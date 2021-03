Pravi muškarac se zaljubljuje u ženinu dušu – A ne u njeno tijelo

Naravno da je bitno da budete povezani na intimnom nivou, ali to je samo jedna strana jednačine. Ljubav je mnogo više od toga. Pravi muškarci nisu zadovoljni samo sa time da je njihova partnerka samo ”lijepa za oko”. Ona zna da je otrebno mnogo više od samo lijepog lica, da bi on ostao zainteresovan.

Vi ga morate zanimati kao cjelokupna ličnost. Ono što njega znaima su i vaše srce i vaša duša. Njega zanima vaša ličnost koja mora da sija jače od vašeg fizičkog izgleda. Pravi muškarci žele ženu čija je duša sjajna poput sunca. Samo razmaženi dječaci posmatraće ženu isključivo kao objekat za seks.

Samo dječaci bez emocionalne zrelosti tražiće samo fiički aspekt žene sa kojom mogu da manipulišu. Ovdje ne postoji prava ljubav, samo objektifikacija žene, seksualni aspekt i manipulacija. I ovo je daleko od idealnog, ovakva veze nema budućnost ni temelje koje mogu da omoguće njeno trajanje duži vremenski period.

Ovo nije vrsta veze koja je ženi potrebna i nijedna žena ne zaslužuje ovakvu vrstu veze. Svaka žena zaslužuje muškarca koja vidi dalje od toga kako ona izgleda . Nezreli muškarci to ne razumiju i shodno tome nemaju osnove da ostvare čvrste veze koje će trajati niti imaju mogućnost da se povežu na dubljem nivou.

To je osnovni i glavni problem muškaraca koji traže samo dobar fizički izgled bez sagledavanja ijednog drugog aspekta. Nijedan muškarac ne može zahtijevati od žene da ona izgleda poput modela koje viđamo online, na reklamama, tv-u, novinama… ona ne mora da bude ona za kojom će se okretati, njena harizma, duša, srce i ličnost je ono što će je izdvojii od drugih.

Ona mora imati topao karakter a njen fizički dio je samo dio te ogromne slagalice zvane – privlačnost . Žena j sve ono što se nalazi pod njenom kožom, ne samo ono što je oku vidljivo. Najbolja strana ljubavi sa čovjekom koji traži ovakve kvalitete je to što će veza sa njim preživjeti vrijeme i trajati dugo.

To je vrsta veze koja vremenom postaje samo sve iskrenija i dublja. On vas nikada neće uzeti zdravo za gotovo, on će vas čuvati i njegovati to što ima sa vama jer ste mu važni, jer vas voli baš takve kakve jeste. On vidi više od vašeg izgleda, on vidi dalje od vaše kože … on vidi vašu dušu,piše Infpult

On postoji i za vas tamo negdje, ja to znam. Možda ga samo još uvijek niste pronašli, ali znam da hoćete. Možda ne ubrzo, ali hoćete. Garantujem vam. Put nije lak i svakako je dug, ali, obećavam – biće vrijedno toga.

