FENG ŠUI KAŽE DA ĆE OVO PRIVUĆI BOGATSTVO: Danas tačno u 17h pripremite staklenu teglu I STAVITE SLJEDEĆE SASTOJKE

Kristali soli, po feng šui verovanjima, mogu “očistiti” naš dom od negativne energije. Tradicionalna činija sa solju i vodom koristi se širom svijeta kao “čistač” loše energije, a ovako se pravi ako želite da privučete sreću!

Potrebne su vam samo četiri stvari:

Posuda koja nije od metala, najbolje je staklena

Morska so (krupna)

Voda

Šest novčića

Oko 17 časova po našem vremenu, stiže kineska Nova godina, koju bi trebalo “dočekati” upravo uz ovaj ritual. Važno da obučete nešto crveno, a potom pronađite bezbjedno mjesto u domu, ova činija ili tegla će dugo stajati tu i ne bi trebalo da je lako dostupna za nezgode, odnosno da ukućani mogu da je zakače i obore dok prolaze.

Mora da bude izložena svježem vazduhu, dakle nemojte je poklapati, prekrivati niti stavljati, recimo, u ormar. Tradicionalno se za ovo koriste ji đing novčići, ali možete koristiti novčiće bilo koje valute, princip je isti. Nikako nemojte samo kupiti jeftine kopije ji đing novčića, a pročitajte i koje tri boje “odbijaju” novac od vas!

Ispod činije stavite podmetač, jer će vremenom kristali soli nabubriti i “izaći” iz posude, pa ako ne želite da oštetite površinu na kojoj se nalaze, važno je da ispod podmetnete nešto.

Činiju napunite do četvrtine krupnom morskom solju. Novčiće položite na so, jedan po jedan, tako da im “glava” bude gore, a ne “pismo”. Napunite do vrha posudu vodom, i postavite u severni ili jugoistočni deo svog doma. Dopunjavajte je tokom čitave godine. So će “upijati” lošu energiju, a na kraju kineske lunarne godine, bacite ovu mešavinu soli i napravite novu za sljedeću godinu.

