razloga, od prethodnih loših iskustava, neugodnosti, poteškoća oko zakazivanja termina i kulturnih prepreka.”

“Međutim, to je test koji bi vam mogao spasiti život. Želimo da svi koji ispunjavaju uvjete znaju da ako imaju bilo kakvih pitanja ili briga oko odlaska na PAPA test, nisu sami. Dostupne su im informacije i podrška”, istaknula je Shoosmith.

