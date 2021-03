SVI BJEŽE OD NJIH: Najgore žene rođene su u ova TRI HOROSKOPSKA ZNAKA

Ovan

Žene u ovom znaku moraju da kontrolišu i nagledaju svaki aspekt veze. Ne radi se o tome da vas ne poštuju kao osobu. Takve su prirodno. Moraju sve da isplaniraju unaprijed i žele da i svaki detalj u vezi bude na svom mjestu. Zbog svog samopouzdanja, interesantne su u početku, ali to samopouzdanje se vremenom pretvara u nadmoćnu prirodu s kojom ćete se teško nositi. One neće dobro reagovati na nekog ko ih ugrožava, na nekog čija je ličnost intenzivna i moćna poput njihove. Najvažnije je da imate na zna da one ne žele da im veza bude borba za nadmoć.

Djevica

Postoji jedna stvar koja ljudima nije privlačna kod Djevica – to je njihova opsesivno kritička i osuđujuća priroda. Zbog svoje perfekcionističke filozofije, Djevice imaju nerazumno visoke standarde. Ona će od vas očekivati da budete više od onoga što jeste, i neće joj bti žao što se loše osjećate jer ste iznevjerili njena očekivanja. Ona smatra da ima prava da postavlja visoke standarde, i ako zaista želite da budete sa njom, morate dati sve od sebe da ih ispunite.

Škorpija

Od svih horoskopskih znakova, žene u znaku Škorpije su jedne od najzanimljivijih i najunikatnijih. One posjeduju mnogo kvaliteta. Pametne su, perceptivne, organizovane i odgovorne. Ono što im nedostaje jeste posvećenost. One rade stvari na određen način i mrze kada moraju da se prilagođavaju tuđim željama. Potrebno je mnogo truda i posvećenosti kako bi ovakva žena posvetila sebe vezi sa vama. Većina muškaraca ostane razočarana.

