Budite oprezni sa kim raskidate vezu: Prekid sa 5 znakova Zodijaka bi mogao biti pravi pakao

Prekid ponekad može biti tužan i neugodan, ali s predstavnicima određenih horoskopskih znakova bi mogao biti jako buran. Bik: Kombinacija tvrdoglavog raspoloženja i osjećaja posesivnosti pretvara ove ljude u opasna stvorenja. Oni teško podnose raskid i često prave velike drame. prenosi “Infpult“.

Ako ne pripadate njemu, onda nikome nećete pripadati – to je Bikov moto. Blizanci: U početku, prekid veze s Blizancima čini se ide lagano i bez nepotrebne drame, a onda se odjednom niotkud pojavljuje njihov “zli dvojnik” vođen željom da se osveti i pokaže kakvu ste strašnu grešku napravili izgubivši ih.

Rak: Oni možda i neće imati loše namjere ali njihova osjećajnost će ih natjerati da čine sulude stvari. Raskid bi ih mogao učiniti toliko ranjivima da bi bili u stanju učiniti sve da se ne raziđete na lak način. Lav: Lavovi bi bili normalni bivši da nisu toliko sebični.

Imaju vrlo visoko samopoštovanje, pa ne mogu razumjeti kako ste sebi uopšte dopustili da raskinete s njima. Lav je ratnik, osvajač i vladar cijelog svijeta, i velika je čast biti u njegovom društvu, a vi ste samo beznačajna osoba koja to ne cijeni – i on će vam to jasno dati do znanja.

Vaga: Vrlo su arogantni, pa se neće ustručavati da vam kažu sve najgore o vama što su možda do sada prećutali. Jasno će vam dati do znanja da niste ništa bolji od njih. Škorpija: Oni su tihi, zamišljeni i vrlo tajnoviti nakon rastanka. Možda pomislite kako ste se lako izvukli i riješili Škorpije ali vjerovatno ni ne slutite kakva vam se osveta sprema.

