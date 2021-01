Covid-19 je otporan na ekstremne promjene u temperaturama

Dosadašnje širenje covida-19 pokazalo je da je ovaj virus prilično stabilan kada je izložen hladnim i toplim temperaturama. Stoga, početne nade koje su se polagale u sezonalnost virusa nisu potkrijepljene epidemiološkim podacima.

Dosadašnje širenje covida-19 pokazalo je da je ovaj virus prilično stabilan kada je izložen hladnim i toplim temperaturama. Stoga, početne nade koje su se polagale u sezonalnost virusa nisu potkrijepljene epidemiološkim podacima, piše “N1“,

Četiri ključna proteina SARS-CoV-2 su termostabilna

U ovoj studiji istraživači su koristili simulacije molekularne dinamike kako bi procijenili učinak temperature na ta četiri ključna proteina, a temperature u istraživanju kretale su se od -18 ° C do 49 ° C.

Ovo istraživanje pokazalo je da su četiri ključna proteina koje se nalaze u virusu SARS-CoV-2 izuzetno termostabilna, no unatoč tome, istraživači su zaključili da ova pojava ima zanemariv učinak na prenosivost virusa.

“Nalazi naše studije sugeriraju da su četiri esencijalna proteina SARS-CoV-2 dobro prilagođena nastanjivim temperaturama na zemlji i pokazuju iznimnu termostabilnost”, naveli su istraživači u studiji trenutno dostupnoj na online platformi bioRxiv.

