Kako frajeri vode ljubav kada vole

Ljubi vas često i dugo

Muškarci najčešće nisu baš prezaljubljeni u poljupce i smatraju ih izuzetno intimnim činom. Ljubi li vas nježno i strastveno po cijelom tijelu i licu i radi to često, time vam na svoj način pokazuje koliko mu se sviđate i da je potpuno lud za vama.

Seksu pridaje puno pažnje

Seks je naravno jako bitan dio svake veze, no frajer koji vas iskreno voli pozabavit će se cijelim ritualom oko seksa. On će ustrajati na predigri, maženju i potrudit će se da prije samog čina i vi budete jednako uzbuđeni poput njega. Stavljanje vašeg zadovoljstva na prvo mjesto najbolji je pokazatelj njegove ljubavi. Kako u seksu, tako i u ostatku veze.

Trudi se shvatiti vaše želje

Frajer koji vas iskreno voli trudit će se zadovoljiti vas najbolje što može. On će pomno osluškivati što vam točno odgovara, što vam je u seksu i vezi bitno te će vodeći ljubav nastojati razviti puno veću intimnost od one koju pruža sam seksualni odnos. On će jednako uživati u trenucima koji seksu prethode, u samom seksu, te u trenucima nakon njega.

Potpuno je opušten

Možda nije u svakom trenutku savršen, no njegovo ga nesavršenstvo čini savršenim partnerom za duge staze. Frajer koji vas istinski voli i koji ne može zamisliti život bez vas uvijek će u vašoj prisutnosti, ali i u seksu biti potpuno opušten i spontan. Baš zato što mu se bivanje uz vas čini kao najprirodnija stvar na svijetu,prenosi Index

Facebook komentari