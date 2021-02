Izmjerite se: Tjelesne proporcije govore nam puno i o zdravlju

Tjelesne nam mjere najčešće služe kako bismo se procijenili, odnosno usporedili s drugim ljudima, a ponajviše u smislu fizičkih proporcija koje se smatraju atraktivnima. No, dalje od slavnih 90-60-90 za žene ili pak dužine penisa i veličine grudi – postoje zanimljive činjenice koje nam naše ‘mjere’ mogu reći, a povezane su sa zdravljem.Dužina prstiju i osteoporoza

Istraživanja su otkrila da žene koje imaju kažiprst kraći od prstenjaka dvostruko su sklonije nastanku osteoartritisa u starijoj dobi. Taj odnos duljine prstiju čest je kod muškaraca, a kod žena otkriva niže razine estrogena koje uvjetuju nastanak koštanih oboljenja. Da bi to spriječile trebaju redovito vježbati i unositi preporučene doze kalcija.Veličina grudi i šećerna bolest

Žene koje u dobi od 20 godina nose grudnjak s košaricom veličine D imaju jedan i pol puta veću vjerojatnost da će oboljeti od dijabetesa tipa 2 od onih koje imaju manje grudi, pokazala je studija kanadskog Dnevnika medicinskog Udruženja. Objašnjenje je da je masno tkivo u grudima hormonski osjetljivo te utječe na nastanak inzulinske rezistencije. Dijabetes se može spriječiti održavanjem zdrave težine, uravnoteženom prehranom i tjelovježbom.Dužina nogu i rad jetre

Ljudi koji imaju kraće noge trebali bi voditi više računa o stanju svoje jetre, savjetuju britanski stručnjaci. Oni su otkrili da žene čije su noge duge od 50 do 73 cm u prosjeku imaju veće vrijednosti jetrenih enzima koji upućuju na bolesti jetre. One se mogu spriječiti smanjenjem unosa alkohola te drugih toksina.

Širina listova i rizik od srčanog udara

Iako to zvuči kontradiktorno, žene s tanjim listovima, obujma manjeg od 33 centimetra, imaju i veći rizik od taloženja masnoća na stijenke krvnih žila te srčanog udara. Jedan od razloga je taj što potkožno masno tkivo u listovima može povući masne kiseline iz krvotoka te ih tamo skladištiti, pa one prestaju biti rizičan faktor.

Raspon ruku povezan s Alzheimerom

Ljudi s malim rasponom ruku imaju jedan i pol puta veći rizik od nastanka Alzheimerove bolesti nego oni s prosječnim rasponom ruku. Prosječni raspon ruku odgovara visini čovjeka, a moguće je da bude i veći od visine. Aktivan život i rješavanje križaljki te bavljenje hobijem smanjuje rizik od senilnosti.Struk i demencija

Žene sa strukom širim od 82 cm te muškarci sa strukom opsega većeg od 94 cm imaju 3,6 puta veći rizik od demencije u starijoj dobi. Općenito, masnoće na trbuhu su opasnije nego na bilo kojem drugom dijelu tijela, a smanjuju se mediteranskim tipom prehrane i tjelovježbom,piše 24sata.hr

Visina i šanse da doživite stotu

Ženama višim od 160 cm nedostaje jedna karika DNK koja bi im mogla pomoći da dožive 100 rođendan, pokazala je studija američke Akademije znanosti. Općenito, niži ljudi su dugovječniji, tvrde znanstvenici.

Pokazalo se i da muškarci niži od 165 centimetra žive u prosjeku dvije godine dulje nego oni s “više centimetara”. Smatra se da je razlog u tome što niži ljudi imaju manja oštećenja DNA, veću učinkovitost pumpanja srca…

