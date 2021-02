Ovo je bilo ključno: Izgubila 45 kg i ostala na tome 12 godina

Zovem se Kari (moj profil na Instagramu je @ aspire.rise.achieve) i imam 32 godine. Živim u Novoj Škotskoj u Kanadi i radim kao pomoćnik osoba s intelektualnim i tjelesnim invaliditetom. Cijeli sam se život borila sa svojom težinom, sve dok nisam odlučila početi jesti hranu bogatu hranjivim sastojcima, unositi manje kalorija i početi vježbati na tečajevima Les Mills BodyCombat i BodyPump, podijelila je svoju ispovijest Kari na portalu Yahoo, ispričavši priču o tome kako je uspjela smršaviti čak 45 kilograma i održati težinu punih 12 godina.

Prije nego što je započeo moj put mršavljenja, cijelo sam djetinjstvo i tinejdžersku dob imala prekomjernu težinu. Sjećam se da su me zadirkivali zbog toga već kad sam imala 6 godina, što je bilo teško. Znala sam da izgledam drukčije i nisam bila zadovoljna svojom težinom, ali nedostajalo mi je razumijevanja o tome kako napraviti promjenu.

Kad sam postala dovoljno stara da odem do obližnje trgovine kako bih kupila međuobrok nakon škole, najčešće bih birala nezdrave namirnice, koje su češće bile pristupačne. Tako se moj problem s kilogramima pogoršao. To me sputavalo u svemu, pa i upoznavanju novih ljudi. Nigdje nisam mogla pronaći odjeću u svojoj veličini, osim u specijaliziranim trgovinama za veće veličine, koje su nudile samo odjeću za odrasle, ne i ono što bi tinejdžerica željela nositi u školu.

https://www.instagram.com/p/CKpvZBsgDHl/?utm_source=ig_embed

– Bilo mi je najteže oko 16. Godine, kad sam stala na vagu i vidjela da težim oko 136 kilograma. Brinula sam o tome kako će izgledati moj život, no nisam vjerovala da nešto mogu promijeniti, jer nisam znala kako – piše Kara. Počeli su se javljati i problemi sa zdravljem. Krvne pretrage pokazale su da ima znakove predijabetesa, povišenog LDL (lošeg) kolesterola i niže razine HDL (dobrog) kolesterola, kao i hormonsku neravnotežu.

– Željela sam nešto učiniti sa svojom težinom, pa bih pokušala jesti kvalitetnije, ali nisam bila dosljedna. Nastavila sam s lošim navikama sve do kraja prve godine fakulteta, malo prije 20. rođendana. Tad su me već jako boljela koljena i teško bih hodala po stubama. Nisam imala energije i većinu vremena bila sam nesretna.

Odlučila sam napraviti trajnu promjenu i smršavjeti. Istražila sam i naučila sve o osnovama kvalitetne prehrane, ravnoteži kalorija i energije te vježbanju. Tako sam 18. svibnja 2008. počela primjenjivati stvari koje sam naučila. Nisam željela brzo mršavljenje ili pomodnu dijetu, nakon koje ću se brzo vratiti na staro.

Usredotočila sam se na to da budem u kalorijskom deficitu, naučila čitati oznake na hrani i postala svjesnija potrošnje kalorija. Jela sam visoko kvalitetnu i hranjivu hranu, no povremeno bih si dopustila fleksibilnost, jer će blagdani i događaji i okupljanja usmjerena na hranu uvijek biti dio života – rekla je.

Evo što sada jede tijekom jednog dana:

https://www.instagram.com/p/CKm093UA8vC/?utm_source=ig_embed

Doručak: Kajgana od dva jaja, kriška tosta od cjelovitih žitarica s maslacem, kockice avokada, malo rajčice i kava s nezaslađenim bademovim mlijekom i Stevijom.

Ručak: Pljeskavica od puretine ili nemasne govedine na malo cjelovitih žitarica, s kečapom i senfom bez šećera. Sirovo povrće ili salata sa strane.

Obroci: Proteinski shake, ili jedan do dva obična rižina keksa s prirodnim maslacem od kikirikija.

Večera: Pileća prsa ili tofu, 1/2 šalice riže i brokule, sve posuto sjeckanim mladim lukom i sjemenkama sezama.

Desert: Nekoliko kockica 80-postotne tamne čokolade, s nekoliko sirovih badema.

U početku nisam vježbala, no počela sam preskakati uže u svojoj sobi. Na drugoj godini faksa saznala sam da studenti besplatno mogu koristiti teretanu u kampusu. Počela sam ići svako jutro, od ponedjeljka do petka, u 6 sati ujutro, prije cjelodnevne nastave i večernjeg rada. Nakon diplome, preselila sam u drugu teretanu i ostala tamo 12 godina.

Dugo sam bila zaljubljena u treninge snage i trčanje, ali od 2012. otkrila sam svoju strast prema fitnesu: Les Mills BodyCombat. Riječ je o grupnom tečaju nadahnutom mješovitim borilačkim vještinama. Nakon što sam 2015. rodila prvu bebu, instruktor fitnessa ohrabrio me da razmislim o pohađanju obuke za instruktora. Tako sam godinu dana držala tečajeve fitnessa u svojoj teretani. I dalje radim Les Mills BodyCombat i BodyPump treninge, uz trčanje i dizanje utega četiri dana u tjednu.

Ove tri promjene učinile su najveću razliku u mom mršavljenju. No, ostala sam realna: jedem zdravu hranu u kojoj uživam i nastojim birati hranjive namirnice, no povremeno konzumiram i nutritivno manje vrijedne namirnice, uz prilagodbu kalorijskog unosa. To mi pomaže da se ne osjećam kao da se u nečemu ograničavam te da ne propuštam obiteljska druženja i slavlja, što mi je kao zaposlenoj mami dvoje djece važno.

Promijenila sam i način na koji gledam na održavanje kondicije. Vježbanje poboljšava moj način razmišljanja i daje mi osjećaj dobrobiti, što olakšava mršavljenje. Volim izazivati svoje tijelo, da bih vidjela što sada može učiniti, a prije gubitka kilograma nije moglo. Pronašla sam i ono što pomaže u održavanju odgovornosti, internetsku zajednicu i forum za mršavljenje. Imati na vezi ljude sa sličnim ciljevima i podrškom vrlo je poticajno.

Smršavila sam oko 45 kilograma i držala sam tu težinu dugo vremena, iako sam rodila dvoje djece. Nakon prvog djeteta izgubila sam višak kilograma već u prvoj godini. No moje drugo dijete imalo je ozbiljnih zdravstvenih problema, pa kilograme koje sam skupila do poroda iz 2018. godine sada nastojim skinuti – piše Kari. Dodaje da se zalaže za održive metode mršavljenja, jer bez toga nema napretka niti održavanja nove težine.

– Sad kad su se stvari posložile, napokon se opet brinem za sebe. Nadam se da će moja priča pomoći i drugima da vjeruju u sebe i zavole se, što pomaže u uspjehu – zaključuje, prenosi 24sata.hr.

Facebook komentari