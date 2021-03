Ako vam partner postavi ovo pitanje, vjerovatno razmišlja o prevari

Prema anketi koju je provela internetska stranica za upoznavanje, 41 posto ljudi koji su u vezama priznali su da razmišljaju o tome da prevare svog partnera, a čak 64 posto njih je bilo prevareno.

Postoje brojni razlozi zbog kojih ljudi varaju i oni se jako razlikuju od osobe do osobe. Primjerice, istraživanje koje je stranica Ashley Madison provela 2018. pokazalo je da 52 posto ljudi koji varaju to rade jer smatraju da im partner nije fizički u dobroj formi. Nekima je izgovor za prevaru osjećaj da im partner ne posvećuje dovoljno vremena i pažnje, piše Index.hr

Kako naslutiti

Nekad je teško naslutiti da vas partner vara (ili pomišlja na to), no prema pisanju portala Your Tango, postoji jedno naizgled nevino pitanje koje će vam dati do znanja da vaš partner razmišlja o preljubu, a to je: “Možemo li probati nešto novo u krevetu?”

Ovo pitanje bi vam trebalo dati do znanja da vaš partner želi promjenu, ali i da je o tome razmišljao dovoljno dugo da se ohrabri i pokrene tu temu.

Jedan je muškarac u istraživanju objasnio da je počeo varati ženu kad je shvatio da nisu “seksualno kompatibilni”.

“Uvijek sam vrlo pažljiv i volim pričati o seksu i o stvarima koje bismo mogli probati, no ona to ne voli, uvijek je jako zatvorena oko te teme”, rekao je.

Ne varaju samo muškarci

No nisu samo muškarci oni koji varaju. Sociologinja Alicia M. Walker istraživala je nevjeru kod žena te je u svojoj knjizi Tajni život žene koja vara navela da je glavni razlog zbog kojeg žene varaju brak bez seksa ili brak u kojem ima seksa, ali ona ne doživljava orgazam.

U istraživanju Ashley Madison čak je 90 posto ljudi zaključilo da je redovan seks u kojem su oba partnera zadovoljena vrlo važan dio svake dugotrajne romantične veze.

Isto je istraživanje pokazalo da se samo 52 posto ispitanika osjeća seksualno zadovoljeno u trenutnoj vezi.

“Prevara ne znači nužno da su nesretni u braku, to samo znači da ponekad pokušavaju pronaći ono što im nedostaje, intimnost ili uzbuđenje, ali ne žele prekinuti vezu koja im odgovara u svim ostalim komponentama”, objasnio je Paul Keable, glasnogovornik stranice Ashley Madison.

Ne postoji čarobna formula koja će nam dati odgovor na pitanje koliko često se trebamo seksati, no prema istraživanju, 58 posto ispitanika je izjavilo da žele seks više puta sedmično, dok je 27 posto utvrdilo da žele seks svaki dan.

Naravno, to varira od para do para, a bitno je da s partnerom imate otvorenu komunikaciju o seksu i zajednički dođete do broja koji vam odgovara.

Facebook komentari