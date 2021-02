Iz ugla jedne žene: Niko nije toliko zauzet – Sve zavisi koliko ste mu važni

Nije istina da neko nema vremena za vas – ima, samo ga ne želi provoditi sa vama. Zapamtite to! Ljudi će uvijek pronaci vremena za stvari koje su im bitne. Ako ste im važni, oni će biti tamo. U supratnom uvijek će biti “veoma zauzeti” nečim drugim.

Dakle, sledeći put kada vam neko kaže: “Izvini, veoma sam zauzet ove sedmice”, sjetite se da vam on zapravo govori: “Žao mi je, ali mi nije važno da pronađem vrijeme za tebe.” Pogotovo ako se to ne dešava prvi put. Najvažnija i najcjenjenina stvar svakoga od nas je VRIJEME.

To je jedina stvar na svijetu koja nema cijenu, koju ne možemo kupiti. Stoga, naše vrijeme ne bi trabali trošiti na ljude kojima nismo važni. Generalno, kada vam je neko važan, uvijek nađete vremena za tu osobu. Spremni ste odustati od svega što radite ako ste mu potrebni.

To radite zato što to želite a ne zato što ste na to prisiljeni. Ako je neko vaš veoma blizak stalno “zauzet” i nema vremena da se vidi sa vama, to može da bude alarmantan znak. To znači da mu niste toliko važni koliko je on vama.

Kada vam osoba kaže da se ne može vidjeti sa vama jer ima milion obaveza, on vam zapravo govori da su joj te druge stvari puno važnije od vas. Kaže vam da mu niste toliko posebni koliko ste vi zapravo mislili Dakle, kad vam je neko važan i želite da ga zadržite u svom životu, odvojite vremena za njega. Veze i prijateljstva ne traju zauvijek sami od sebe, u njih treba ulagati, prenosi Infpult

