Dr Milivojević: Ne možete ludovati do 35-te pa očekivati da se pojavi princ na bijelom konju

Koji su to faktori koji utiču na normalan rast i razvoj i šta je to što svaku osobu čini zrelijom od druge u emocionalnom smislu. Mnogi odrasli ljudi, naročito oni mlađe životne dobi, odbijaju odrasti i vode se dječijim maštarijama o idealnoj ljubavi koja će im se desiti onda kada nađu svog idealnog partnera.

Očekuju da će tek kada nađu svog idealnog partnera pronaći svoju sreću. Često se ovakvi ljudi nađu u slijepoj ulici emocionalnog sazrijevanja, a to su najčešće oni ljudi koji su u djetinjstvu bili previše zaštićeni. Takve osobe su imale ugodno djetinjstvo i svi oko njih su se trudili da im ugode na sve moguće načine.

Identifikacija je veoma važan proces odrastanja gdje se djeca ugledaju na svoje roditelje. Kod nas to već unazad pedeset godina ne funkcioniše, djevojke ne žele da liče na svoje majke iz razloga što ih najčešće vide kao žrtve.

Iz razloga što njihove majke imaju mnogo obaveza i puno rade, one zaključuju da su njihove majke žrtve i odlučuju da ne žele da i one budu takve. Takve djevojke, kako odrastaju, radije biraju da budu kao tate, gledaju tv, čitaju novine i ne bave se zenskim stvarima.

Na taj način blokiraju odrastanje, ali istovremeno i stare. Njihovo tijelo stari, a psihičko i emocionalno sazrijevanje izostaje. Za žene je najbolje vrijeme da postanu majke i rode dijete oko svoje 24. godine, ali žene o tome često počnu razmišljati tek oko svoje 34. Njihove majke prave veliku grešku i savjetuju ih da “prožive” da vide svijet pa tek onda da se udaju i imaju djecu.

Ne možete očekivati da ćete ludovati do 35. i onda očekivati da če se pojaviti onaj pravi, princ na bijelom konju koji će vas osvojiti i sa kojim ćete živjeti srećno do kraja života. Obično se onaj pravi ne pojavi onda kada one očekuju, vrijeme prolazi, a one stare i tako dočekaju 40. same.

Ženama se u tim godinama smanjuje sposobnost začeća, pa se često dešava da lijepe i pametne žene ne postanu majke iako su to željele. Činjenica je da djeca danas mnogo ranije ulaze u pubertet, tako viđamo djevojčice koje su šesti razred, a izgledaju kao da su osmi.,piše Infpult

To ne znači da su djevojčice uvijek zrelije i da prije sazrijevaju od dječaka, sve to zavisi od kriterijuma kojima se ocjenjuje zrelost. Ako pogledamo jednu ženu koja je u svojim 40., koja ima karijeru, stan, auto, dobre odnose sa porodicom, po nekim socijalnim kriterijumima ona jeste zrela žena, ali da li je to zaista tako.

Ako pogledamo njen emocionalni razvoj ona je još uvijek djevojčica koja čeka da se pjavi princ koji će da je spasi i usreći do kraja života. Ona sa svojih 40. godina razmišlja kao jedna djevojčica od 14. godina.

